На Восстания открылся особняк Мясникова — там уже проходят концерты и лекции, а скоро появится кластер авторских ресторанов. О планах рассказывает владелец здания

Что здесь уже происходит и что произойдет в ближайшем будущем?

У меня нет коммерческих планов на это место — я очень люблю классическую музыку, и поэтому решил, что она будет здесь звучать. И мы бы хотели давать площадку молодым музыкантам, раскрывать их талант. Потому что в том же оркестре Мариинского театра десятилетиями работают одни и те же люди, туда не попасть, а вчерашним выпускникам консерватории музыка еще не приелась, им хочется записываться, играть, сочинять.

Для зрителей это может стать входной точкой в мир высокой музыки — концерты у нас короткие, а также проходят просветительские лекции. Также мне хотелось бы проводить здесь конкурсы пианистов, скрипачей.

Хотим открыть галерею современного искусства в подвальном помещении, а в залах повесить репродукции.