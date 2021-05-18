На Казанской открылась рюмочная «Ипполит» с настойками и русскими закусками

Рюмочные в районе Гороховой и Казанской – явление почти фрактальное. Маршрут по барам теперь пополнен новым спотом – «Ипполит» (ул. Казанская 26/27) с настойками, русскими закусками, завтраками целый день и ретромебелью.
Интерьер к «интеллигентной культуре потребления» только подталкивает: белая плитка на стенах, ретромебель и своя застекленная настоечная «лаборатория» с многолитровыми банками хреновухи, рассольной или лимончелло.
Дизайн разрабатывала Нина Сидорина, владелица магазина «Цветок» на Садовой, 91, которая нашла новые функции старых вещей. Отреставрированный кинопрожектор с «Мосфильма» теперь служит фитолампой для цветка в вековой ванне, а дверь из библиотеки Маяковского – пьедесталом для эмалированной советской раковины. Краеугольная деталь – ковер ручной работы, созданный по лоскутам – нарисован на полу (10 часов работы к ряду!).
Отстраиваться от остальных питейных команда решила гастрономическим путем: здесь традиционные русские (в чем-то все-таки ностальгические) закуски и завтраки с утра до ночи с яйцами, сырниками и сладкой булкой, как в детстве обжаренной в молоке и яйце. Выбор, чем закусить местный специалитет – домашнюю настойку, по-настоящему велик: яйцо с майонезом, маринады, сало, шпроты, бутерброды с икрой и оливье – цены стартуют от 85 рублей. Горячие блюда гениальны в своей простоте – жареная картошка с сосисками подается со свежими овощами, а к котлетам или треске в маринаде можно добрать пюре, гречу или макароны с сыром. Скоро в меню появятся ланчи.
Любая настойка в «Ипполите» обойдется в 95 рублей. Здесь 8 ягодных (типа клюквы, черной или красной смородины, ежевики и вишни), 4 серьезных (на перцах или белых грибах), лимончелло и оранжчелло. На каждой могут смешать коктейль, сделать микс на другом алкоголе или предложить чистый напиток.
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