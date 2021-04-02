9 новых ресторанов, баров и корнеров, открывшихся в Петербурге

Mr. Pinky

Неведомый и таинственный проект в Коломне пока не сформировал единого мнения у фуди Петербурга: пока команда работает в тестовом режиме и по предварительному бронированию. В интерьере гигантское количество разнообразных деталей, скульптур и арт-объектов, которое непривычному глазу поддается с трудом. Шеф-повар Игорь Аликов, трудившийся на кухне «Кококо», включил в меню азиатские блюда с сезонными фермерскими продуктами. Подогреваем аппетит ароматным домашним хлебом на закваске с маслом на маринованной петрушке, а затем приступаем к главному: кальмаровому гратену с белужьей икрой и соусом из мидий или крабу с чимичурри из зелёных яблок, трюфелем и кремом.