На Разъезжей улице открылся израильский ресторан Boker Tov c локальным вином и завтраками целый день

На Разъезжей ул., 12, открылся израильский ресторан Boker Tov, что в переводе с иврита означает «Доброе утро». Заведение запустил Ян Резницкий — это второй гастрономический проект после мексиканского бистро Locos в арт-пространстве «Путилов Лофт».
Меню Boker Tov более чем обширное, но простое — все останутся сыты. Здесь нет свинины и морепродуктов, но есть аргентинские «бегущие шампуры», когда несут стейк паргит, кебабы, чорисос, ягненка и, если надо, здоровый рибай, пока вы не скажете «стоп». Помимо израильского завтрака с яйцами на выбор и 12 видами мезе (зеленая тхина, табуле, бабагануш, фермерская фета и все остальное на горячий белый хлеб!), подают 4 вида пышущих жаром шакшуки, бенедикт и классический английский завтрак — и это целый день!
Домашний хумус делают в 4 интерпретациях (выбираем классику с отварным нутом). Не забыли и про традиционные еврейские рецепты: тавшил из томленой баранины или говяжьих ребер с сухофруктами и картофелем.
Все вина — израильские (это ли не уникальное торговое предложение?). По бокалам льют всего 4 позиции, остальные 21 — в бутылках.
В ресторане предусмотрена вечерняя «барная» посадка (10 человек) в отдельном помещении, спрятанном от глаз случайно вошедшего. Одним словом интерьер заведения описать не получится: люстры-светлячки, зеленая стена с тенью растений, разноцветная посуда, кирпичная кладка и рисованная абстракция. Но все познается в сравнении: раньше на месте Boker Tov располагался культовый бар Романа Бурцева «Дом Быта», а позже Crab Story.
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