На Моховой появился ресторан Grain c европейской кухней и винной картой от сомелье-чемпиона России

На Моховой, 12, открылся ресторан Grain – новый совместный проект Ильи Смирнова и Екатерины Ребенко (ранее в этом же помещении запускавших Barclay). В заведении разные стили посадок, много зелени и открывающиеся окна.
Акцент делают на вино – за него отвечает сомелье и чемпион России Леонид Стерник. Сезонный упор на шампанское от рекольтантов, креманы, каву, есть несколько альтернативных образцов традиционного метода и биодинамический миллезимный петнат.
Кухня Grain – традиционная европейская. Все блюда в меню, начиная от классических закусок, татаки из говядины с хрустящим луком, зеленого салата с киноа, страчателлой и лимонным кремом до домашней пасты с морепродуктами, ризотто с белыми грибами и блюд на гриле (филе миньон со сморчками или баклажана с соусом из молодого сыра) подходят к винам разной стилистики.
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