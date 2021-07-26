Морепродукты и работы современных художников: на Петроградской появилось азиатское бистро Kona

На углу Большого пр. П.С. и Пионерской ул. открылось небольшое азиатское бистро Kona (от японского «угол») на 30 мест. Шеф-повар Илья Бычков (Sintoho; Chang) ставит на понятную Азию с упором на чистый, свежий продукт: желтый кимчи с грушей, шпинат охитачи, ссам с бататом, авокадо сабайон, димсамы, рис с угрем и сибас с цитрусовым терияки. В меню также можно найти тунца блюфин из Тихого океана, морских гребешков из Японского моря и тёртый свежий васаби из Японии.
В коктейльной карте — вакаме тоник, саке хайбол и умами манхеттен. Есть небольшая подборка саке игристых и крепких.
Интерьер Kona оформлял Андрей Перепечко (Tiger Lily, Ronny). В бистро представлены работы молодых современных художников, отсылающие к японской культуре через цвета и образы. Керамические фигуры Ваи Зверевой «Kawaii Melancholy», объект Алисы «Red Spots», выполненный в технике многослойной заливки эпоксидной смолой, скульптура Константина Новикова «Рыба» в витрине, повествующая о морской направленности заведения.
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