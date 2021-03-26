На Васильевском острове открылся индийский стритфуд с лепешками из тандура, карри и чаем масала

Шеф-повар, индиец Шуканта Саркар, включил в меню адаптированную еду бомбейских улиц: панир парата — пшеничная лепешка из тандура с сыром и специями, пряный карри из нута, картофельные шарики и шахи панир — царский карри в сливочно-томатном соусе. В меню напитков масала чай с молоком и специями и матча латте с куркумой.

Все блюда подаются в металлической посуде (по словам представителей бистро, это дань уважения традициям Индии, где закуски, горячее, соусы, хлеб подаются на одной тарелке).