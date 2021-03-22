Рамен, мейзмен, хрустящие цукини и баклажан: на Петроградке появилось азиатское кафе Shokumotsu

Петроградская сторона пополнилась кафе с понятной (и очень привлекательной) японской кухней: Shokumotsu, что значит — еда, вмещает 25 гостей. Входная группа и одна из стен оформлены художником Михаилом Бобылевым ручной росписью в стиле аниме.

Во главе меню — современная Азия. Рамен с домашней пшеничной лапшой предлагают в 5 исполнениях, в том числе мисо-рамен с курицей карааге (на насыщенном классическом бульоне со свининой и курицей, который варят в течение суток) и вегетарианскую версию — на овощном бульоне с чесночным маслом, дайконом и ростками сои.

Отдельные разделы предусмотрены под гедза (с треской, креветкой или говядиной) и роллы, авторских версий которых аж целых 7. «Филадельфию» подают с хрустящим воздушным рисом, соусом на основе биска и пряным зеленым маслом из трав, а темпура-ролл с креветкой и тунцом — с маракуйей.

Алкогольной лицензии пока нет (в будущем будет вино); пока предлагают домашние лимонады, пиво в бутылках и на кранах.