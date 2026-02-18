La Marée

Черная икра с блинами — 12 900 руб

Бренд ведет историю с 1989 года — именно тогда появилась компания La Marée, поставлявшая морепродукты самой широкой географии. Через 15 лет открылся ресторан в Москве, потом в Петербурге, и с тех пор тот, что возле Смольного, не прерывает трансляцию вайба old money. Для тех, кто планирует отметить Масленицу с размахом, сообщаем: здесь подают блины с 50гр черной осетровой икры, сливочным маслом и свежим огурцом. Нет времени ждать!

Суворовский пр., 34