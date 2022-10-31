Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2022. Часть I

Лауреатов 2022 ведущие церемонии главный редактор бренда Собака.ru в России Яна Милорадовская и главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк объявили на церемонии в новом и самом ожидаемом фудмоле — VOKZAL 1853.

Этот крупнейший в России и Европе фудмолл построен холдинговой компанией «Адамант» и ресторатором Алексеем Васильчуком. Архитекторы и дизайнеры создали проект, в котором современное гастропространство помещено в атмосферу вокзалов XIX века. Исторические чугунные колонны, своды, поддерживаемые металлической кровлей, огромные панорамные окна и стеклянная крыша соседствуют с винтажными диванами и деревянными ресторанными корнерами, выполненными в дизайне старинных вагонов поездов.