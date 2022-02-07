«Не могу потише. Я — сердце»: фонд «Антон тут рядом» выпустил благотворительные валентинки

С 7 по 14 февраля на площадках партнеров акции и в интернет-магазине фонда можно купить валентинки, которые создали аутичные художники и студенты «Антон тут рядом». «А можно прикоснуться? Словами» Ивана Грязнова, «Испытуемость неиспытуемого чувства» Алексея Герасимчука, «Губы нужны, чтобы придерживать еду, разговаривать и целовать. Выбери, что главнее всего. С того и начни!» Нины Буяненко, «Не могу потише. Я — сердце» Евгении Якушкиной, «Ты самая особенная из всех возможных особ» Александра Другова, а также «Не могу уже другого любить. Тебя начала!» авторства Анны Дорошиной.

Стоимость одной открытки составляет 100 рублей. Все собранные от продажи валентинок средства пойдут на работу программ помощи аутичным детям и взрослым. Открытки можно найти в магазинах и заведениях общепита Петербурга. Полный список — по ссылке.