10 лучших новых ресторанов Петербурга 2021 года

Петербург — гастрономическая столица России, не устаем повторять мы! Встречайте 10 лучших проектов минувшего года, которые словно Эрмитаж и Мариинский театр уверенно вошли в список обязательных к посещению мест для туристов и местных жителей. Файн-дайнинг Дмитрия Блинова, сифуд Антонио Фреза и итальянская столовая Арслана Бердиева: представляем номинантов ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший новый ресторан». Голосуйте за любимый проект по ссылке!
Cococouture
Гастрономический театр Матильды Шнуровой (Cococo Group) и шефа-визионера Игоря Гришечкина — величественный файндайнинг на Новой Голландии. Подают только сеты — с драматургией и фантазией на русскую тему: макаруны из малосольного огурца сменяет гаспачо из сныти, сашими из ладожского сига — петушок из пломбира в жу.
|наб. Адмиралтейского канала, 2и
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Grecco
Средиземноморский ресторан Ginza Project, в котором стараниями его продюсеров — сына владельца холдинга Марка Лапина и Алены Мельниковой, директора фестиваля St. Petersburg Gourmet Days, всегда полная посадка. Завтрак ли с греческим омлетом или обед с турецкими кефтедес — во главе стола будет пышная пита с топленым маслом.
|Рыбацкая ул., 2
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Recolte
В первом файн-дайнинге Дмитрия Блинова (DuoBand) над его же Harvest первое лицо — шеф-повар Алексей Алексеев из Nordic. Свой самый высокоэстетичный ресторан Блинов построил именно под его кухню с северными красками и точной нюансировкой: устрицы с шисо-тапиокой, косулю с баклажаном в грибной глазури, латук с сорбетом из укропа.
|пр. Добролюбова, 11
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Salone Pasta & Bar
Главное место в формате препати сезона 2020–2021: причем festive mood, карнавальное настроение, тут не только вечером, а с самого открытия. Льется рекой игристое, бренд-шеф Евгений Энгельке с кухни отдает большущие тарелки тортелли с пармой и орекьетте с крабом, шеф-бармен Багратион Гагуа смешивает авторские коктейли на граппе.
|наб. реки Фонтанки, 30
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Sea, Signora
Масштабный рыбный ресторан Антонио Фреза (Jerome, Saviv): ледники и аквариум на 2300 литров, лавка с деликатесами, кухня с десятком цехов от пекарни до лаборатории пасты, «Улов дня» со всего мира, raw-бар с морепродуктами в виде карпаччо, севиче, тартаров и плато. Тональность меню фирменная для Антонио — Италия и Израиль.
|Большая Морская ул., 30
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Osteria Betulla
Долгожданный второй ресторан Арслана Бердиева (Birch) — снова сенсация и солд-аут. Итальянскую остерию, тоже с именем «Береза» в переводе, Арслан ласково зовет столовой, и, конечно, кокетничает: кухня тут мишленовская — вителло тоннато с соусом из печени трески, пирог с уткой и фуагра и авторские реплики на сладости Апеннин.
|Греческий пр., 29
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Saro
Авторский ресторан молодой и сильной команды: шеф-повара Марии Дементьевой, управляющего Назара Коломийца и сомелье Андрея Ермишкина, вместе трудившихся в Jerome, Ezo Izakaya и «Ателье. Tapas & Bar». Элегантный интерьер и такая же кухня: жареная полента с козьим сыром, тартин с мидиями, гребешок с копчеными томатами.
|Наб. Лазарева, 22
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Ognivo
Громкая премьера на Васильевском острове: в первом большом ресторане Андрея Перцева потолки в 7 метров и площадь более 1000 кв. метров, столетние оливы и собственный сквер с городским фонтаном. Итальянская кухня Игоря Обрезкова из VOX, сильный бар, вино из редких регионов — на огни В.О. слетаются со всего города.
|Малый проспект Васильевского острова, 57
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Self Edge Japanese
Высокобюджетный японский ресторан от Dreamteam (Smoke BBQ, «Траппист»), где даже терка для васаби будет из кожи ската. Дикая рыба из Японского моря и Атлантики, вагю, драгоценное брюшко тунца торо, коллекция саке: за дверью из столетнего дуба без вывески ждут самых требовательных ценителей сашими, роллов и нигири.
|ул. Радищева, 34
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Ante Seafood & Bar
Коллаборация почище Supreme и Louis Vuitton! Дмитрий Блинов (Duo Band) и Тимур Дмитриев с Михаилом Соколовым (Italy Group, Salone Pasta & Bar) вместе придумали ресторан: интерьер в красных тонах и мартини-твисты в баре — посвящение фильму Скорсезе «Казино», кухня — фирменная блиновская с упором на рыбу и морепродукты.
|Новгородская ул., 20а
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