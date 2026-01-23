Ирина Оганова, Елизавета Боярская, Анастасия Миронова и Антон Лиссов: как провели новогодние каникулы герои Собака.ru

Актеры Елизавета Боярская (кавер-герл декабрьского номера Собака.ru) и Максим Матвеев с сыновьями встретили новый год в русском Заполярье. Их арктический четырехдневный ретрит начался в отеле «Китовый Берег», где при ясной погоде они успели все: от треккинга на снегоступах и поездок на снегоходах до встречи со стадом диких оленей. Вечера заканчивались баней под открытым небом и наблюдением за северным сиянием.

Из Териберки семья вышла в море на катере «Марлин». Дайвер прямо при них доставал со дна морских ежей и гребешков, которые тут же пробовали. На берегу этот гастрономический опыт завершился в ресторане «Гребешки» — по словам Боярской, «выше всяких похвал».

В Мурманске попробовали айс-флоатинг, кормили оленей и осматривали достопримечательности: ледокол «Ленин», краеведческий музей и мемориал «Алеша». Местная гастрономия тоже впечатлила — актриса выделила рестораны Sampo, Terrassa, Chop BBQ и Gaston.

«Мы очарованы, влюблены в эти края! Обязательно вернемся», — подвела итог Боярская в Telegram-канале и добавила, что такие поездки лучше доверять проверенным туроператорам, знающим специфику Севера.