Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

Церемония награждения нашей ресторанной премии прошла в новом и самом крупном в Европе фудмолле Vokzal 1853. Народным голосованием (рекордные 176 215 голосов!) был сформирован шорт-лист финалистов, из которого фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!