В доме Новицкого на Садовой запустилась спешелти-кофейня от бренда Not For Sale

В 5-этажной конторе завода Э.Э. Новицкого на Садовой улице, 21 (пересечение с Банковским переулком), запустилась спешелти-кофейня от бренда женской одежды Not For Sale Натальи Скрибо. Петербуржцам здание известно свадебным салоном, окна которого украшали манекены невест и женихов в соответствующих нарядах (с 2001 года!).
На первом этаже функционирует спешелти-кофейня с небольшим меню от Ксении Стародубцевой: авокадо на хлебе с лососем, шелковый омлет, ленивые вареники из творога с лимонным курдом и сливками, медовая гранола с миндалем, пеканом и тыквенными семечками. На десерт медовый торт с ягодами, лимонный кекс на оливковом масле и канеле.
На втором и третьем этажах расположится студия бренда.
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