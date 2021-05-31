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Мрамор, гранит и спешелти-кофе: в кластере «Вавилов Лофт» запустилась кофейня с завтраками

В креативном кластере «Вавилов Лофт» открылась спешелти-кофейня MRAMOR на 20 посадочных мест. Заведение запустила команда кофеен «Под лестницей» и магазинов изделий ручной работы «Ваш стеллаж».

Помещение 50-х годов оформили в околосоветстком неоклассическом стиле: здесь пятиметровые потолки (оригинальные натяжные), стены из уральского мрамора и гранитный пол.

Кофе варят на эфиопских зёрнах петербургских обжарщиков Bolshecoffee Roasters. Завтраки подают целый день: в меню каша с ягодами и фруктами, гранола, сырники и сэндвичи с ветчиной, форелью или фалафелем.

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