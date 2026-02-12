Столик на одного! В каких ресторанах устраивают свидания с самими собой рэпер Icegergert, видеоблогер Сыендук и актриса Анна Завтур

Рэпер Icegergert

Первый вариант для свидания с самим собой — это новый Frank на Балтийской (наб. Обводного канала, 118С). Там приветливый персонал, приятная обстановка. Всегда, когда хочется мяса или читмила, провести время с компанией и послушать приятную музыку, послушать хип-хоп во время обеда или ужина, я еду во Frank.

Второе место — это ресторан «Банщики», который находится в центре (Дегтярная ул., 1А). С русской кухней, интересным интерьером, кроссвордами, приятной подачей и сервисом, приветливым персоналом. Всегда можно прийти, отведать борщей, вареников, пельменей. Съесть оливье и выпить какой-нибудь вкусный квас. Или чай.

Caffe Italia, тоже в центре (пр. Бакунина, 5). Фирменные итальянские блюда, паста. Итальянский дизайн с атрибутами по мотивам гонок, с телепередачами про гонщиков. Даже работают там в том числе итальянцы и персонал, говорящий на итальянском языке.