9 новых ресторанов, баров и корнеров, открывшихся в Петербурге

Индийский стритфуд, кафе с понятной азиатской едой, спикизи-ресторан и трехэтажный бар с номерами! «Собака.ru» публикует список открывшихся в марте баров, ресторанов и корнеров.
Brave Goodies
Антон Садчиков технически открывал физический филиал для своих брутальных десертов в «Сити Молле» с конца февраля (хотя планировал 15 ноября). Лимонный бисквит с маком — правда теперь без водки, шоколадный кекс-борщ или брауни с беконом и вишней: отдаем сердце за неожиданные пары и новые впечатления.
|«Сити Молл» на Коломяжском пр. 17/2
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CacaoKing
Еще один заслуживающий внимания корнер открылся в «Охта Молле»: из переработанных какао-бобов здесь делают напитки 8-ми разных вкусов. Стоит добраться в Красногвардейский район уже только для того, чтобы взять какао с киноа и чуррос с рубиновым шоколадом (все без сахара) и пойти на променад до моста Петра.
|«Охта Молл» на Брантовской дор., 3
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M206
Двухэтажный ресторан на Московском проспекте соседствует с гастробаром «Компания». Шеф-повар Славомир Уткин держит курс на рыбу и морепродукты. Здесь и обилие сырого в виде сашими, севиче, татаки, и горчего в виде марсельского буйабеса с судаком, мидиями и лососем или томленого чилийского сибаса с пюре из зеленого горошка.
|Московский пр., 206
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Shokumotsu
Азиатское кафе от экс-шефа закрывшегося J.Ramen Кости Федотенко. Ваши впечатления от еды разукрасят здешние серые стены: тут воспроизведены хиты лапшичной с Рубинштейна! Домашняя лапша с крепким бульоном подается с 3-мя разными наборами (в том числе вегетарианским), а мейзмен (рамен без бульона) — с 2-мя.
|Вяземский пер., 4.
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Mr. Pinky
Неведомый и таинственный проект в Коломне пока не сформировал единого мнения у фуди Петербурга: пока команда работает в тестовом режиме и по предварительному бронированию. В интерьере гигантское количество разнообразных деталей, скульптур и арт-объектов, которое непривычному глазу поддается с трудом. Шеф-повар Игорь Аликов, трудившийся на кухне «Кококо», включил в меню азиатские блюда с сезонными фермерскими продуктами. Подогреваем аппетит ароматным домашним хлебом на закваске с маслом на маринованной петрушке, а затем приступаем к главному: кальмаровому гратену с белужьей икрой и соусом из мидий или крабу с чимичурри из зелёных яблок, трюфелем и кремом.
|Люблинский пер., 9
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«7 Специй»
Пока сильные гастроумы ставят на то, что индийская кухня совсем скоро станет сверхвостребованной, на Васильевском острове открылся традиционный индийский стритфуд с расписанными стенами и металлической посудой — все можно унести на одной тарелке. Шуканта Саркар, шеф проекта, адаптировал еду бомбейских улиц под привычную для петербуржцев. Все лепешки делают сами в тандуре и с ними же подают основные блюда: панир парата — пшеничная с начинкой из смеси насыщенных сыров и специй с йогуртовый соусом.
|Средний пр. В.О., 13
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Not For Sale
Наблюдаем новый тренд: в Петербурге каждый месяц открывается достойная минималистичная кофейня, на этот раз это заведение со спешелти кофе в 5-этажном доме Новицкого на Садовой. На протяжении последних 20 лет там находился свадебный салон, по слухам служивший прикрытием для обнальщиков. Все этажи занял бренд женской одежды Not For Sale Натальи Скрибо, которая решила угощать гостей шоу-рума простой едой и хорошим кофе. В меню хиты завтраков: теплый тартин с зерненым творогом, авокадо на хлебе с лососем, шелковый омлет, ленивые вареники с лимонным курдом и сливками, медовая гранола с миндалем, пеканом и тыквенными семечками.
|Садовая ул, 21
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«D бар и номера»
Трехэтажное пространство со своим баром, в котором делают домашние настойки, стойко напоминающие барбекю; кухней, на которой готовят завтраки целый день и собственными номерами для отдыха (есть с балконом, а есть на мансарде). В меню три вида бенедикта, овсянка с яблоками, сырники или оладьи. Что покрепче тоже есть: ризотто с тыквой, стейк из тунца с манго и маракуйей и фланк-стейк с овощами гриль.
|ул. Некрасова, 14Д
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Boker Tov
Первое, на что обращаем внимание — все тихие вина — израильские. Широкую дегустацию устроить будет накладно: по бокалам льют всего 4 позиции. Меню ресторана более чем обширное, но простое с обильными еврейскими завтраками (шакшука, прочие яйца на выбор и 12 видов популярных мезе), домашним хумусом, горячей питой и традиционными рецептами.
|Разъезжая ул., 12
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