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Что Где Есть

Где ужинать и что дарить в День всех влюбленных: 20 вариантов в ресторанах Петербурга

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Объявляем 14 февраля Днем вкусной еды, красивых десертов и всех нас и делимся 20 причинами, чтобы влюбиться в суровый понедельник. Рассказываем, что нам приготовили кафе и рестораны в Sweet Valentine's Day.

Кадр из мультфильма  «Леди и Бродяга»

Salone Pasta & bar

Идеально подобрала референс команда «Салона»: 14 февраля в ресторане пройдет под знаком любимого мультфильма «Леди и бродяга». На двоих будут сервировать те самые spaghetti con polpette по всем канонам. Каждую романтически настроенную пару будут фотографировать на полароид и даровать снимки на память.

наб. Фонтанки, 30
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«Птицы»

Коробка конфет выручает в разных обстоятельствах. К случаю Дня влюбленных шоколадное ателье в коллаборации с художником Романом Манихиным выпустила коллекцию, посвященную любви и сексуальности. Каждая — с маракуйей, личи или фигой — расписана вручную.

наб. Грибоедова 96
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«Не могу потише. Я — сердце»: фонд «Антон тут рядом» выпустил благотворительные валентинки

Chocolatheca

Хотим, чтобы милейшие кролики из белого шоколада с таитянской ванилью, темного с персипаном, молочного с обжаренной фисташкой и малинового с миндалем и роялтином, застывшие в разных стадиях любви, сопровождали нас не только в этот февральский праздник.


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«Гранд Отель Европа»

Обращаемся к истории отеля, которому недавно исполнилось 147 лет, и заказываем дуэт абрикосовых коктейлей (косточковый плод считается афродизиаком). Подаются напитки со свитком стихотворений Пушкина, Блока, Ахматовой и Бродского  — все они бывали в стенах «Европы». 

Михайловская ул., 1/7
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HOBZ

Классическая валентинка, на которой можно выгравировать имена и инициалы возлюбленных, признаться в теплых чувствах или зафиксировать важную дату, появилась в пекарне с ремесленным хлебом. 

Невский пр., 160
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Праздничный сет Commons

Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Commons 

Шеф-повар Антон Абрезов к празднику готовит сет с четкой акцентировкой на морепродукты, цветы и шоколад. Устрицы с сезонным гранатом, гребешок с облепихой, карпаччо из сига с агуачили, сорбет из розового шоколада — все особенно хорошо будет получатся на фотографиях.

наб. канала Грибоедова
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Sea, Signora!

С 11 по 14 февраля при вас готовят ригатони фламбе с лососем и водкой (на двоих!), смешивают коктейль на банановом дистилляте и сухом вермуте с ароматом альпийской земляники и бузины. А еще шеф Антонио Фреза разработал десерт в форме поцелуя и три вида домашних конфет: с кориандром, из шоколада и попкорна из риса, с бергамотом из белого шоколада, с черным трюфелем и кедровыми орехами.

Большая Морская, 30
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Тартар из сета Bilbao

Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Bilbao 

В ресторане баскской кухни теперь руководит новый шеф Степан Тимошенко (в паре с бренд-шефом Александром Мишином, проживающим в Португалии) это еще один повод зайти на сет-ужин 14 февраля. В программе — нутовые палочки панис с копченым баклажаном, тартары из макрели и говядины, палтус пиль-пиль, барабулька и говяжьи щечки. 

Суворовский пр., 17
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Морепродукты в Mercado del Sol

Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Mercado del Sol

Здесь собрано все для классного романтического ужина: игристое, ежи, устрицы и другие морепродукты из raw-бара, полароидные снимки вас и вечеринка в баре после. 

ул. Белинского, 5
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Рестораны Арама Мнацаканова

В Probka Family ставку сделали на розовое шампанское модного винодела новой волны Седрика Муссе (а комплементом каждой паре — именное игристое Арама Михайловича!), пиццу в форме сердца (только в ресторанах R14 и Probka), собственную чайную коллекцию и домашние конфеты с розмарином или с апельсиновым ганашем в качестве подарка близким.


