Объявлен экспертный совет премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021

Редакция «Собака.ru» с гордостью представляет вам жюри премии «Что где есть в Петербурге» — 2021. В нашем списке 30 фуди, которым доверено выбрать победителей из троек финалистов. Фуди — самые частые гости ресторанов, они давно и регулярно их посещают, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней.
До 19 октября идет народное голосование на сайте. Поддержите любимые заведения и отдайте свой голос за лучших!
Виталий Аксенов-Шабловский
Основатель виртуальной галереи Bad Gallery призывает чувствовать искусство, а не анализировать его. Тот же подход использует и в выборе вина: в планах собственный погреб, а пока сомелье в ресторанах города по одному взгляду понимают — белое бургундское.
Леонид Алексеев
Основатель и дизайнер бренда House of Leo совершил камбэк в индустрию моды из дизайн-бюро Минобороны. И добавил в свой шоурум щепотку (или чуть больше!) салонности: теперь на Гражданской за гастрономическим ужином встречаются политики и активисты, рестораторы и галеристы, режиссеры и стрит-артисты.
Борис Белоцерковский
Мультимиллиардер и владелец крупнейшей сети вендинговых автоматов — заслуженный гастроэксперт Петербурга: его впечатляющая насмотренность в области ресторанов ни один год помогала редакции написать рейтинг лучших проектов.
Ирада Берг
Прозаик и автор нескольких сборников рассказов организует «Чтения со смыслом». Тексты читает сам автор, а также спецгости — Максим Матвеев, Мария Миронова, Сати Спивакова и другие артисты. Впрочем, Ирада прославляет Петербург не только со сцены и регулярно показывает московской богеме гастростолицу России.
Дмитрий Воробьев
Владелец компании Desino, которая занимается управлением эксклюзивными частными стройками, спроектировал отель международной сети, первым привез в Петербург французского повара Алена Дюкасса и приложил руку к реконструкции Никольских рядов.
Евгения Мурашова
Фэшн-фотограф и профессиональная путешественница легко может сорваться в экспедицию по ресторанам Европы и вернуться с собственной поварской книгой. А еще Женя мать двоих — гурманов, разумеется.
Сергей Горошко
Актер из каста «Майора Грома» открыл для себя сифуд и теперь не может остановиться: гребешки вытеснили из его личного рейтинга блюд даже вечную фаворитку — римскую пиццу с базиликом.
Мария Евневич
Кандидат экономических наук, доцент СПбГУ и совладелица компании «Максидом» самый строгий член жюри «Что где есть в Петербурге». Самоотверженно инспектирует всех номинантов премии и оставляет рецензии в своем профиле Инстаграма.
Катя Иванчикова
Солистка группы IOWA во время всероссийских гастролей создала собственный тест. В качестве лакмусовой бумажки салат «Цезарь», который она пробует в каждом городе тура.
Марина Краснова
CEO сети «ВКонтакте» требует от рестораторов того же, что и от сотрудников — качества. Предупреждаем заведения, дислоцировавшиеся недалеко от нового офиса VK «У Красного моста»! Надо постараться!
Покрас Лампас
Каллиграф, придумавший свой алфавит, переехал в новую мастерскую на Кадетской линии В.О. И вдохновение не заставило себя ждать — мурал художника вот-вот появится на Байконуре! Даже в ракетах Покрас видит искусство, что уж говорить о произведениях петербургских шефов?
Антон Лиссов
“Ay-yay-yay, I like to eat” — поет Антон в костюме из лаваша в клипе на песню Tacos. Бэк-вокалист Little Big и, как он сам себя называет, Мистер Клоун — международный эксперт в области стритфуда. И желанный гость на любой вечеринке: уже пару месяцев под присмотром ребят из El Copitas постигает тайны миксологии.
Алексей Миронов
Инспиратор промо-группировки AVG, мягко говоря, знает толк в вечеринках и барной культуре. И немало сделал для того, чтобы бархоппинг в нашем городе стал уделом гурманов.
Дмитрий Морозов
Подозреваем, что на кухне у бизнесмена, чья компания Biocad разрабатывает вакцину от коронавируса, стерильно как в лаборатории. Но секрет фирменного барбекю Дмитрия точно не в этом: как минимум, понадобится талант шеф-повара и опыт гастрокритика!
