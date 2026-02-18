Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

10 самых дорогих блюд Петербурга: лобстеры с черной икрой и говядина на вулканическом камне с горы Фудзи

Гулять так гулять! Стейк в золоте, говядина экстремальной мраморности, морской язык, черная икра с блинами (и не наоборот!). В каких ресторанах предельно дорогие блюда и сколько они стоят? Начинаем отсчет!  

Фото предоставлено пресс-службой Maison Rouge

Maison Rouge 

Лобстеры с осетровой икрой — 370 000 руб

Самый тяжелый гастрономический люкс Петербурга найден в ресторане-клубе-гостиной Maison Rouge. Внушительный лобстер с щедрой порцией осетровой икры прямо-таки приплывает к столику на большой льдине. 

Конюшенная пл., 2Г

Фото предоставлено пресс-службой MEGUmi

MEGUmi

Японская говядина вагю — 37 000 руб

Знаковая позиция ресторана с видом на Исаакиевскую площадь — японская говядина вагю с ее почти фарфоровой мраморностью. Подают на раскаленном до 300 градусов вулканическом камне с горы Фудзи, где тонкие ломтики мгновенно карамелизуются. Этот способ приготовления позволяет гостю самому контролировать степень прожарки.

Антоненко пер., 2

Фото предоставлено пресс-службой Il Lago dei Cigni

Il Lago dei Cigni

Морской язык в лимонном соусе — примерно 36 400 руб (в зависимости от граммовки)

В ресторане Il Lago dei Cigni рыбу из семейства камбаловых готовят классическим методом «А ля меньер» — обваливают в муке, обжаривают в сливочном масле и дополняют лимонным соусом. Есть также порционная подача: филе морского языка, запеченное под пармезаном, с копченым пюре из цветной капусты обойдется в 5 200 руб.

Крестовский пр., 21Б

Фото предоставлено пресс-службой «Палкинъ»

«Палкинъ»

Японское мраморное мясо кобе — 19 800 руб

В ресторане аристократической русской кухни «Палкинъ» можно попробовать «Деликатесище» — мраморную говядину Кобе. Стейки готовят от 100 граммов. Мясо доготовливают перед столом на глазах у гостей, «фламбируют» на раскаленной сковороде, обливая собственным коньяком из Франции и поджигают. Подают с соусом демиглас, который предварительно варят в течение 48 часов.

Невский пр., 47

Фото предоставлено пресс-службой Sintoho

Sintoho

Стейк вагю с капустой пак-чой и грибами эноки — 17 800 руб

Шеф японского ресторана Sintoho в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg Бадма Адучеев предварительно маринует мясо в стиле Кобе (мясо бычков, выращенных по строгим японским стандартам, часто с использованием массажа, отличается экстремальной мраморностью), а при подаче нарезает стейк, обильно посыпает его крупной солью и дополняет китайской капустой с грибами.

пр. Вознесенский, 1

Фото предоставлено пресс-службой Sea Signora

Sea Signora

Бок ягненка с беби-картофелем и шалфеем — 13 000 руб

В рыбном ресторане Антонио Фреза бок ягненка с беби-картофелем — это самое дорогое блюдо. Однако для ценителей морских обитателей здесь есть и более роскошные предложения: можно заказать, например, камчатского краба и разные виды рыб, цена которых доходит до 30-40 тысяч рублей.

Большая Морская ул., 30

Фото предоставлено пресс-службой La Marée

La Marée

Черная икра с блинами — 12 900 руб

Бренд ведет историю с 1989 года — именно тогда появилась компания La Marée, поставлявшая морепродукты самой широкой географии. Через 15 лет открылся ресторан в Москве, потом в Петербурге, и с тех пор тот, что возле Смольного, не прерывает трансляцию вайба old money. Для тех, кто планирует отметить Масленицу с размахом, сообщаем: здесь подают блины с 50гр черной осетровой икры, сливочным маслом и свежим огурцом. Нет времени ждать!

Суворовский пр., 34

Фото предоставлено пресс-службой «Лодочная станция»

«Лодочная станция»

Паэлья с щупальцами марокканского осьминога — 10 500 руб

Вот это мы понимаем — кинг сайз! Паэлью здесь подают в классическом валенсийском стиле. Рис готовят с минимальным количеством овощей на курином бульоне и говяжьем топленом жире. Добавляют соус сафритто и основу из томатов в собственном соку с копченой паприкой. В качестве начинки — щупальца марокканского осьминога прямиком из хоспера.

Петровский просп., 9Л

Фото предоставлено пресс-службой AGA

AGA

Лопатка ягненка в красном вине с картофельным пюре — 8 800 руб

Для этого идеального блюда на двоих лопатку обжаривают в хоспере, далее томят в печи с луком, свежим сельдереем и красным вином до глазированной корочки. Выкладывают главную героиню на тарелку и подают с картофельным пюре.

Добролюбова пр., 16к2

Фото предоставлено пресс-службой Meat_Coin

Meat_Coin

Цена зависит от выбора стейка

Определяем пробу золота! Знаменитый мясной ресторан дает возможность превратить любой стейк в событие. В основе меню — коллекция классических и редких отрубов: Нью-Йорк, Ти-Бон, Флорентийский, Томагавк, Портерхаус, Рибай (самый дорогой в разделе — 2000 рублей за 100 г) и Рибай на кости. К любому из них можно добавить золотое дополнение стоимостью 999 руб. 

Рубинштейна ул., 4; Приморское ш., 466

