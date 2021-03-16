В «Охта Молле» открылся корнер с натуральным какао CacaoKing

CacaoKing работает на собственном бленде тертого какао из Колумбии. В меню 8 видов напитка: от классического и безлактозного до конопляного, с киноа или ультрапопулярным зеленым чаем матча. Вместо сахара здесь используется только сироп топинамбура.

Фудпейрингом к какао идут чуррос в 9 трактовках. Например, для адептов ЗОЖ они есть на гречневой муке с темным шоколадом без сахара, для гурманов — с крымской розой, со свекольной пудрой и рубиновым шоколадом или стружкой тунца и ореховым соусом. Важно то, что в тесто не добавляют масло и сахар: в составе только мука, вода и морская соль.

В борьбе за экологию команда проекта, кажется, выигрывает! Крышки, трубочки, вывеска, распечатанная на 3D-принтере, — всё из биоразлагаемого пластика; кепки сотрудников — из переработанных бутылок, а ковер в чил-зоне — из океанического пластика. Гостям предлагают сдать в ресайкл стаканчики и ненужную бумагу.