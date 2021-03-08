В фуд-холле City Food открылся первый корнер брутальных десертов Brave Goodies

Владелец Brave Goodies

«В июле 2020 года мне написало руководство «Сити Молла» в инстаграме — комплименты и предложение открыться. Уже через 2 недели мы подписали договор.

Для меня это первый опыт в построении стационарной офлайн торговой точки. Проект нам делали долго. Ещё дольше мы ждали столешницу из камня. Храбрый ларёк был готов к открытию в октябре, к тому времени частично сняли ограничения на работу фудкортов в ТЦ, и мы стали планировать открытие на 15 ноября — День рождения Brave Goodies. Но 9 числа вышло очередное постановление: фудкорты закроются минимум до середины января. Мы пожали плечами и вернулись на свой заводик, отгружать вагоны булок кофейням. Хочу отдать должное администрации «Сити Молла» за лояльные условия по арендным каникулам и поддержке.

В тестовом режиме мы открылись 17 февраля, а официально спустя 10 дней. Я стоял за стойкой вместе с Ксенией Дубяго, которая согласилась помочь с открытием: я часа четыре не мог отойти от кофе-тачки.



Планы на этот проект весьма прагматичные. Идея открыть свою кофейню-кондитерскую появилась на свет с первым брауни с беконом (6 лет назад). Сейчас меня интересуют цифры, которые покажут жизнеспособна ли модель «своё производство — свой офлайн». Продуктом мы представлены почти в сотне заведений Петербурга и Москвы. Казалось бы, зачем людям еще одна кофейня с таким же ассортиментом? Во-первых, различия есть: каждое утро мы печём прямо здесь свежие круассаны на новозеландском масле (моя мечта). Тут же жарим наши фирменные панкейки с беконом и соленой карамелью. Плюс представляем лимитированные коллекции десертов только для нашей кофейни».