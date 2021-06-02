10 лучших ресторанов и баров Петербурга, открывшихся в мае

Первый ресторан Эмина Агаларова в Петербурге открылся грандиозной вечеринкой: шампанское, селебрити и музыканты шумели и на следующий день. В меню хиты русской кухни разных лет: то калитки из ржаной муки с картофелем и паштетом из яйца или пирожки с крабом, то котлета «Метрополька» с брусничным маслом.

наб. реки Мойки, 64

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