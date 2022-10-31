Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2022. Часть I

«Собака.ru» назвала имена победителей! Это главный и единственный городской рейтинг, который объединяет работников индустрии и гостей общепита. Двенадцать месяцев мы знакомили горожан с новыми заведениями, составляли список лучших за год, а потом петербуржцы голосовали на сайте sobaka.ru за тех, кто их кормит. В этом году на премии были отданы рекордные 176 000 голосов. Во втором туре победителей определили фуди — профессиональные едоки и прогрессивные петербуржцы.
Арсений Аралин, Вадим Гайдуков, Вечаслав Изотов, Сергей Грабовец, Иван Фролухин
команды лучших ресторанов Frantsuza Bistrot и Mio
Антон Счетчиков, Тимофей Милюков, Игорь Мудрак
Лауреатов 2022 ведущие церемонии главный редактор бренда Собака.ru в России Яна Милорадовская и главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк объявили на церемонии в новом и самом ожидаемом фудмоле — VOKZAL 1853.
Этот крупнейший в России и Европе фудмолл построен холдинговой компанией «Адамант» и ресторатором Алексеем Васильчуком. Архитекторы и дизайнеры создали проект, в котором современное гастропространство помещено в атмосферу вокзалов XIX века. Исторические чугунные колонны, своды, поддерживаемые металлической кровлей, огромные панорамные окна и стеклянная крыша соседствуют с винтажными диванами и деревянными ресторанными корнерами, выполненными в дизайне старинных вагонов поездов.
Даниил Золотухин
Медея Цикаришвили, Антон Корчак
Медея Цикаришвили, Антон Корчак
Николай Шишканов, Тимофей Милюков, Антон Счетчиков
Полина Решетова
Максим Серов, Карина Карелина , Игорь Михайлюк
Сергей Постников
Денис Лукьяненко, Юлия Фокина, Елизавета Онищенко, Роман Качанов, Елена Коробова, Сергей Гальцев, Игорь Антропов
Сюзанна Карагезян
Александра Геловани
Антон Счётчиков, Вячеслав Бережман, Ури Резник
Евгения Голега, Андрей Телеш
Анна Прахт, Бободжон Исмаилов
Бободжон Исмаилов, Анна Прахт, Павел Крупин
Дмитрий Лавлинский, Обинякова Любовь
Алексей Ермаков, Елена Машина, Василий Базылев
Игорь Аликов, Полина Сова, Сергей Зубченок, Ирина Зубченок, Максим Бабич, Валерия Бабич
Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2022:
• «Лучший новый ресторан» — Mio и Frantsuza Bistro
• «Лучший шеф-повар» — Дмитрий Блинов (Duo Band)
• «Лучший ресторанный проект на каждый день» — Marso Polo
• «Прорыв года среди шеф-поваров» — Олег Перфилов (Crevette)
• «Лучший бартендер» — Даниил Золотухин (El Copitas Bar)
• «Лучший новый бар» — «Шум»
• «Лучший новый загородный ресторан» — «Бор 812»
• «Лучший ресторанный двор» — Василеостровский рынок
• «Лучший ресторанный ивент-менеджмент» — Kuznyahouse
• «Лучший флортендер» — Виктор Мельков (Italy&co)
• «Лучший винный профи» — Сюзанна Карагезян (Big Wine Freaks). Партнером номинации выступило игристое вино Tête de Cheval
• «Лучшие булочки» — Zoe
• «Лучший хумус» — Saviv. Партнером номинации выступило генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге
• «Лучшие настойки» — «Ипполит» и «Федя, дичь!»
• «Лучшие шашлыки» — Litera G
• «Лучшее diversity-блюдо» — Гуакамоле из горошка (Paloma Cantina)
• «Лучшие грибы» — Чакапули из вешенок (Mama Tuta)
• «Лучшие новые завтраки» — Marso Polo
• «Лучший стритфуд 3.0» — Плов (Osh)
• «Лучшее блюдо с отечественным сифудом» — Суп Териберского рыбака (Grebeshki)
• «Выбор города» — Эдуард Мурадян (ЕМ)
* Специальная номинация «Лучший исторический журнал» от Tselovalnik Russian Vodka — «Петрополь», журнал о городской жизни Петербурга начала ХХ века.
Семён Попов, Артемий Пигарев.
Алексей Раппопорт, Ирина Труфанова, Алена Мариничева, Нина Филимонова, Александра Карасева, Никита Улыбин
Елизавета Замарина, Нина Филимонова
Екатерина Дюрр, Юлия Кататова
Проект «Что где есть в Петербурге» в этом году отметил 16-летие! За всю его историю «Собака.ru» написала о более 1100 заведениях, людях и блюдах, а более миллиона петербуржцев отдали голоса за любимые заведения, барменов, сомелье и шефов!
Дарья Иванова, Алексей Васильчук
Артём Вагнер, Вероника Драбкина, Мария Легостаева, Никита Лаврентьев, Илья Бернацких, Александр Кучеров
Александр Тоболь
Яна Репина, Леонид Грабар
Ольга Зелинская
Виолетта Драйгор, Анастасия Рыхлова
Дарья Пашина, Маргарита Саратова
Нина Гордеева
Вячеслав Бережман, Худоер Рахимов, Эдуард Осадчий
Сосновский Григорий, Тихонова Валерия
Рахимов Даниил, Дмитрий Рязанов
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022:
«Тинькофф» — генерального партнера премии
Группу компаний «Дамате» —бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
Генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге
Tselovalnik Russian Vodka от самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas Bar
Игристое вино Tête de Cheval
Компанию «ЭкоНива»
Партнер премии АО"Тинькофф Банк"
Фото: Многолет Дмитрий, Большакова Анастасия, Медунецкая Елизавета
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