Где ужинать и что дарить в День всех влюбленных: 20 вариантов в ресторанах Петербурга

Объявляем 14 февраля Днем вкусной еды, красивых десертов и всех нас и делимся 20 причинами, чтобы влюбиться в суровый понедельник. Рассказываем, что нам приготовили кафе и рестораны в Sweet Valentine's Day.
Кадр из мультфильма «Леди и Бродяга»
Salone Pasta & bar
Идеально подобрала референс команда «Салона»: 14 февраля в ресторане пройдет под знаком любимого мультфильма «Леди и бродяга». На двоих будут сервировать те самые spaghetti con polpette по всем канонам. Каждую романтически настроенную пару будут фотографировать на полароид и даровать снимки на память.
|наб. Фонтанки, 30
Узнать подробнее
«Птицы»
Коробка конфет выручает в разных обстоятельствах. К случаю Дня влюбленных шоколадное ателье в коллаборации с художником Романом Манихиным выпустила коллекцию, посвященную любви и сексуальности. Каждая — с маракуйей, личи или фигой — расписана вручную.
|наб. Грибоедова 96
Узнать подробнее
Chocolatheca
Хотим, чтобы милейшие кролики из белого шоколада с таитянской ванилью, темного с персипаном, молочного с обжаренной фисташкой и малинового с миндалем и роялтином, застывшие в разных стадиях любви, сопровождали нас не только в этот февральский праздник.
|
Узнать подробнее
«Гранд Отель Европа»
Обращаемся к истории отеля, которому недавно исполнилось 147 лет, и заказываем дуэт абрикосовых коктейлей (косточковый плод считается афродизиаком). Подаются напитки со свитком стихотворений Пушкина, Блока, Ахматовой и Бродского — все они бывали в стенах «Европы».
|Михайловская ул., 1/7
Узнать подробнее
HOBZ
Классическая валентинка, на которой можно выгравировать имена и инициалы возлюбленных, признаться в теплых чувствах или зафиксировать важную дату, появилась в пекарне с ремесленным хлебом.
|Невский пр., 160
Узнать подробнее
Праздничный сет Commons
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
Commons
Шеф-повар Антон Абрезов к празднику готовит сет с четкой акцентировкой на морепродукты, цветы и шоколад. Устрицы с сезонным гранатом, гребешок с облепихой, карпаччо из сига с агуачили, сорбет из розового шоколада — все особенно хорошо будет получатся на фотографиях.
|наб. канала Грибоедова
Узнать подробнее
Sea, Signora!
С 11 по 14 февраля при вас готовят ригатони фламбе с лососем и водкой (на двоих!), смешивают коктейль на банановом дистилляте и сухом вермуте с ароматом альпийской земляники и бузины. А еще шеф Антонио Фреза разработал десерт в форме поцелуя и три вида домашних конфет: с кориандром, из шоколада и попкорна из риса, с бергамотом из белого шоколада, с черным трюфелем и кедровыми орехами.
|Большая Морская, 30
Узнать подробнее
Тартар из сета Bilbao
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
Bilbao
В ресторане баскской кухни теперь руководит новый шеф Степан Тимошенко (в паре с бренд-шефом Александром Мишином, проживающим в Португалии) это еще один повод зайти на сет-ужин 14 февраля. В программе — нутовые палочки панис с копченым баклажаном, тартары из макрели и говядины, палтус пиль-пиль, барабулька и говяжьи щечки.
|Суворовский пр., 17
Узнать подробнее
Морепродукты в Mercado del Sol
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
Mercado del Sol
Здесь собрано все для классного романтического ужина: игристое, ежи, устрицы и другие морепродукты из raw-бара, полароидные снимки вас и вечеринка в баре после.
|ул. Белинского, 5
Узнать подробнее
Рестораны Арама Мнацаканова
В Probka Family ставку сделали на розовое шампанское модного винодела новой волны Седрика Муссе (а комплементом каждой паре — именное игристое Арама Михайловича!), пиццу в форме сердца (только в ресторанах R14 и Probka), собственную чайную коллекцию и домашние конфеты с розмарином или с апельсиновым ганашем в качестве подарка близким.
