Вино, гибискус и коммунальный стол из розового бетона: на Инженерной улице открылся бар Winona Pink

На Инженерной улице, 13, открылся винный бар Winona Pink с кухней на каждый день. Это дебютный проект диджея Марата Кортеза и сомелье Розы Рейман. В меню поздние завтраки и комфорт-фуд: самолепная паста и самодельный хлеб, гребешки с цветной капустой и утиный бульон, лангустины и тартар из костреца. В винной карте 32 (будет расширяться!) белых, красных, розовых и игристых вина (органика и биодинамика), а делят вино не географически, а стилистически.

Интерьер выполнен в розово-серых тонах с использованием дерева, бетона, живых растений: здесь коммунальный трехметровый дегустационный стол со столешницей из розового бетона с кулером для вина посередине.