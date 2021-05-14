Как устроен первый ресторан Эмина Агаларова Sixty Four в Петербурге на наб. реки Мойки

На набережной Мойки, 64 — на месте азиатского Shatush, где один день в году миллиардер Михаил Прохоров выступал патимейкером во время ПМЭФ — открылся ресторан Эмина Агаларова Sixty Four. «Собака.ru» выяснила, чего ожидать от первого петербургского проекта Crocus Group c активом из 30 ресторанов – неодинаковой русской кухни или традиционной локации депутатского шабаша.
О планах Эмина Агаларова открыть ресторан русской кухни у Синего моста мы узнали еще в 2019, а намерение вдохнуть новую жизнь в помещение не раз сгоравшего и возрождавшегося азиатского Shatush (в котором миллиардер «форбс» Михаил Прохоров раз в году выступает патимейкером во время ПМЭФ) обнаружилось только в этом.
Ресторан расположен в 64-м доме по набережной реки Мойки в окружении важных городских символов: справа – Красный мост и универмаг Au Pont Rouge, слева – Синий мост и Законодательное Собрание в Мариинском дворце, вокруг – порядочная горсть пятизвездочных отелей. Большие панорамные окна смотрят точно на реку, впускают много света – летом будут распахнуты настежь!
В двух залах, рассчитанных на 80 гостей, много теплого бежа и панели на стенах с синей геометрической абстракцией. Помещения оформлены состаренными зеркалами, обеспечивающими эфирность пространства, а портал между – световой лентой по периметру. Барная латунная стойка украшена двумя окнами из зала в зал, но, увы, гостей на коктейль не пускает. Дизайн-проект разрабатывал Алексей Фурсов (NobuCrocusCity), главный по интерьерам в Restaurants by Crocus Group.
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Шеф-повар Дмитрий Савельев
У шеф-повара Дмитрия Савельева внушительное резюме: работа в ресторанах La Maree, Il Lago dei Cigni, Buddha Bar и даже труд личным поваром у одного петербургского миллиардера. В Sixty Four русская кухня под его началом обросла акцентами не только на фермерские и локальные продукты, но и на популярные ингредиенты других стран. Открывают меню сакраментальные калитки, которые подаются с манго-соусом. Пирожки с крабом или уткой, грушей и рассольным сыром готовятся из рубленого теста – в него добавляют ледяную воду. Орешки здесь не со сгущенкой, а с осетриной, сливочным хреном, молодым сыром и покрыты золотой пылью.
Идеальная закуска к вину – гребешки с малиной и пюре из печеных яблок или тарелка фермерских сыров с абрикосовой горчицей от новоиспеченного сыровара Алексея Феликсова, создателя сети пекарен «Цех 85» и совладельца «585*Золотой». Говорят, что коровы на ферме в Ленобласти – по-настоящему швейцарские!
На горячее предлагают котлету «Метрополька», сочащуюся брусничным маслом, шашлык из осетрины с вешенками или оленину с редким реповым пюре. Победу в номинации «самое инстаграмное блюдо» получает осетровый жульен в синей жестяной банке из-под черной икры – здесь она из пшена и окрашена чернилами каракатицы.
Винная карта создана сомелье Соней Шепето (The Repa, «Терраса»): по бокалам можно попробовать 9 белых, розе, Шампань и 9 красных вин. Над коктейльной картой работала команда бара «Компромисс»: 12 смешанных напитков на черемше, горохе и кедровом квасе, настойки на урюке, сушенном томате и желтом горохе, в основе которых не только водка, но и джин, вермут или бурбон.
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