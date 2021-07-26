Морепродукты и работы современных художников: на Петроградской появилось азиатское бистро Kona

На углу Большого пр. П.С. и Пионерской ул. открылось небольшое азиатское бистро Kona (от японского «угол») на 30 мест. Шеф-повар Илья Бычков (Sintoho; Chang) ставит на понятную Азию с упором на чистый, свежий продукт: желтый кимчи с грушей, шпинат охитачи, ссам с бататом, авокадо сабайон, димсамы, рис с угрем и сибас с цитрусовым терияки. В меню также можно найти тунца блюфин из Тихого океана, морских гребешков из Японского моря и тёртый свежий васаби из Японии.

В коктейльной карте — вакаме тоник, саке хайбол и умами манхеттен. Есть небольшая подборка саке игристых и крепких.