Итальянский ресторан на набережной реки Фонтанки, 30, открылся на излете лета, затем сменил название — теперь не «Ателье», а Salone pasta & bar — расширилось меню, грядет запуск отдельного зала с интересными алкосмыслами. Специально для «Собака.ru» Анна Коварская побывала в Salone pasta & bar, увидела производство домашней пасты и попробовала сумасшедшую пиццу.
Латунный бар, тартар под черным трюфелем и сумасшедшая пицца: на Фонтанке открылся итальянский «Salone Pasta & Bar»
Постигать Апеннинский полуостров будущая компания Italy Group начала в далеком 1998 году в лице Михаила Соколова; чтобы быть поближе к Ренессансу, моденскому бальзамику и ламбруско, Михаил поехал в Эмилию-Романью и прожил в стране шесть лет. Первый ресторан Italy Соколов и его партнер Тимур Дмитриев открыли на Петроградской в 2010-м, и пошло-поехало. Сегодня в Петербурге работают пять итальянских ресторанов Italy плюс демократичный Italiani и премиальный Goose-Goose. Шаги в сторону были: много лет команда Italy Group строила бельгийские рестораны с пивом, мидиями и фритами. Но ключевая компетенция всегда сохранялась — итальянская.
Итак, усилиями Соколова и Дмитриева ресторан на Фонтанке, 30, громко открылся в конце августа под именем «Ателье pasta & bar» — вслед за первым «Ателье tapas & bar», который парни сделали три года назад на Лахтинской. Быстро выяснилась путаница в схожих названиях: гости звонят-пишут в одно место, а имеют в виду другое. Через месяц вместо слова «ателье» выбрали слово «salone»: на итальянском salone — «зал ресторана». В соавторы партнеры взяли гастроэнтузиаста и ресторатора Александра Сысоева и бренд-шефа Евгения Энгельке, который отвечает за еду во всех питерских Italy.
Интерьер делала Ксения Смирнова, она поделила ресторан на три условные зоны. Salone встречает вас латунным баром с сардинским мирто и ликерами на амальфитанских апельсинах. За раскидистыми фикусами — шкафы, полные манерных бокалов и франчакорты, и коммунальный стол — здесь история про большие компании, viva la vita и все такое. В глубине дальнего зала — пармезан в миске и весы для трюфелей, здесь потише и больше домашних ритмов, и тетушка на стиле итальянской хозяйки заворачивает шпинат в равиоли и начиняет тортелли пармой. Местная паста — особая гордость: спагетти, тальятелле и равиоли всегда свежие, для этого тетушка их и производит нон-стоп.
Кормят по итальянскому сценарию; часть рецептов привезена из путешествий. На кухне притворяются, что не делают из еды культа; в подаче эстетская небрежность. Говяжий тартар из раздела crudo непринужденно разлегся на тарелке под черным трюфелем и хлопьями пармезана; страчателла с пармой — это страчателла с пармой. Раздел bottega с бакалеей — здесь под инжирный джем можно собрать свою antipasti, и трюфельную салями, грана падана и терпкие оливки россыпью вам принесут на деревянной доске. Фокачча и хлеб свои.
Титульного блюда в меню под десяток версий: порции пасты приятные. Допустим, за тальятелле с крабом просят 890 рублей — это тазик с рукодельной пастой и крабом, переложенных тонко наструганным чили. Далее в меню — ягненок, приготовленный с помощью барбареско; цыпленок гриль под соусом из зеленого перца; запеченный в углях картофель в густом трюфельном соусе patata tartufata; густой томатный papa pomodoro. Самую смелую импровизацию творят с пиццей — готовят во фритюре и называют pizza pazza, «сумасшедшая» по-итальянски; для тех, кому нужен менее джанкфудный вариант, на днях введут классическую римскую. Чизкейк тарта ди формаджио вам вынесут целиком, сами скажете, сколько резать в граммах. Если возьмете пухлые профитроли, готовьте гаджеты, при вас их польют горячим шоколадом.
Про напитки — бокалы стоят от 350 рублей за порцию; много просекко и франчакорты, в том числе zero dosage. В отдельной комнате на входе в партнерстве с компанией Simple скоро стартует проект Grappa room от Nonino, обещают камерный speak easy bar с коктейлями на граппе. Гастрономическое разнообразие будет поддерживаться гастролями известных шефов, первый привоз — Руслан Поляков из Remy kitchen & bakery и Pino restaurant & bar в конце октября. Днем в Salone относительно спокойно, к вечеру эмоциональный градус повышается, и святой Петр подмигивает с настенных фресок. Здесь не танцуют, нет. Но подтанцовывают.
Михаил Соколов
Совладелец Salone pasta & bar
«К партнерству в проекте мы с Тимуром Дмитриевым привлекли бренд-шефа Italy Женю Энгельке и Сашу Сысоева. С Сашей близко дружим и давно собирались сделать что-то вместе. После открытия испанского «Ателье» на Петроградской нам захотелось открыть похожий по концепции, по атмосфере проект, только с итальянской кухней и традициями. Итальянская компетенция — наша сильная сторона. Salone pasta & bar — нечто среднее между рестораном и баром, по-хорошему шумное людное место в лучших европейских традициях. Как-то пару лет назад в поисках подлинных рецептов мы с Женей оказались в Болонье — в намоленной кулинарной школе, где по выходным почему-то давали цирковые представления. И вот этой весной нам предлагают посмотреть помещение на Фонтанке. Я зашел, вышел, через реку напротив увидел цирк Чинизелли, которому уже сто пятьдесят лет, и афишу, где было написано про итальянское представление. И карты сошлись».
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