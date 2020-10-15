Постигать Апеннинский полуостров будущая компания Italy Group начала в далеком 1998 году в лице Михаила Соколова; чтобы быть поближе к Ренессансу, моденскому бальзамику и ламбруско, Михаил поехал в Эмилию-Романью и прожил в стране шесть лет. Первый ресторан Italy Соколов и его партнер Тимур Дмитриев открыли на Петроградской в 2010-м, и пошло-поехало. Сегодня в Петербурге работают пять итальянских ресторанов Italy плюс демократичный Italiani и премиальный Goose-Goose. Шаги в сторону были: много лет команда Italy Group строила бельгийские рестораны с пивом, мидиями и фритами. Но ключевая компетенция всегда сохранялась — итальянская.

Итак, усилиями Соколова и Дмитриева ресторан на Фонтанке, 30, громко открылся в конце августа под именем «Ателье pasta & bar» — вслед за первым «Ателье tapas & bar», который парни сделали три года назад на Лахтинской. Быстро выяснилась путаница в схожих названиях: гости звонят-пишут в одно место, а имеют в виду другое. Через месяц вместо слова «ателье» выбрали слово «salone»: на итальянском salone — «зал ресторана». В соавторы партнеры взяли гастроэнтузиаста и ресторатора Александра Сысоева и бренд-шефа Евгения Энгельке, который отвечает за еду во всех питерских Italy.

Интерьер делала Ксения Смирнова, она поделила ресторан на три условные зоны. Salone встречает вас латунным баром с сардинским мирто и ликерами на амальфитанских апельсинах. За раскидистыми фикусами — шкафы, полные манерных бокалов и франчакорты, и коммунальный стол — здесь история про большие компании, viva la vita и все такое. В глубине дальнего зала — пармезан в миске и весы для трюфелей, здесь потише и больше домашних ритмов, и тетушка на стиле итальянской хозяйки заворачивает шпинат в равиоли и начиняет тортелли пармой. Местная паста — особая гордость: спагетти, тальятелле и равиоли всегда свежие, для этого тетушка их и производит нон-стоп.