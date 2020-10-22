На улице Восстания, 45 открылся особняк Мясникова — здесь уже проходят концерты классической музыки и лекции об искусстве, а следующим летом во дворе и здании конюшен появится целый ресторанный кластер с авторскими заведениями. Владеет особняком в 3 000 квадратных метров 37-летний петербургский предприниматель Дмитрий Зарецкий — он рассказал «Собака.ru» о прошлом и будущем постройки.
На Восстания открылся особняк Мясникова — там уже проходят концерты и лекции, а скоро появится кластер авторских ресторанов. О планах рассказывает владелец здания
-
Дмитрий Зарецкий
Что это за здание и как оно досталось вам?
Особняк Мясникова — это здание в стиле необарокко 1857-1859 года. Здесь жил известный адвокат Николай Платонович Карабчевский. Он был знаком со всей звездной публикой столицы, здесь бывали Шаляпин, Мейерхольд, множество других известных творческих деятелей. Раз в год здесь проходили благотворительные концерты, выступать на которых было очень престижно — сюда приходили богатейшие люди города. Мы бы хотели, чтобы это настроение в дом вернулось.
Здание отреставрировали в нулевых, КГИОП даже признал его лучшим объектом реставрации в центре города за 2008 год. Он достался нам случайно — мы не собирались охотиться за старой недвижимость. Я хотел выкупить здание нашего офиса, мне назвали цену, она мне показалась завышенной, и я решил посмотреть, что можно купить в городе примерно за такие деньги. Наткнулся на этот особняк, узнал, что он выставлен на торги, и мы купили его с молотка за 550 миллионов рублей. Это очень выгодная покупка — только в реставрацию предыдущие владельцы вложили около двух миллиардов. Здание еще в 2003 году получила от города компания «МИМ», они хотели открыть тут гостиницу, но обанкротились. Банк, выдававший им кредит, забрал этот объект, завершил все работы, и дом пустовал. По факту я купил доллар за 30 центов — сделал это в первую очередь потому, что это рационально, это разумное вложение.
Что здесь уже происходит и что произойдет в ближайшем будущем?
У меня нет коммерческих планов на это место — я очень люблю классическую музыку, и поэтому решил, что она будет здесь звучать. И мы бы хотели давать площадку молодым музыкантам, раскрывать их талант. Потому что в том же оркестре Мариинского театра десятилетиями работают одни и те же люди, туда не попасть, а вчерашним выпускникам консерватории музыка еще не приелась, им хочется записываться, играть, сочинять.
Для зрителей это может стать входной точкой в мир высокой музыки — концерты у нас короткие, а также проходят просветительские лекции. Также мне хотелось бы проводить здесь конкурсы пианистов, скрипачей.
Хотим открыть галерею современного искусства в подвальном помещении, а в залах повесить репродукции.
Здесь есть большой двор и бывшие двухэтажные конюшни со стеклянным атриумом. Там мы разместим авторские ресторанные проекты, они, возможно, будут потихоньку окупать это место. Там нужно будет сделать ремонт, над проектом конюшен и двора работает DA бюро, которые отвечали за дизайн «Третьего места», Birch, Bio My Bio. Надеемся открыть эту часть к следующему лету.
Наш план такой: чтобы человек заходил в особняк на лекции, короткие концерты классической музыки или выставки, а потом шел ужинать и тусоваться во двор или в здание конюшен. Наше главное отличие — совмещение классической музыки, старинных интерьеров, двора с современным дизайном и хорошей еды. Я других таких мест в городе не знаю.
О себе
Я родился в Луге, но еще в школьные годы переехал в Петербург — учился в Академической гимназии при СПбГУ, после чего поступил на Матмех. С четвертого курса начал заниматься бизнесом: мы делали различные веб-сайты, автоматизированные рекламные сети, партнерские программы, весь мой бизнес связан с интернетом. Хотя нет — еще как-то мы продавали стулья. Мне было интересно суетиться, зарабатывать, я хотел купить машину. К тому же бизнес — это постоянное приключение.
Мой самый крупный проект — это международный интернет-брокер IQ Option, я основал компанию в 2013 году и продал партнерам свою долю два года назад, они постепенно за нее расплачиваются. Я хотел как-то развивать компанию, много обсуждал это с коллегами, но понял, что внутри этого бизнеса радикальные изменения невозможны. На Burning Man меня осенило, что нужно прекратить этим заниматься и сделать что-то новое. С тех пор у меня было несколько стартапов, попробовал запустить финтек-проект в Англии, но он не выстрелил. После этого открыл в Петербурге компанию, которая делает мобильные игры — в ней работает уже больше 100 человек. Скоро запущу еще один проект в области видео дейтинга — что-то вроде TikTok, но с уклоном в знакомства, он называется Blaster.
Два года мы с женой жили на Кипре, какое-то время — в Нью-Йорке, немного в Лондоне. Но всегда возвращались в Петербург — здесь красиво, отличная культурная жизнь и первоклассные недорогие специалисты в области IT. В плане общепита мы впереди планеты всей — такого количества интересных заведений я нигде в мире не видел. И в плане архитектуры и искусства город, конечно, потрясающий, уезжать навсегда отсюда я не хочу.
Я люблю музеи, хожу в них каждую неделю, вижу, в каком плачевном состоянии многие из них — плохой свет, ремонт. В будущем я хотел бы брать попечительство над музеями, давать им деньги, чтобы они могли развиваться. Или, может быть, помогать городу на уровне парковых концессий или общественных пространств.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.