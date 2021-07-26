На улице Марата заработала легендарная Pinzeria by Bontempi

Кафе расположено с старинном доме: начиная с XIX века, в доме на углу Невского проспекта и улицы Марата работал известный винный погреб и ресторан при нем. Кирпичная кладка на стенах осталась до сих пор.

В меню пинца (или пинса) с 28 начинками на выбор. Есть сицилийская с анчоусами и каперсами, трентина со шпеком и сыром грана падано, бергамская с ассорти салями и горгондзолой или классические вроде капричозы, маргариты или пеперончини. Помимо этого в кафе готовят свой хлеб, салаты, домашнюю пасту и ризотто.

В винной карте собраны преимущественно итальянские образцы, можно заказать вино в полубутылках.