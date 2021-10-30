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В Петербурге после ночного рейда полиция опечатала шесть баров, которые работали в первый день локдауна

В первую ночь локдауна в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с представителями Роспотребнадзора опечатали и закрыли шесть заведений, которые продолжали работать, несмотря на ограничения в городе. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Фото: Shutterstock

Всего было проверено 18 заведений, в шесть из которых были зафиксированы нарушения. Так, запрет на работу с 30 октября по 7 ноября проигнорировали клубы на Конюшенной площади и Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. В частности, в двух заведениях на Садовой улице и проспекте Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.

Владельцам заведений необходимо выплатить штраф за нарушение правил санитарной безопасности — до 300 тысяч рублей.

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