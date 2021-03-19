На Московском проспекте открылся ресторан с рыбой и морепродуктами M206

Это четвертый проект компании в Петербурге: корнер гавайской и вьетнамской еды «Покешная» в «Галерее» (в Перми тоже есть), гастробар «Lithium» и доставка «Asap delivery».

Кухню возглавляет Славомир Уткин («Абрикосов», «Полента»). Меню открывают сырые закуски — сашими из тунца и лосося, севиче с креветками, тартар и татаки. На горячее подают марсельскую уху буйабес с судаком, мидиями и лососем, черный сливочный птитим с каракатицей, креметтой и хрустящим пармезаном, обжаренные щупальца осьминога с бейби картофелем, томленое филе чилийского сибаса с пюре из зеленого горошка и яблочным соусом.