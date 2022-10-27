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Что Где Есть

Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

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Церемония награждения нашей ресторанной премии прошла в новом и самом крупном в Европе фудмолле Vokzal 1853. Народным голосованием (рекордные 176 215 голосов!) был сформирован шорт-лист финалистов, из которого фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит! 

Mio

Frantsuza Bistro

«Лучший новый ресторан» — Mio, Frantsuza Bistro

«Лучший ресторанный проект на каждый день» — Marso Polo

«Лучший новый бар» — «Шум»

«Лучший новый загородный ресторан» — «Бор 812»

«Лучший ресторанный двор» — Василеостровский рынок

«Лучший ресторанный ивент-менеджмент» — Kuznyahouse

«Лучший шеф-повар» — Дмитрий Блинов (Duo Band)

«Прорыв года среди шеф-поваров» — Олег Перфилов (Crevette)

«Лучший бартендер» — Даниил Золотухин (El Copitas Bar)

«Лучший флортендер» — Виктор Мельков (Italy&co)

«Лучший винный профи» — Сюзанна Карагезян (Big Wine Freaks)

«Лучшие булочки» — Zoe

«Лучший хумус» — Saviv

«Лучшие настойки» — «Ипполит» и «Федя, дичь!»

«Лучшие шашлыки» — Litera G

«Лучшее diversity-блюдо» — Гуакамоле из горошка (Paloma Cantina)

«Лучшие грибы» — Чакапули из вешенок (Mama Tuta)

«Лучшие новые завтраки» — Marso Polo

«Лучший стритфуд 3.0» — Плов (Osh)

«Лучшее блюдо с отечественным сифудом» — Суп Териберского рыбака (Grebeshki)

«Выбор города» Эдуард Мурадян (ЕМ)

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

и

группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2022

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