Аперитив перед цирком Чинизелли: на площади Белинского открылся ресторан Gaetano

Проект принадлежит Дмитрию Танцурину и Карине Ильницкой, одну за другой открывавших кафе-пекарни Delic'e. Четвертая, кстати, начнет работу в конце июля прямо за стенкой ресторана. Интерьер разрабатывал Евгений Танцурин (Peperoni, Delic’e), ссылаясь на французские кабаки начала ХХ века. Основные цвета – бордо и глубокий синий, напоминающие изображения цирков со старых открыток. Мебель, обитая бархатом, латунные элементы, зеркала повсюду, дерево и величественные арки призваны связать внутреннее убранство с близлежащим экстерьером.

Пространство поделено на несколько залов и настроений: шумное и винное в бордовом, романтичное и торжественное в изолированном и созидательно-раслабленное в синем зеркальном зале, который украшает старинный и когда-то действующий цирковой велосипед с огромным передним колесом.