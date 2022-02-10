Где ужинать и что дарить в День всех влюбленных: 20 вариантов в ресторанах Петербурга

Sea, Signora!

С 11 по 14 февраля при вас готовят ригатони фламбе с лососем и водкой (на двоих!), смешивают коктейль на банановом дистилляте и сухом вермуте с ароматом альпийской земляники и бузины. А еще шеф Антонио Фреза разработал десерт в форме поцелуя и три вида домашних конфет: с кориандром, из шоколада и попкорна из риса, с бергамотом из белого шоколада, с черным трюфелем и кедровыми орехами.