|
Зоологический пер., 2-4
Узнать подробнее
Фонд «География добра» и рестораны Italy
С помощью акции «Скажите это любимым» можно донести нежные слова не только близким и возлюбленным, но и тем, с кем не знакомы лично. Специальные почтовые открытки с рисунками восьми юных художников можно найти в каждом ресторане Italy, подписать и оставить «почтальону» на месте.
|Виленский пер., 15
Узнать подробнее
Сет в необистро «Тени»
Фото предоставленно пресс-службой ресторана
«Тени»
В обновленном после месячной реновации необистро шеф-повар Виктор Гусев к 14 февраля запускает свой сет. Звучит все очень внушительно: крудо из командорского кальмара, дополненное прошутто, лавандовым соусом с черной икрой; просоленный гребешок в креме из норвежского сыра брюност, дополненный жареными грибами еринги и соусом на основе шисо; обожженная конгрио с икрой из щавеля, муссом из карамельного перца и арбузной редькой.
|Кирочная ул., 47
Узнать подробнее
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
«Мечтатели»
Ноль розового декора и прочих романтичных атрибутов. В кафе устраивают занудное 14 февраля «для душнил» с фотозоной в виде «уголка интроверта», где можно занять себя шахматами или книгой, праздничный сет от шеф-повара ресторана Виталия Папп и список тем для беседы с небольшими справками, на случай, если в разговоре с визави повиснет неловкая пауза.
|наб. реки Фонтанки, 11
Узнать подробнее
Pobo
В Pobo реанимируют жанр быстрых свиданий, сопровождая его ужином в 5 курсов и диджей-сетом. В меню -- креветка с авокадо, тако, бульон и филь миньон.
|Большая Зеленина ул., 28
Узнать подробнее
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
KUZNYAHOUSE
Номинация «Коллаборация этого праздника» достается Новой Голландии и двум ее резидентам. Если романтические планы не совпадают с планами ваших чад, можно прийти на ужин в «Кузню» в интервале с 18:00 до 22:00 и организовать на это время отдых ребенка в пространстве «Дети говорят».
|Наб. Адмиралтейского канала, 2
Узнать подробнее
Гребешок с зеленым горошком и шпинатом
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
Eclipse Classic
В Репино готовят специальный сет из 9 курсов (18500 руб.), в котором каждая подача будет раскрывать тему притяжения: чувственного тяготения людей друг к другу. Открывает его королевская устрица Жилардо с шампанским и тартаром из клубники, фуа-гра с медовым изюмом и каперсами, а также перепелка с киноа и кремом из моркови. К каждой подаче предусмотрено винное сопровождение!
|Приморское шоссе, 424
Узнать подробнее
Grain
Выпить вина и хорошо закусить 14 февраля по доступной цене можно в Grain. Здесь приготовят большой микс закусок на двоих с оливками, вялеными томатами, домашним хумусом, артишоками, вяленым мясом и паштетом со свежеиспеченным хлебом.
|Моховая ул., 12
Узнать подробнее
Пицца в форме сердца
Предоставлено пресс-службой ресторана
«Ферма Бенуа»
С 11 по 14 февраля предлагают три сета для двоих на завтрак, романтическую «Маргариту» с розовыми томатами и страчателлой в виде сердца и наборы безглютеновых конфет ручной работы из темного шоколада с ягодной или начинкой из шоколадного ганаша с бобами тонка.
|Тихорецкий пр., 17Г
Узнать подробнее
Cookies
В кафе на Моховой, где делают печенья без сахара и глютена, к 14 февраля развернут тяжелую артиллерию: кольцо-валентинку с творогом и лимонные печенья в виде лебедей из маршмеллоу и озера из маракуйи.
|Моховая ул., 14
Узнать подробнее
Subzero
Lover’s Plate -- огромная тарелка с хитами ресторана! Заказать набор роллов можно даже в одиночку. И кстати, спешл будет доступен и в других проектах команды: Numero Zero на Василеостровском рынке и «Ленторг» на Большой Зелениной.
|ул. Рубинштейна 38
Узнать подробнее
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.