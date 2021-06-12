Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2021. Часть II

На церемонии в Елагином дворце «Собака.ru» наградила каждого из 50 номинантов: главную феминистку Госдумы Оксану Пушкину и актера Тихона Жизневского, композитора Алексея Ретинского и художницу Юлдус Бахтиозину, чемпионку мира по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву и основателя фармкомпании Solopharm Олега Жеребцова — и других профессиональных петербуржцев, делающих наш город великим.