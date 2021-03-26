На Васильевском острове открылся индийский стритфуд с лепешками из тандура, карри и чаем масала

На Среднем пр. В.О., 13, появился редкий для Петербурга индийский стритфуд! Первый проект «7 Специй» открыт на наб. реки Карповки, 5. Для того, чтобы воссоздать атмосферу аутентичного базара, уличные художники расписали стены заведения на Васильевском острове.
Шеф-повар, индиец Шуканта Саркар, включил в меню адаптированную еду бомбейских улиц: панир парата — пшеничная лепешка из тандура с сыром и специями, пряный карри из нута, картофельные шарики и шахи панир — царский карри в сливочно-томатном соусе. В меню напитков масала чай с молоком и специями и матча латте с куркумой.
Все блюда подаются в металлической посуде (по словам представителей бистро, это дань уважения традициям Индии, где закуски, горячее, соусы, хлеб подаются на одной тарелке).
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