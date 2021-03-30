В доме Новицкого на Садовой запустилась спешелти-кофейня от бренда Not For Sale

На первом этаже функционирует спешелти-кофейня с небольшим меню от Ксении Стародубцевой: авокадо на хлебе с лососем, шелковый омлет, ленивые вареники из творога с лимонным курдом и сливками, медовая гранола с миндалем, пеканом и тыквенными семечками. На десерт медовый торт с ягодами, лимонный кекс на оливковом масле и канеле.

На втором и третьем этажах расположится студия бренда.