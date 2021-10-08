Объявлен экспертный совет премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021

Редакция «Собака.ru» с гордостью представляет вам жюри премии «Что где есть в Петербурге» — 2021. В нашем списке 30 фуди, которым доверено выбрать победителей из троек финалистов. Фуди — самые частые гости ресторанов, они давно и регулярно их посещают, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней.

До 19 октября идет народное голосование на сайте. Поддержите любимые заведения и отдайте свой голос за лучших!