Катя IOWA, Покрас Лампас и сестры Поповы: объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

Редакция «Собака.ru» представляет жюри ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022. В нашем списке 27 фуди, которым доверено выбрать победителей из троек финалистов. Фуди — самые частые гости ресторанов, которые знают толк во вкусе блюд, подачах, сочетаниях и сервисе.
До 19 октября идет народное голосование на сайте. По его итогам эксперты закрытым голосованием выберут лауреатов, чьи имена будут объявлены на церемонии.
Роксана Шатуновская
Генеральный директор, идеолог и сердце проекта «Новая Голландия». Вместе с командой она превратила полуразрушенный памятник архитектуры с военными складами в одно из самых важных гастрономических спотов города.
Мария Евневич
Кандидат экономических наук, доцент СПбГУ и совладелица компании «Максидом» — бессменный и самый ответственный эксперт «Что Где Есть в Петербурге» — регулярно в своих соцсетях отчитывается то о лучших креветках, то о борще или настойках.
Вячеслав и Татьяна Лейбман
Пока Вячеслав, создатель бренда «ЧистоЯгода», выращивает фермерские малину и клубнику, за которыми выстраиваются в очередь лучшие шефы Петербурга, его жена Татьяна, интегральный психолог и энергопрактик, следит за ментальным здоровьем светской интеллигенции.
Анатолий Мариничев
Бизнесмен заинтриговал весь Петербург открытием крупнейшего в Европе фудмолла в здании Варшавского вокзала. Анатолий, совладелец и вице-президент холдинговой компании «Адамант», впервые откроет двери VOKZAL 1853 специально для церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2022.
Светлана Соколова
Спикер школы ресторанного менеджмента и сервиса Novikov School учредила группу компаний Mushrooms Creative и стала амбассадором номинации «Лучшие грибы» нашей премии.
Мария Фурсова
Владелица салона красоты Chisla на Крестовском и специалист по превентивной медицине на первый план выводит термин СОЖ (счастливый образ жизни) вместо ЗОЖ. Готовы спорить, зеленые блюда петербургского общепита вполне попадают и в эту категорию.
Екатерина Смольникова
Основательница благотворительного проекта Play and Help, автор детских книг и супруга футболиста Игоря Смольникова может поделиться не только семейными рецептами завтраков, но и подсказать места с лучшим утренним меню в Петербурге.
Виктория Портфолио
Блогер-феномен сделала из себя новое медиа, а азиатские десерты моти превратила в тренд. Теперь за сладостями из рисового теста охотится миллионная армия подписчиков Виктории.
Ирина Оганова
Писательница, искусствовед и дипломированный тифлопедагог выпускает хитовые сборники новелл, а в перерывах между — инспектирует новые рестораны Петербурга.
Мария Грудина
Создательница курорта «Первая линия» — наш ментор в области ЗОЖ-инноваций! В ресторане при своем комплексе кормит продуктами с низким содержанием лектинов, насыщенных жиров и быстрых углеводов.
Евгения Сероусова
Куратор Русского музея и основательница пространства Мaison25, где собирает работы локальных художников на стыке дизайна и искусства, в ресторанах обращает внимание тоже на локальное — продукты от фермеров и местных хозяйств.
Кристина Березовская
Основательница галереи искусств KGallery связала арт и гастрономию, открыв Book Cafe — теперь выставку Георгия Гурьянова или Владимира Стерлигова сопровождает отличный кофе, круассаны и завтраки весь день.
Катя IOWA
Фронтвумен группы IOWA во время всероссийских гастролей познает гастрономические специалитеты регионов страны и с легкостью отличит тефтели от клопсов, посикунчики от пянсе или донские щи от суточных.
Покрас Лампас
Самый восстребованный художник-каллиграф оказался абсолютно боул-addicted. Покрас может составить листинг неочевидных мест Петербурга с лучшими поке и сифудом (как заморским, так и отечественным!).
Татьяна Затравина
Локальное производство, бэкграунд в ретейле и супердизайн: основательница люксового бренда Free Age разбирается не только в тенденциях мира моды, но примеряет накопленные знания и к ресторанному бизнесу.
Екатерина и Елена Поповы
Сестры-близнецы, ставшие сенсациями со своими футуристичными киберкуклами, главные эксперты премии «Что где есть в Петербурге» по эстетике ресторанных подач и авангардных гастрономических пейрингов.
Марина Краснова
Для CEO «ВКонтакте» самый важный критерий оценки — качество. Выбору Марины доверяем слепо: будь то рекомендации по лучшим сырникам или ресторанам, где провести бизнес-встречу.
Петр Родионов
Петр больше 20 лет руководит компанией «Герофарм» (крупнейший производитель инсулина в России) и знает, каким должен быть менеджмент — профессиональный, ивент или ресторанный.
Александр Малич
Теле- и радиоведущий и генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра знает главных героев и гастрономической сцены в лицо: в 2020 году в бальном зале Гранд Отеля Европа Александр объявлял победителей нашей ресторанной премии.
Леонид Алексеев
Дизайнера и создателя бренда House Of Leо можно встретить как в народной рюмочной, так и на светском ужине haute cuisine. Ресторанная насмотренность уровня хайлевел!
Ксения Дубяго и Антон Садчиков
Power couple берет на себя все гастроскрепы Петербурга! Ксения — основательница маркета «Они пожрать любят», проводит воскресные бранчи, пикники и рынки выходного дня с фермерскими продуктами, пока Антон готовит брутальные десерты в своем проекте Brave Goodie.
Лиза Гусевская
Фэшн-блогер и фаундер онлайн-магазина Сomme une Fille виртуозно носит винтаж и на выставки или поэтические слэмы в кабаре «Шум», и на вечерний коктейль в честь открытия нового городского пространства.
Ольга Суркова
Директор ДЛТ знает наизусть меню самых модных ресторанов Петербурга, а для гостей Дома Ленинградской Торговли открывает шампань-бар и кафе.
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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