Ирина Оганова
Искусствовед, блогер и амбассадор дачной жизни готовит лучшую на побережье Финского картошку с лисичками и наизусть знает меню комаровских заведений.
Дмитрий Озерков
Руководитель проекта «Эрмитаж 20/21» знает, как отличить подлинник от подделки, а шедевр от вторичного. И не только в искусстве!
Полина Бондарева
Основательница школы Masters и в рестораны ходит с образовательной целью: Полина регулярно устраивает арт-бранчи с именитыми лекторами. Уверены, изящный обед в приятной компании помогает усвоить материал. Иначе как объяснить авторитет коллекционеров, искусствоведов и галеристов, воспитанных в Masters?
Татьяна Полякова
Гуру этикета в пандемию запустила инста-шоу #teafortwo в соавторстве с Геннадием Йозефавичусом. Ежедневно давние друзья, разлученные закрытыми границами, собирались на дистанционный Five O'clock и обсуждали сбор разнотравья, пешие путешествия по Ирану и беспощадный флирт. А как только поездки стали возможны, Татьяна продолжила образовывать достопочтенных петербуржцев на авторских бранчах в Астории.
Виктория Портфолио
Блогер-миллионник так популяризовала в Инстаграме японский десерт «Моти», что многие теперь уверены в его петербургской родословной.
Алексей Ретинский
Венскому композитору поддаются все жанры, от академической музыки до техно. Та же привычка в еде — готов посвятить ораторию шефу, который использует эклектику на кухне.
Ольга Рузакова
У нашего камертона элегантности и создательницы шляп Cocoshnick красота везде: на работе — канотье и панамы, дома — идеально сервированные завтраки. Как? Всего лишь многолетний опыт повара холодного цеха.
Екатерина Смольникова
Спорт в чете Смольниковых, конечно, в красном углу. Создательница чарити-проекта Play and Help обладает атлетичной фигурой, ведет авторские тренировки в «Севкабель Порту» и пропадает в спортзале даже в отпуске. Как результат: возможность без последствий оценить номинацию «Лучшая новая кофейня-кондитерская».
Ольга Суркова
Директор ДЛТ знает, что высокое кулинарное искусство не легче искусства высокой моды. Поэтому всегда занимает фронт-роу на открытии новых ресторанных проектов.
Ульяна Ким
Экс-организатор фестиваля «О да, еда!», став креативным директором «Приморского Парка Победы», затеяла в нем масштабные реформы. Больше никаких советских клумб, запретительных табличек и подозрительных киосков с не менее подозрительными блюдами. И да — в парке Ульяна разбила городской огород, где каждый может взрастить фермерское.
Вадим Че
Дизайнер интерьеров и создатель бренда нижнего белья @baebyche запустил инстаграм-рубрику — каждую среду он идет в новый ресторан и публикует обзор. Среди критериев оценки: мастерство исполнения тар-тара из говядины и эстетичность дверных ручек.
Егор Чернов
Архитектор уверен: день нужно начинать с шампанского, а улитки по-бургундски заказывать так, как будто это самое повседневное блюдо. Гедонизм и оптимизм — так победим!
Евгений Финкельштейн
Глава корпорации PMI, а после заката — евангелиста фермерства. На даче в Выборге устроил небольшое экологически чистое хозяйство с овощами, фруктами и живностью. И винариум с коллекционными позициями тоже свой!
Эдгар Шабанов
Президент группы компаний РИВ ГОШ поклонник редчайших шампанских вин. Сомелье, чья винная карта удовлетворит Эдгара, несомненно сможет собой гордиться!
Кирилл Шаповалов
Восходящая звезда диджеинга еще и бартендер — но только для своих. Дегустация показала, что миксует коктейли Кирилл так же бодро, как треки для богемного ресторана Maxim's de Paris.
Анастасия Шепелевич
Мало кто знает, но инфлюенсер и креативный директор BatB concept store настоящий охотник за гастрономическими редкостями. В Выборге отыщет правильной формы крендели, а в Сочи — конкильи с рапанами.
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