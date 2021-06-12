Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2021. Часть II

На церемонии в Елагином дворце «Собака.ru» наградила каждого из 50 номинантов: главную феминистку Госдумы Оксану Пушкину и актера Тихона Жизневского, композитора Алексея Ретинского и художницу Юлдус Бахтиозину, чемпионку мира по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву и основателя фармкомпании Solopharm Олега Жеребцова — и других профессиональных петербуржцев, делающих наш город великим.
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Никита Касьяненко, Анастасия Люкевич, Кирилл Люкевич, Полина Строгая
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Леонид Терещенко, Сергей Бондарев, Екатерина Иванчикова, Антон Красников
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Покрас Лампас, Николай Евдокимов, Анна Заведий, Лина Журавель
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Евгений Нейманд
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Анна Ксенз
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Кристина Сасонко, Ксения Желудова, Жанна Галай, Алена Кондратьева, Анна Озеркова
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Ира Смелая, Даниил Патлах
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Никита Волков, Елена Гуча
Лауреатам номинации «Бизнес», осознанным и социально ответственным предпринимателям, статуэтки вручил Юрий Бабин, директор департамента по работе с состоятельными клиентами, руководитель МКБ Private banking. А завершил вечер музыкальный перфоманс: вокалисты вживую исполнили каверы Пугачевой, Монро и The Weekend.
Первую часть красной дорожки вы можете посмотреть здесь, а фото всех лауреатов — здесь.
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Слава Валовень, Дмитрий Голубев, Юрий Фоменко
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Алексей Фурсов, Матильда Фурсова
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Борис Андреев, Игорь Андреев
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Рамиль Абдеев
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Кристина Сасонко , Григорий Сасонко, Яна Наймушина
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Марина Шульц
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Людмила Иванова
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Мария Кингсли
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Диана Сурис, Валерия Ерошенко
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Максим Левченко, Юрий Бабин
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Макар Захаров, Валентин Пашенко
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Лиза Довгарь
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Варвара Альтова
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Анжелика Смирнова
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Никита Алешунин, Елена Федорова
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Кирилл Нагиев, Юлия Мельникова
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Ольга Зелинская
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Екатерина Климова
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Наталья Рабощук
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Ольга Маки, Ада Егорова
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Екатерина Сорокина
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Владимир Савасин, Элиза Савасина
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Полина Данилова, Эдуард Федоров, Алиса Симнова
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Екатерина Рубцова
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Алексей Костромин, Виктория Назарова
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Павел Иванов, Константин Набель, Мария Иванова-Сорокина
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Жанна Галай
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Ольга Шарыгина
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Екатерина Степанова, Мария Сухих
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Ольга Рузакова
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Арина Затравина, Татьяна Затравина
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Ирина Чугунова
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Ксения Желудова
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Валерия Столярова
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Алена Кондратьева
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Анастасия Шевцова, Михаил Васинкевич, Евгений Нейманд
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Алина Есенина, Евгений Петров
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Михаил Жуков
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Анастасия Клобукова
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Сергей Бондарев, Антон Красников, Евгений Годунова
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Михаил Стацюк, Елена Окутина, Анастасия Дианова, Алена Поляничко
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Полина Гухман, Алена Анисимова
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Диляра Керимбаева
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Татьяна Зиза
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Яна Балочкина
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Екатерина Литау, Александр Бобков
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Людмила Чехова, Анастасия Баштовая
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Яна Родзевич, Георгий Кожуховский
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Жанна Герцовская, Алиса Герцовская
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Игорь Семенов, Константин Набель
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Анжелика Котова
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Вероника Зиновьева
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Юлия Торба
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Екатерина Атоян-Милюкова
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Валентина Нагиева, Полина Погодина, Полина Яковлева
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Наталья Демина, Александр Демин
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Майя Петрова
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Карина Чичканова
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Валерия Рытенко
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Полина Яковлева
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Валентина Нагиева
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Анна Петренко
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Елена Даларова
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Ольга Павловская, Карина Чичканова
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Ольга Газеева, Анастасия Контарович, Тамара Баранова
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Павел Крупин, Кристина Крупина
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Ольга Баландина
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Юлия Быстрова, Ирена Азаркевич
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Елена Фокайлова, Наталья Добросоцкая
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Елена Давыдова, Владимир Серов
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Константин Набель, Елена Еликова, Игорь Семенов
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Екатерина Дячук
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Наталья Капируля
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Анастасия Сапунова, Ирина Чубукова
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Вита Копосова
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Ксения Лашкова
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Галина Мурзакаева
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Суна Казиханова
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Инга Шпакова
«Собака.ru»
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