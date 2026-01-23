Ирина Оганова, Елизавета Боярская, Анастасия Миронова и Антон Лиссов: как провели новогодние каникулы герои Собака.ru

Все, что нужно для идеального отдыха, — правильное внутреннее состояние. Что и доказывают петербургский истеблишмент: пока одни покоряли самый большой каток, другие с головой уходили в работу, а третьи открывали для себя Заполярье.
Лучшие находки, курьезы и лайфхаки режиссеров, актеров и музыкантов — в нашем материале.
Арктический туризм
Актеры Елизавета Боярская (кавер-герл декабрьского номера Собака.ru) и Максим Матвеев с сыновьями встретили новый год в русском Заполярье. Их арктический четырехдневный ретрит начался в отеле «Китовый Берег», где при ясной погоде они успели все: от треккинга на снегоступах и поездок на снегоходах до встречи со стадом диких оленей. Вечера заканчивались баней под открытым небом и наблюдением за северным сиянием.
Из Териберки семья вышла в море на катере «Марлин». Дайвер прямо при них доставал со дна морских ежей и гребешков, которые тут же пробовали. На берегу этот гастрономический опыт завершился в ресторане «Гребешки» — по словам Боярской, «выше всяких похвал».
В Мурманске попробовали айс-флоатинг, кормили оленей и осматривали достопримечательности: ледокол «Ленин», краеведческий музей и мемориал «Алеша». Местная гастрономия тоже впечатлила — актриса выделила рестораны Sampo, Terrassa, Chop BBQ и Gaston.
«Мы очарованы, влюблены в эти края! Обязательно вернемся», — подвела итог Боярская в Telegram-канале и добавила, что такие поездки лучше доверять проверенным туроператорам, знающим специфику Севера.
Сентиментальные ценности
«Люблю мороз, снег, простуженные голоса. Люблю ходить в баню и возвращаться домой по хрустящему снегу. Обнять кота и уснуть с книжкой. Зима для меня — время уюта. Поэтому предпочитаю быть дома», — делится режиссер Настя Паутова.
В этот раз она действительно осталась в Петербурге, чтобы набраться сил перед январской премьерой спектакля «Меланхолия»: «Дни мои выглядят одинаково — 24/7 репетируем».
Параллельно Настя составила идеальный рождественский маршрут — «по тропинкам Бродского». Для воображаемого путешествия она выбрала камерную гостиницу Combo Venezia в отреставрированном монастыре XII века и даже расписала рутину: ранние подъемы с уно эспрессо за барной стойкой с местными. При этом с иронией признается: «Ни одна итальянская паста не затмила изящества той, что готовят в нашей петербургской La Prosciutteria».
Настя Паутова у могилы режиссера Андрея Тарковского на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем
Первые дни нового года фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов провел с семьей в Петербурге, в новой квартире исторического доходного дома с лепниной и изразцовой печью.
Для сыновей двух и пяти лет он устроил встречу с Дедом Морозом и нарядил высокую (под потолки старого фонда) елку советскими игрушками из семейной коллекции, которые обычно хранятся в ящике из-под патронов времен Первой мировой войны. «В общем, елка излучает ретро-вайб максимальный», — говорит Лиссов. «Я — счастливый отец двух ангелочков, поэтому все праздники превращаются в энтертеймент для молодежи», — объясняет музыкант.
Не обошлось без зимних развлечений: семья отправилась на самый большой в мире открытый каток у Финского залива. Совет от Лиссова: перед посещением «Катка у Флагштока» проверять свободные слоты и наличие инвентаря заранее. «Но мы же не те люди, которые сдаются, правильно?» — купили свои и вышли на лед только к восьми вечера. «Правда, кататься из нас умеет никто. Поэтому мы смотрелись как три коровы на льду и одна изящная лань — моя супруга». Итог вечера оказался предсказуем: «слегли с соплями».
Загородный ретрит и рабочие командировки в Москву
Подготовку к новому году фитнес-гуру Анастасия Миронова начала с духовного поиска — как и положено петербуржцу. 30 декабря по дороге в книжный она зашла в храм, где тут же получила неожиданный совет от незнакомца: «Вам нужно прочитать 100 книг русской классики XIX-XX века. Тогда жизнь повернется на 180 градусов, и в карьере все будет супер». Анастасия восприняла его как знак: «Думаю, сам Бог велел. Откуда ему знать, куда я шла? Сразу составила список в ChatGPT».
Сам праздник она провела в стиле дауншифтинг-ретрита: в загородном доме у камина с «Евгением Онегиным», прерываясь на тренировки, чистку снега и готовку — «чего никогда не делала».
После Рождества в московском Храме Малого Вознесения она сосредоточилась на подготовке флагмана IRNBY в историческом доме Третьяковых. Финальным аккордом праздников стал камерный ужин с живой музыкой, шампанским Ruinart и авторским блюдом Мироновй — курицей с картошкой в сметане и французской копченой паприкой.
Соавтор «Кабаре ШУМ» Артем Балаев (неоднократный лауреат премии «Что где есть в Петербурге») совмещал подготовку к открытию московской площадки кабаре с насыщенной культурной программой, а после возвращения отдыхал в Царском Селе.
В Москве он остановился в дизайн-отеле Twelve Reasons на Садовом кольце — особняке XIX века с современными интерьерами. Культурная программа — от Карла Брюллова в Третьяковке («самый крутой дизайн выставки академического искусства») и музея «ЗИЛАРТ» до спектаклей «А-39» и «Собачьего сердца» Антона Федорова. В базовый минимум в столице всегда входят пространства ГЭС-2 и wellness-маркет «Место быть» на Мясницкой. А искушенным фуди Артем рекомендует обратить внимание на проекты Дениса Бобкова, городскую винодельню Urban Winery и пекарню DNA в ДК «Рассвет».
