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Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2021. Часть II

На церемонии в Елагином дворце «Собака.ru» наградила каждого из 50 номинантов: главную феминистку Госдумы Оксану Пушкину и актера Тихона Жизневского, композитора Алексея Ретинского и художницу Юлдус Бахтиозину, чемпионку мира по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву и основателя фармкомпании Solopharm Олега Жеребцова — и других профессиональных петербуржцев, делающих наш город великим.

Лауреатам номинации «Бизнес», осознанным и социально ответственным предпринимателям, статуэтки вручил Юрий Бабин, директор департамента по работе с состоятельными клиентами, руководитель МКБ Private banking. А завершил вечер музыкальный перфоманс: вокалисты вживую исполнили каверы Пугачевой, Монро и The Weekend.

Первую часть красной дорожки вы можете посмотреть здесь, а фото всех лауреатов — здесь.

  • Марианна Господарчук, Юрий Бабин

  • Павел Иванов, Константин Набель, Мария Иванова-Сорокина

  • Жанна Галай

  • Ольга Шарыгина

  • Екатерина Степанова, Мария Сухих

  • Ольга Рузакова

  • Арина Затравина, Татьяна Затравина

  • Ирина Чугунова

  • Ксения Желудова

  • Ксения Дубяго

  • Валерия Столярова

  • Алена Кондратьева

  • Яна Балочкина

  • Екатерина Литау, Александр Бобков

  • Людмила Чехова, Анастасия Баштовая

  • Яна Родзевич, Георгий Кожуховский

  • Жанна Герцовская, Алиса Герцовская

  • Игорь Семенов, Константин Набель

  • Анжелика Котова

  • Вероника Зиновьева

  • Юлия Торба

  • Екатерина Атоян-Милюкова

  • Валентина Нагиева, Полина Погодина, Полина Яковлева

  • Наталья Демина, Александр Демин

  • Майя Петрова

  • Карина Чичканова

  • Валерия Рытенко

  • Полина Яковлева

  • Валентина Нагиева

  • Анна Петренко

  • Елена Петрова-Кессарийская

  • Елена Даларова

  • Наталья Ермашова

  • Ольга Павловская, Карина Чичканова

  • Ольга Газеева, Анастасия Контарович, Тамара Баранова

  • Павел Крупин, Кристина Крупина

  • Ольга Баландина

  • Андрей Вакуленко, Юлия Вакуленко

  • Наталья Новгородова

  • Анна Анна Мемешкина, Екатерина Павлова

  • Роман Вологдин

  • Анатолий Бежко, Мария Ситник

  • Валерия Лошак

  • Мария Голубева

  • Надежда Юнацкая

  • Наталья Скатова, Сергей Чернов

  • Евгения Бессонова

  • Вадим Брагилев

  • Дарья Ветрова, Владимир Никитенко

  • Юлия Быстрова, Ирена Азаркевич

  • Елена Фокайлова, Наталья Добросоцкая

  • Елена Давыдова, Владимир Серов

  • Константин Набель, Елена Еликова, Игорь Семенов

  • Екатерина Дячук

  • Наталья Капируля

  • Мария Евневич, Анастасия Контарович

  • Анастасия Сапунова, Ирина Чубукова

  • Вита Копосова

  • Ксения Лашкова

  • Галина Мурзакаева

  • Суна Казиханова

  • Инга Шпакова

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:


ДЛТ

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французский дом Maison Francis Kurkdjian

Ауди Центр Петроградский, официальный дилер Audi

МКБ Private banking (ПАО «Московский кредитный банк»)

Bezhko Lighting — дизайнерские световые решения для жилых и общественных пространств

Фото: Михаил Вильчук, Софья Петина, Виталий Коликов, Александр Попов

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