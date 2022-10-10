Катя IOWA, Покрас Лампас и сестры Поповы: объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

Редакция «Собака.ru» представляет жюри ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022. В нашем списке 27 фуди, которым доверено выбрать победителей из троек финалистов. Фуди — самые частые гости ресторанов, которые знают толк во вкусе блюд, подачах, сочетаниях и сервисе.

До 19 октября идет народное голосование на сайте. По его итогам эксперты закрытым голосованием выберут лауреатов, чьи имена будут объявлены на церемонии.