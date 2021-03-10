На Разъезжей улице открылся израильский ресторан Boker Tov c локальным вином и завтраками целый день

Меню Boker Tov более чем обширное, но простое — все останутся сыты. Здесь нет свинины и морепродуктов, но есть аргентинские «бегущие шампуры», когда несут стейк паргит, кебабы, чорисос, ягненка и, если надо, здоровый рибай, пока вы не скажете «стоп». Помимо израильского завтрака с яйцами на выбор и 12 видами мезе (зеленая тхина, табуле, бабагануш, фермерская фета и все остальное на горячий белый хлеб!), подают 4 вида пышущих жаром шакшуки, бенедикт и классический английский завтрак — и это целый день!

Домашний хумус делают в 4 интерпретациях (выбираем классику с отварным нутом). Не забыли и про традиционные еврейские рецепты: тавшил из томленой баранины или говяжьих ребер с сухофруктами и картофелем.