Столик на одного! В каких ресторанах устраивают свидания с самими собой рэпер Icegergert, видеоблогер Сыендук и актриса Анна Завтур

Мороженое в Эрмитаже и домашние бутерброды в компьютерном ретро-клубе: гастрономическими рекомендациями делятся художник Покрас Лампас, галерист Анна Нова, гастропродюсер Артем Балаев и главред сайта Собака.ru Михаил Стацюк.
Вареники с крабом и соусом из квашенной капусты из ресторана «Банщики» победили в премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 в категории «Русский тренд»
Георгий Гергерт
Рэпер Icegergert
Первый вариант для свидания с самим собой — это новый Frank на Балтийской (наб. Обводного канала, 118С). Там приветливый персонал, приятная обстановка. Всегда, когда хочется мяса или читмила, провести время с компанией и послушать приятную музыку, послушать хип-хоп во время обеда или ужина, я еду во Frank.
Второе место — это ресторан «Банщики», который находится в центре (Дегтярная ул., 1А). С русской кухней, интересным интерьером, кроссвордами, приятной подачей и сервисом, приветливым персоналом. Всегда можно прийти, отведать борщей, вареников, пельменей. Съесть оливье и выпить какой-нибудь вкусный квас. Или чай.
Caffe Italia, тоже в центре (пр. Бакунина, 5). Фирменные итальянские блюда, паста. Итальянский дизайн с атрибутами по мотивам гонок, с телепередачами про гонщиков. Даже работают там в том числе итальянцы и персонал, говорящий на итальянском языке.
Анна Завтур
Актриса театра и кино
Я обожаю начинать утро в одиночестве в ресторане Mon Chouchou на Манежной площади (Караванная ул., 3/35). Всегда там беру одно и то же — яичницу с докторской колбасой и зеленым горошком, кружку куриного бульона и американо с лимоном. На бранч это может быть Trappist (ул. Радищева, 36). Безусловно будут устрицы, желательно Касабланка из Марокко или Розовая Джоли из Намибии. И непременно фирменные картофельные вафли (рецепт которых не меняется уже 13 лет) с куриным паштетом под бокал вкусного бельгийского пива. А если хочется еще и культурологической медитации, то можно забуриться с книгой и чашкой кофе на втором этаже букиниста «Академия» (Литейный проспект, 57).
Дмитрий Сыендук
Видеоблогер
Если вам на 14 февраля приходится вести на свидание самого себя, то вы особенно нуждаетесь в мощном дофамине. Но не бойтесь, список мест у меня пробивной!
Если уж и угощать самого себя на День Святого Валентина чем-то сладеньким, то как минимум лучшими эклерами в мире! Это «Слой х Вспышка» (ул. Кирочная, 48). Позвольте себе замедлиться в этом уютном месте — подумайте о хорошем и насладитесь свежей выпечкой с чашечкой мягкого кофе.
Далее отправляемся в компьютерный ретро-клуб «КИБЕРКОТ» (ул. Белинского, 7). Приглушённый свет, пузатые мониторы и знакомые с детства родные игры — атмосфера наивных времён под запах домашних бутербродов. На рабочем столе ярлыки всех хитов 2000-х: от Quake 3 и Fallout 2 до The Sims и «Как достать соседа». На баре также есть разливное пиво и сухарики «Емеля», если хочется дополнительно усилить остроту опыта.
Потом можно подключить и тяжёлую артиллерию — «Аркадная зона» на 3-м этаже лофт-проекта «Этажи» (Лиговский пр., 74). Здесь редкие аркадные автоматы с играми, которые всё ещё способны удивить. Пора вдавить педаль в пол и подрифтить в игре Initial D3, не говоря уже об экстремальных симуляторах такси и скорой помощи. В этой же локации есть танцевальный Dance Dance Revolution, световые стрелялки и несколько пинбольных автоматов — всё рядом с милым кафе Green Room, где можно перевести дух после ярких вспышек.
Покрас Лампас
Художник
Один из моих любимых ресторанов на любой случай — Bist (Большой пр. Васильевского острова, 18А). Он находится на Васильевском острове, рядом с моей мастерской. Эта локация близка к искусству, здесь очень классная атмосфера. Мой фаворит — паста алио-олио с добавлением рагу из мраморной говядины. Уже несколько лет подряд прихожу именно за ней. Еще одна любимая комбинация — паста качо-э-пепе со стейком и трюфельным маслом. Команда очень здорово работает с мясом. Всем рекомендую.
Второй ресторан, куда я тоже часто хожу — BeefZavod (Аптекарский пр., 2) рядом с мастерской моих друзей из студии Graphite, недалеко от «Ленполиграфмаша». Здесь люблю заказывать стейки, пирожки с бычьими хвостами и топовый говяжий бульон. У ребят своя лавка, где продают с собой мясные деликатесы.
Анна Баринова (Нова)
Галерист
Мой универсальный вариант на все случаи жизни — Harvest. Там я люблю абсолютно всё: спокойный интерьер без лишнего пафоса, внимание к деталям и кухня, где всегда чувствуется любовь к еде. Есть маленький секрет: шеф постоянно экспериментирует с локальными продуктами, поэтому стоит смело пробовать сезонные новинки. Harvest для меня особенно дорог ещё и потому, что в интерьере представлена работа одного из ведущих художников моей галереи — Дениса Патракеева. Это придаёт пространству особенную атмосферу, созвучную моей профессиональной жизни.
Для свидания с собой я выбираю WE LODGE — прекрасное место на берегу Медного озера. Там легко переключиться от городской суеты: провести день в спа, отправиться на лесные прогулки и завершить всё ужином у огня. Ресторан HVOY специализируется на блюдах, приготовленных на живом огне, бар-гостиная ROOTS с внушительной коллекцией джина и банный комплекс прямо над водой делают это место особенным.
Артем Балаев
Гастропродюсер
Первое место, которое я рекомендую для свидания с самим собой, это, конечно, Эрмитаж (Дворцовая пл., 2). Такое светлое чувство, когда находишься один среди картин, тебя никто не отвлекает. Искусство — это прекрасный медиум для того, чтобы посмотреть на себя с иной стороны. Плюс на первом этаже в Зимнем дворце есть кафе. Особо брать там ничего не рекомендую, кроме мороженого и эспрессо.
Отличный ресторан, куда комфортно прийти одному, это Rene в Доме Книги (Невский пр., 28). Вид на Казанский собор, какое-то ощущение доброй грусти и настроение роскошных старомодных кафе. В Петербурге такое практически неуловимо! С собой можно взять книгу и углубиться в чтение. Мужчинам я бы порекомендовал сборник рассказов De feminis Владимира Сорокина, а девушкам — «Под тенью Сатурна» Джеймса Холлиса.
Михаил Стацюк
Главный редактор сайта Собака.ru
У меня есть традиция! Каждый свой день рождения я отмечаю наедине сам с собой, поэтому точно знаю, куда вести себя на ужин в любой день года. Традиционно хожу в Probka (Зоологический пер., 2-4) и заказываю пасту алио олио. Лайфхак: просите к ней соте из вонголе (двойную порцию ракушек!) и бокал белого, так всегда рекомендует делать сам Арам Михайлович Мнацаканов. На десерт, конечно же, тирамису.
В прошлом году, правда, я нарушил свое же правило и отправился в ресторан Aga (пр. Добролюбова, 16 к2). Получил вид на мою любимую Петроградку, где я живу, свежие морепродукты, отличный сервис.
Комментарии (0)