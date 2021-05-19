На Моховой появился ресторан Grain c европейской кухней и винной картой от сомелье-чемпиона России

На Моховой, 12, открылся ресторан Grain – новый совместный проект Ильи Смирнова и Екатерины Ребенко (ранее в этом же помещении запускавших Barclay). В заведении разные стили посадок, много зелени и открывающиеся окна.

Акцент делают на вино – за него отвечает сомелье и чемпион России Леонид Стерник. Сезонный упор на шампанское от рекольтантов, креманы, каву, есть несколько альтернативных образцов традиционного метода и биодинамический миллезимный петнат.