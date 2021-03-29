На улице Некрасова заработало трехэтажное пространство с баром, кухней и собственными номерами

За кухню отвечает Ярослав Медведев («Библиотека», Social Club). В меню томатный и гороховый супы, два вида салатов, разнообразие закусок и ризотто с тыквой, утиная ножка конфи и стейки на горячее. В разделе «завтраки» расположены признанные хиты — бенедикт с тремя топпингами на выбор (лосось, ростбиф, вешенки), овсянка на топленом молоке, сырники и оладьи с домашним вареньем.

Марк Борцер («Почта») разработал алкогольную карту: здесь встречается все от домашних настоек и дистиллятов до крепких напитков, коктейлей и шот-сетов.

Гости заведения могут остаться в четырех комнатах, расположенных над баром (один из них даже с балконом, а другой — единственный на мансарде). Создатели обещают, что часть стоимости номера возвращается в виде векселя для погашения в баре (можно заказать завтрак, ужин или напитки).