Зоологический пер., 2-4
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Фонд «География добра» и рестораны Italy

С помощью акции «Скажите это любимым» можно донести нежные слова не только близким и возлюбленным, но и тем, с кем не знакомы лично. Специальные почтовые открытки с рисунками восьми юных художников можно найти в каждом ресторане Italy, подписать и оставить «почтальону» на месте. 

Виленский пер., 15
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Сет в необистро «Тени»

Фото предоставленно пресс-службой ресторана

«Тени»

В обновленном после месячной реновации необистро шеф-повар Виктор Гусев к 14 февраля запускает свой сет. Звучит все очень внушительно:  крудо из командорского кальмара, дополненное прошутто, лавандовым соусом с черной икрой; просоленный гребешок в креме из норвежского сыра брюност, дополненный жареными грибами еринги и соусом на основе шисо; обожженная конгрио с икрой из щавеля, муссом из карамельного перца и арбузной редькой. 

Кирочная ул., 47
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Фото предоставлено пресс-службой ресторана

«Мечтатели»

Ноль розового декора и прочих романтичных атрибутов. В кафе устраивают занудное 14 февраля «для душнил» с фотозоной в виде «уголка интроверта», где можно занять себя шахматами или книгой, праздничный сет от шеф-повара ресторана Виталия Папп и список тем для беседы с небольшими справками, на случай, если в разговоре с визави повиснет неловкая пауза.

наб. реки Фонтанки, 11
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Pobo

В Pobo реанимируют жанр быстрых свиданий, сопровождая его ужином в 5 курсов и диджей-сетом. В меню -- креветка с авокадо, тако, бульон и филь миньон. 

Большая Зеленина ул., 28
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Фото предоставлено пресс-службой ресторана

KUZNYAHOUSE

Номинация «Коллаборация этого праздника» достается Новой Голландии и двум ее резидентам. Если романтические планы не совпадают с планами ваших чад, можно прийти на ужин в «Кузню» в интервале с 18:00 до 22:00 и организовать на это время отдых ребенка в пространстве «Дети говорят». 

Наб. Адмиралтейского канала, 2
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Гребешок с зеленым горошком и шпинатом

Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Eclipse Classic 

В Репино готовят специальный сет из 9 курсов (18500 руб.), в котором каждая подача будет раскрывать тему притяжения: чувственного тяготения людей друг к другу. Открывает его королевская устрица Жилардо с шампанским и тартаром из клубники, фуа-гра с медовым изюмом и каперсами, а также перепелка с киноа и кремом из моркови. К каждой подаче предусмотрено винное сопровождение! 

Приморское шоссе, 424
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Grain

Выпить вина и хорошо закусить 14 февраля по доступной цене можно в Grain. Здесь приготовят большой микс закусок на двоих с оливками, вялеными томатами, домашним хумусом, артишоками, вяленым мясом и паштетом со свежеиспеченным хлебом.

Моховая ул., 12
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Пицца в форме сердца

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Ферма Бенуа»

С 11 по 14 февраля предлагают три сета для двоих на завтрак, романтическую «Маргариту» с розовыми томатами и страчателлой в виде сердца и наборы безглютеновых конфет ручной работы из темного шоколада с ягодной или начинкой из шоколадного ганаша с бобами тонка.

Тихорецкий пр., 17Г
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Cookies 

В кафе на Моховой, где делают печенья без сахара и глютена, к 14 февраля развернут тяжелую артиллерию: кольцо-валентинку с творогом и лимонные печенья в виде лебедей из маршмеллоу и озера из маракуйи. 

Моховая ул., 14
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Subzero

Lover’s Plate -- огромная тарелка с хитами ресторана! Заказать набор роллов можно даже в одиночку. И кстати, спешл будет доступен и в других проектах команды: Numero Zero на Василеостровском рынке и «Ленторг» на Большой Зелениной. 

ул. Рубинштейна 38
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