В Царском Селе Балаев остановился в Tsar Palace — «чудном отеле в духе лучших мировых брендов». Каждый год стараюсь туда ездить». Здесь он рекомендует совместить приятное с полезным: утренние пробежки по паркам с отдыхом в спа-комплексе отеля и культурными маршрутами. Обязательными к посещению он называет Дворцовую церковь с новаторской реставрацией и Лицей, куда советует взять томик ранних стихов Пушкина. Среди гастрономических хайлайтов Артем выделяет ужин в номере с устрицами от ресторана La Perla Игоря Мельцера. Из местных заведений Артем советует Pio Verde, расположенный в гараже княгини Ольги Палей, и концептуальный проект Сергея Гутцайта «Борщ».
Деревенский эскапизм
Команда основателей Çava Disco — Александра Столярова, Валерий Дятлов и Евгения Элькина — с друзьями отшельниками отправились в деревню Мыза под Гатчиной. И кажется, не прогадали! Просторный двухэтажный дом с сауной и гостиной идеально подошел для коммуны из десяти человек. Вместо плотного расписания — полная свобода: «спали когда хотели, ели когда хотели, смотрели кино». Год провожали неспешно: 30 декабря наводили уют и резали салаты, 31-го парились в гатчинской бане и готовили горячее.
Не обошлось без курьеза: установленный в мягкий снег фейерверк после первого залпа накренился и начал палить в сторону дома соседей. «Никто не пострадал, — с облегчением констатирует Валерий. — Но больше никаких салютов!».
Из менее экстремальных советов: брать больше готовых салатов и не верить гостю, который клянется, что шампанского взял с запасом. И, конечно, ценить тех, кто везет с собой бабушкины деликатесы.
... или Лазурный берег?
Ирина Оганова с главным гастрономическим хайлайтов каникул — устрицами
Собор святителя Николая Чудотворца строился по проекту профессора петербургской Академии Художеств Михаила Преображенского. Деньги на храм — 1,5 млн франков золотом — собрали вскладчину, известно и вклад императора Николая II: на его 700 тысяч удалось достроить верхнюю часть собора с куполами и завершить фасад.
Искусствовед и писательница Ирина Оганова встречала год Огненной лошади в положенном красном среди «огромной» компании — на даче дочери в Комарово. А уже 4 января по приглашению друзей отправилась через Стамбул на Лазурный берег. Юг Франции встретил солнечной погодой, а температура порой поднималась до +17 — «можно было спокойно сидеть в уличных кафе».
В Каннах писательница советует прогуляться по бульвару Круазет мимо обновленного отеля The Carlton Cannes и отведать итальянской кухни в La Môme. А настоящим гурманам — стоит заглянуть за свежайшими устрицами в заведения напротив Дворца фестивалей.
В Ницце Ирина впервые побывала в баре легендарного отеля «Негреско» —символа Лазурного берега. Он знаменит, среди прочего, розовым куполом от мастерской Гюстава Эйфеля и четырехметровой хрустальной люстрой Баккара (вторую такую же изготовили для Николая II). Для культурного досуга подойдут Музей Марка Шагала с «впечатляющей» коллекцией его поздних работ и православный Николаевский собор, где писательница присутствовала на литургии: «Очень много людей… как будто ты в России»: На обед же можно заглянуть в La Petite Maison напротив Оперного театра —за салатом из артишоков. Только стоит учесть: «В дневные часы здесь всегда аншлаг».
Терпение и труд все перетрут
В то время как одни отдыхали от информационного шума пианист-феномен Илья Папоян посвятил каникулы работе. «Для меня выходные были не столь длинные: уже 3 января я играл сольный концерт в Капелле, 4 января — в Большом Петергофском Дворце», — рассказывает Илья.
Рождество музыкант встретил на сцене Большого зала Филармонии, исполнив с Заслуженным коллективом России праздничную программу из сочинений Иоганна Себастьяна Баха, Эдварда Грига и Джорджа Гершвина. А Старый Новый год провел в московской галерее НИКО, где впервые в столице вместе с ансамблем Pelle d’Oca представил джазовые композиции XX века, включая Соль мажор Мориса Равеля и Концерт № 4 Николая Капустина.
Такому плотному графику артист только рад: «Собственно, об этом я и мечтал. Так что могу смело сказать: мечты сбываются!». Его рецепт идеального отдыха прост: «Я получаю удовольствие от классической музыки — чего и всем желаю».
По семейной традиции новогоднюю ночь актриса Полина Сидихина встретила в кругу близких, а уже 3 января вместе с отцом, актером Евгением Сидихиным, отправилась на гастроли по городам со спектаклем-антрепризой «Кот Шредингера».
Маршрут пролегал через Ялту, Евпаторию, Феодосию, Керчь и Севастополь. «Принимали нас безумно тепло. Полные залы, потрясающий зритель», — рассказывает актриса. Особенно ее тронули щедрые овации и букеты — таких, по признанию Полины, в Петербурге давно не дарят. Must-see всем путешественникам — Галерея Айвазовского в Феодосии: «в полном восторге».
Сидихина считает плотный график идеальным отдыхом. «Я очень люблю работать, поэтому для меня это вдвойне был ретрит, — объясняет она. — Без дела я устаю гораздо больше. А когда занимаюсь любимым, мне от этого очень хорошо. Так что праздники я провела в максимальном кайфе».
