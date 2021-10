Объявлен экспертный совет премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021

Антон Лиссов

“Ay-yay-yay, I like to eat” — поет Антон в костюме из лаваша в клипе на песню Tacos. Бэк-вокалист Little Big и, как он сам себя называет, Мистер Клоун — международный эксперт в области стритфуда. И желанный гость на любой вечеринке: уже пару месяцев под присмотром ребят из El Copitas постигает тайны миксологии.