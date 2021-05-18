На Казанской открылась рюмочная «Ипполит» с настойками и русскими закусками

Интерьер к «интеллигентной культуре потребления» только подталкивает: белая плитка на стенах, ретромебель и своя застекленная настоечная «лаборатория» с многолитровыми банками хреновухи, рассольной или лимончелло.

Дизайн разрабатывала Нина Сидорина, владелица магазина «Цветок» на Садовой, 91, которая нашла новые функции старых вещей. Отреставрированный кинопрожектор с «Мосфильма» теперь служит фитолампой для цветка в вековой ванне, а дверь из библиотеки Маяковского – пьедесталом для эмалированной советской раковины. Краеугольная деталь – ковер ручной работы, созданный по лоскутам – нарисован на полу (10 часов работы к ряду!).