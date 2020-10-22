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На Восстания открылся особняк Мясникова — там уже проходят концерты и лекции, а скоро появится кластер авторских ресторанов. О планах рассказывает владелец здания

На улице Восстания, 45 открылся особняк Мясникова — здесь уже проходят концерты классической музыки и лекции об искусстве, а следующим летом во дворе и здании конюшен появится целый ресторанный кластер с авторскими заведениями. Владеет особняком в 3 000 квадратных метров 37-летний петербургский предприниматель Дмитрий Зарецкий — он рассказал «Собака.ru» о прошлом и будущем постройки.

  • Дмитрий Зарецкий

Что это за здание и как оно досталось вам?

Особняк Мясникова — это здание в стиле необарокко 1857-1859 года. Здесь жил известный адвокат Николай Платонович Карабчевский. Он был знаком со всей звездной публикой столицы, здесь бывали Шаляпин, Мейерхольд, множество других известных творческих деятелей. Раз в год здесь проходили благотворительные концерты, выступать на которых было очень престижно — сюда приходили богатейшие люди города. Мы бы хотели, чтобы это настроение в дом вернулось.

Здание отреставрировали в нулевых, КГИОП даже признал его лучшим объектом реставрации в центре города за 2008 год. Он достался нам случайно — мы не собирались охотиться за старой недвижимость. Я хотел выкупить здание нашего офиса, мне назвали цену, она мне показалась завышенной, и я решил посмотреть, что можно купить в городе примерно за такие деньги. Наткнулся на этот особняк, узнал, что он выставлен на торги, и мы купили его с молотка за 550 миллионов рублей. Это очень выгодная покупка — только в реставрацию предыдущие владельцы вложили около двух миллиардов. Здание еще в 2003 году получила от города компания «МИМ», они хотели открыть тут гостиницу, но обанкротились. Банк, выдававший им кредит, забрал этот объект, завершил все работы, и дом пустовал. По факту я купил доллар за 30 центов — сделал это в первую очередь потому, что это рационально, это разумное вложение.

Что здесь уже происходит и что произойдет в ближайшем будущем?

У меня нет коммерческих планов на это место — я очень люблю классическую музыку, и поэтому решил, что она будет здесь звучать. И мы бы хотели давать площадку молодым музыкантам, раскрывать их талант. Потому что в том же оркестре Мариинского театра десятилетиями работают одни и те же люди, туда не попасть, а вчерашним выпускникам консерватории музыка еще не приелась, им хочется записываться, играть, сочинять. 

Для зрителей это может стать входной точкой в мир высокой музыки — концерты у нас короткие, а также проходят просветительские лекции. Также мне хотелось бы проводить здесь конкурсы пианистов, скрипачей.

Хотим открыть галерею современного искусства в подвальном помещении, а в залах повесить репродукции.

Здесь есть большой двор и бывшие двухэтажные конюшни со стеклянным атриумом. Там мы разместим авторские ресторанные проекты, они, возможно, будут потихоньку окупать это место. Там нужно будет сделать ремонт, над проектом конюшен и двора работает DA бюро, которые отвечали за дизайн «Третьего места», Birch, Bio My Bio. Надеемся открыть эту часть к следующему лету. 

  • Часть двора

  • Часть двора

Наш план такой: чтобы человек заходил в особняк на лекции, короткие концерты классической музыки или выставки, а потом шел ужинать и тусоваться во двор или в здание конюшен. Наше главное отличие — совмещение классической музыки, старинных интерьеров, двора с современным дизайном и хорошей еды. Я других таких  мест в городе не знаю.

О себе

Я родился в Луге, но еще в школьные годы переехал в Петербург — учился в Академической гимназии при СПбГУ, после чего поступил на Матмех. С четвертого курса начал заниматься бизнесом: мы делали различные веб-сайты, автоматизированные рекламные сети, партнерские программы, весь мой бизнес связан с интернетом. Хотя нет — еще как-то мы продавали стулья. Мне было интересно суетиться, зарабатывать, я хотел купить машину. К тому же бизнес — это постоянное приключение.

Мой самый крупный проект — это международный интернет-брокер IQ Option, я основал компанию в 2013 году и продал партнерам свою долю два года назад, они постепенно за нее расплачиваются. Я хотел как-то развивать компанию, много обсуждал это с коллегами, но понял, что внутри этого бизнеса радикальные изменения невозможны. На Burning Man меня осенило, что нужно прекратить этим заниматься и сделать что-то новое. С тех пор у меня было несколько стартапов, попробовал запустить финтек-проект в Англии, но он не выстрелил. После этого открыл в Петербурге компанию, которая делает мобильные игры — в ней работает уже больше 100 человек. Скоро запущу еще один проект в области видео дейтинга — что-то вроде TikTok, но с уклоном в знакомства, он называется Blaster.

Два года мы с женой жили на Кипре, какое-то время — в Нью-Йорке, немного в Лондоне. Но всегда возвращались в Петербург — здесь красиво, отличная культурная жизнь и первоклассные недорогие специалисты в области IT. В плане общепита мы впереди планеты всей — такого количества интересных заведений я нигде в мире не видел. И в плане архитектуры и искусства город, конечно, потрясающий, уезжать навсегда отсюда я не хочу.

Я люблю музеи, хожу в них каждую неделю, вижу, в каком плачевном состоянии многие из них — плохой свет, ремонт. В будущем я хотел бы брать попечительство над музеями, давать им деньги, чтобы они могли развиваться. Или, может быть, помогать городу на уровне парковых концессий или общественных пространств.

Морозова Ксения,
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