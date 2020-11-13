Необистро «Тени» на Кирочной: утка с обожженной березой и мистика Салтыкова-Щедрина

Во втором зале открытая кухня: за шеф-тейблом поместятся двое и смогут наблюдать, как Виктор обжигает березу, из которой польется трюфельный соус прямо на утку и крем из картофеля и баклажанов, а чуть позже начнет готовить персики sous vide и карамелизовать их с фундуком.

Меню разделено на 6 действий: закуски, супы, паста, основные горячие блюда, вегетерианские позиции и десерты. Самая дорогая закуска (420 рублей) – оленина с солью из лисичек, лаймовым айоли, овечьим сыром, обжаренными белыми грибами, которые сначала маринуются с черным перцем и ворчестером, а подается блюдо с крекером в виде оленя.

Еда одинаково сильно воспринимается и вкусовыми рецепторами, и на глаз, и на слух, поэтому расспросите шефа про артишок, маринованный на французский манер и настоянный с куриным бульоном и горячими сливками или про севиче из тунца с клубникой, ялтинским красным луком и азиатской заправкой с трюфелем, перцем и африканским огурцом.