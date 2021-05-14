Как устроен первый ресторан Эмина Агаларова Sixty Four в Петербурге на наб. реки Мойки

О планах Эмина Агаларова открыть ресторан русской кухни у Синего моста мы узнали еще в 2019, а намерение вдохнуть новую жизнь в помещение не раз сгоравшего и возрождавшегося азиатского Shatush (в котором миллиардер «форбс» Михаил Прохоров раз в году выступает патимейкером во время ПМЭФ) обнаружилось только в этом.

Ресторан расположен в 64-м доме по набережной реки Мойки в окружении важных городских символов: справа – Красный мост и универмаг Au Pont Rouge, слева – Синий мост и Законодательное Собрание в Мариинском дворце, вокруг – порядочная горсть пятизвездочных отелей. Большие панорамные окна смотрят точно на реку, впускают много света – летом будут распахнуты настежь!

В двух залах, рассчитанных на 80 гостей, много теплого бежа и панели на стенах с синей геометрической абстракцией. Помещения оформлены состаренными зеркалами, обеспечивающими эфирность пространства, а портал между – световой лентой по периметру. Барная латунная стойка украшена двумя окнами из зала в зал, но, увы, гостей на коктейль не пускает. Дизайн-проект разрабатывал Алексей Фурсов (NobuCrocusCity), главный по интерьерам в Restaurants by Crocus Group.