10 лучших новых ресторанов Петербурга 2021 года

Петербург — гастрономическая столица России, не устаем повторять мы! Встречайте 10 лучших проектов минувшего года, которые словно Эрмитаж и Мариинский театр уверенно вошли в список обязательных к посещению мест для туристов и местных жителей. Файн-дайнинг Дмитрия Блинова, сифуд Антонио Фреза и итальянская столовая Арслана Бердиева: представляем номинантов ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший новый ресторан». Голосуйте за любимый проект по ссылке!