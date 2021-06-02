10 лучших ресторанов и баров Петербурга, открывшихся в мае

Возвращение Kazbegi и Room 13, ресторан Эмина Агаларова, рюмочная, в которой выстраивается очередь к рассольным настойкам и японский ресторан с дикой рыбой: вот 10 лучших кафе, баров и ресторанов, открывшихся в прошлом месяце!
Kazbegi
Хачапурно-хинкальные кочевники (раньше обитали в Голицын лофте, затем заявились в меню Le Courage), наконец, обрели дом! Теперь вкушать грузинские яства — мидии чакапули, киндзмари, батумские креветки, сациви с цветной капустой и чанахи — будем в красивых интерьерах в особняке Кочубея на Фурштатской.
|ул. Фурштатская, 24
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Первый ресторан Эмина Агаларова в Петербурге открылся грандиозной вечеринкой: шампанское, селебрити и музыканты шумели и на следующий день. В меню хиты русской кухни разных лет: то калитки из ржаной муки с картофелем и паштетом из яйца или пирожки с крабом, то котлета «Метрополька» с брусничным маслом.
|наб. реки Мойки, 64
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Илья Смирнов и Екатерина Ребенко продемонстрировали магию вне Хогвартса и превратили ресторан Barclay в европейский Grain. Колдовать вином пригласили Леонида Стерника — сомелье-чемпиона России. В меню уравновешенная классика: татаки и крудо, ризотто, домашняя паста и много чего на гриле.
|Моховая ул., 12
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Новая Голландия — главный ньюсмейкер сезона! Помимо громадины «Летнего театра в Бутылке», там между зданием Kuznya и 17-м корпусом открылось турецкое уличное кафе под навесом, украшенным традиционными фонариками. Летний поп-ап создан командой «Бекицера»: пробуем 8 видов кебаба на открытом огне (из баранины, телятины и курицы)и мезе с домашними питами.
|наб. Адмиралтейского канала, 2
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Room 13
В Петербург вернулась легендарная настоечная Room 13 c самым преданным фан-клубом. Валет, король и королева с игральных карт перевезены на Маяковского, также как и коллекция напитков, в которой было все: от сельдерея и ревеня, клубники и болгарского перца до легендарного борща, печёного чеснока и аджики.
|ул. Маяковского, 10
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Первый азиатский проект Dreamteam — ресторан Self Edge Japanese — японский, кажется, во всем. Все привезли из страны восходящего солнца: тарелки, люстры, столы из породистого ореха и главного героя повествования — дикую рыбу. Желтохвост хамачи из Хоккайдо и тунца блюфин пробуем в виде сашими или нигири.
|ул. Радищева, 34
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Рюмочным на Гороховой удивляться уже неприлично, здесь они открыты через шаг. Но «Ипполит» забрал сердца людей не только преданных возлияниям, но и модных опинион-лидеров и московских туристов. В выходные за баром очередь к заветным рассольным настойкам (по 95 рублей) и ностальгической домашней еде.
|ул. Казанская 26/27
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Пятый ресторан команды гастробаров «Компания» получился очень театральным. В одном акте выступает Грузия с картиной Нико Пиросмани «Женщина с кружкой пива», хачапури и хинкали, в другом — Греция с изрядным количеством мезе и дзадзики, а в третьем — Ближний Восток с хумусом.
|наб. канала Грибоедова 18-20
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Новый креативный кластер обрастает резидентами. Здесь появилась спешелти-кофейня (варят кофейные напитки на зернах от петербургских обжарщиков Bolshecoffee Roasters) с завтраками целый день. В помещении с пятиметровыми потолками сохранили неоклассический советский интерьер с гранитным полом и мраморными стенами.
|Кадетская лин. ВО, 5 корп. 2Д
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Диджей Марат Кортез решил расширять свои профессиональные горизонты вместе с сомелье Розой Рейман: серо-розовый винный бар Winona Pink — их рук дело. Меню пестрит лангустинами и драниками, домашней пастой и хлебом, севиче из лосося с нектарином и полбой с индейкой.
|Инженерная ул. 13
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