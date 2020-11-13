Необистро «Тени» на Кирочной: утка с обожженной березой и мистика Салтыкова-Щедрина

Печень кролика с карамелью из сои и орехов, оленина с солью из лисичек и обоженный лосось с кокосом: редакция «Собака.ru» изучила первый мистический проект-посвящение Салтыкову-Щедрину от Александры Котковой, Сергея Курило и шеф-повара Виктора Гусева (экс-шеф в «Мечтателях») — «Тени».
«Тени» – первый проект Александры Котковой, который она открыла вместе со своим отчимом Сергеем Курило. Поиски шеф-повара (Виктора Гусева) — история почти киношная: учились вместе в школе, не виделись друг с другом десять лет, случайно встретились в инстаграме и сразу решились на коллаборацию. У названия бистро литературное происхождение – в 1932 году Кирочная улица носила имя Салтыкова-Щедрина, автора загадочной драматической пьесы, которую нашли уже после смерти писателя.
В заведении два небольших зала, кирпичная кладка, освященная теплым светом восковых свеч, ветки сухоцветов в массивных вазах, стена с бутылками из зеленого стекла и люстра, украшенная десятками вырванных пожелтевших книжных страниц. Мистическая полупрозрачность и состаренные зеркала создают как будто живое театральное действие.
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Виктор Гусев
Во втором зале открытая кухня: за шеф-тейблом поместятся двое и смогут наблюдать, как Виктор обжигает березу, из которой польется трюфельный соус прямо на утку и крем из картофеля и баклажанов, а чуть позже начнет готовить персики sous vide и карамелизовать их с фундуком.
Меню разделено на 6 действий: закуски, супы, паста, основные горячие блюда, вегетерианские позиции и десерты. Самая дорогая закуска (420 рублей) – оленина с солью из лисичек, лаймовым айоли, овечьим сыром, обжаренными белыми грибами, которые сначала маринуются с черным перцем и ворчестером, а подается блюдо с крекером в виде оленя.
Еда одинаково сильно воспринимается и вкусовыми рецепторами, и на глаз, и на слух, поэтому расспросите шефа про артишок, маринованный на французский манер и настоянный с куриным бульоном и горячими сливками или про севиче из тунца с клубникой, ялтинским красным луком и азиатской заправкой с трюфелем, перцем и африканским огурцом.
Главные ингредиенты горячих блюд в «Тенях»: утка, форель, палтус, гребешки, баранина, говяжий язык или оленина. Десерты же возвращают в детство и к бабушке – маковая булочка со стаканом теплого молока превращается в маковый ганаш с желе из томленого молока (290 рублей). А чай (если быть честными – травяной сбор из 12 компонентов), Виктор собирает в лесах Ленобласти.
Винная карта сдержанная — по 2-3 базовые позиции в каждой из категорий (средняя цена за бокал – 350 рублей), коктейльное меню разрабатывал Илья Бунин (бар «Архитектор») и включил в него по одному смешанному напитку из основных коктейльных вех – сауэр, спритц, физз и мартини.
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