Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2021. Часть I

В 2021 году главная городская премия прошла в 16-й раз, редакция «Собака.ru» сделала большой номер, посвященный всем 50 лауреатам, — это большая радость после прошлогоднего локдауна (тогда мы фотографировали многих лауреатов по зуму — правда, было более чем весело).
Церемония «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла в Елагином дворце, больше 20-и лет не принимавшем гостей из-за реставрации. Он стал усадьбой «Собака.ru» — гостеприимным домом, смелой фантазией и манящим зазеркальем. Мы попросили гостей вдохновиться «Сном в летнюю ночь», следовать дресс-коду Creative Black Tie, забыть, что сегодня четверг, и ни в чем себе не отказывать.
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Яна Милорадовская, в украшениях Mercury
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Софья Эрнст, в серьгах Mercury, Исанна Заика
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Варвара Шмыкова, Даниил Радлов
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Покрас Лампас, Лина Журавель
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Ира Смелая, Даниил Патлах
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Михаил Стацюк, в рубашке Celine и брюках Gucci (ДЛТ), часы Chopard (Mercury)
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Юлия Матвиенко, в серьгах и колье Mercury
Цель премии не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области, и знакомит горожан с актуальными героями и героинями нашего времени. В этом году среди лауреатов много команд и горизонтальных сообществ — классно, когда люди объединяются ради хороших дел и красивых идей.
Фото всех лауреатов вы можете найти здесь.
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Алексей Ретинский, Екатерина Ретинская
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Мария Бразговская
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Виктория Шутова, Вероника Шутова
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Анна Озеркова, в серьгах Mercury
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Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская
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Алексей Феликсов, Алина Феликсова
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Елизавета Туктамышева (спортсменка), в серьгах Mercury
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Елена Окутина, Алена Поляничко
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Демид Буцкин
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Филипп Адоньев, Диана Коркунова
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Глеб Ефимов, Луиза Розова, Анжелика Савич
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Алена Водонаева, Ольга Якубович
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Елизавета Авдеева, Анна Савинова
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Юлия Хельд
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Анастасия Чернобаева
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Петр Лезников, Арина Журавлева, Василий Степанов
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Марк Лапин, Ксения Милюкова
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Марина Краснова, Василий Баканов
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Наталья Текоева, Петр Горянский
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Никита Волков, Елена Гуча
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Виктория Терешкина, Дарья Ионова, Ольга Угарова
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Кирилл Петров, Александр Шульга, Кирилл Горыня
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Алина Мартинез-Навас, Ольга Гинзбург, Мигель Мартинез-Навас, Никола Брусковский
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Мария Белик
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Светлана Гузь, Артем Гудченко
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Светлана Баткова, Руслан Гацалов
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Алексей Изотов, Сергей Бровко, Diana.Komm, Алексей Комов
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Юра Питенин (дизайнер Saint-Tokyo), Филора Кильян
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Антонио Фреза (шеф-повар), Нина Квасняк
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Галя Голованова, Николай Дворянкин
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Елена Шачкова
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Владимир Шкляров, Мария Шклярова
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Елизавета Замарина
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Леонтий Касаткин, Роберт Скигин, Иван Петров
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Александра Гарт, Евгений Кузьмичев, Александра Генералова
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Стелла Иванова
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Максим Косьмин, Анна Селиванова
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«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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