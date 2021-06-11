Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2021. Часть I

В 2021 году главная городская премия прошла в 16-й раз, редакция «Собака.ru» сделала большой номер, посвященный всем 50 лауреатам, — это большая радость после прошлогоднего локдауна (тогда мы фотографировали многих лауреатов по зуму — правда, было более чем весело).

Церемония «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла в Елагином дворце, больше 20-и лет не принимавшем гостей из-за реставрации. Он стал усадьбой «Собака.ru» — гостеприимным домом, смелой фантазией и манящим зазеркальем. Мы попросили гостей вдохновиться «Сном в летнюю ночь», следовать дресс-коду Creative Black Tie, забыть, что сегодня четверг, и ни в чем себе не отказывать.