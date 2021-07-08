Аперитив перед цирком Чинизелли: на площади Белинского открылся ресторан Gaetano

На площади Белинского в бывшем доходном доме П.Н. Фокина открылся ресторан Gaetano, названный в честь Гаэтано Чинизелли, основателя первого каменного стационарного цирка в России, который виднеется из распахнутых настежь окон. Внутри антикварный пенни-фартинг (цирковой велосипед с очень большим передним колесом), анфилада залов, латунь и бархат, а снаружи просторная летняя терраса и вдохновляющий вид на одну из самых красивых площадей Петербурга.
Проект принадлежит Дмитрию Танцурину и Карине Ильницкой, одну за другой открывавших кафе-пекарни Delic'e. Четвертая, кстати, начнет работу в конце июля прямо за стенкой ресторана. Интерьер разрабатывал Евгений Танцурин (Peperoni, Delic’e), ссылаясь на французские кабаки начала ХХ века. Основные цвета – бордо и глубокий синий, напоминающие изображения цирков со старых открыток. Мебель, обитая бархатом, латунные элементы, зеркала повсюду, дерево и величественные арки призваны связать внутреннее убранство с близлежащим экстерьером.
Пространство поделено на несколько залов и настроений: шумное и винное в бордовом, романтичное и торжественное в изолированном и созидательно-раслабленное в синем зеркальном зале, который украшает старинный и когда-то действующий цирковой велосипед с огромным передним колесом.
Кухней руководит тандем бренд-шефа Антона Счетчикова (Jimmy's Italian) и шеф-повара Дениса Шкрабо (Ginza Project, Трюфельный дом Bruno). Меню разработано с уклонами во французские и итальянские гастрономические традиции, а обновлять его обещают каждый сезон. Смелые могут стартовать с брускетты со сливочной страчателлой и «анчоусами» из корюшки, остальным же стоит обратить внимание на блюда с сорбетами – салат с крабом, муссом из авокадо и красным апельсином или с утиной грудкой, сезонными ягодами и копченой малиной. Особняком стоит раздел с морской рыбой от шефа: то субтропическая махи-махи, то марлин из Шри-Ланки на гриле.
Здесь пекут неаполитанскую пиццу (обязательна с мортаделлой!) и лепят домашнюю пасту из итальянской муки на своем производстве, общим с Delic'e.
Барную карту создал Кирилл Ульянов (Terminal Bar, Maximilian), который сейчас возглавил управление всем проектом. Акценты расставлены между аперитивами и дижестивами: вермуты, амаро, хинные настойки, ликер из смолы мастикового дерева из Греции или итальянская граппа с экстрактом травы рута. Коктейли же будут посвящены цирковому номеру «Четыре стихии», в котором Чинизелли затапливал арену, запускал лодки и провоцировал огненные фонтаны.
Сомелье Наталья Тимофеева («Макаронники») включила в винное меню французские и итальянские образцы из небольших хозяйств и от молодых виноделов, петнаты, розе и оранжи. Знаком снежинки помечены интригующие красные вина, которые рекомендовано подавать (и пить) холодными.
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