Настя Паутова ставит спектакль по «Меланхолии» Триера

Выпускница режиссерского курса Льва Эренбурга, автор самых популярных (и смешных!) литературных мемов и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» дебютировала на театральной сцене с хитовым спектаклем «Мать» по тексту британского драматурга Марка Равенхилла в 2024 году. Бешеный успех (да-да, на показах — вечный sold out!) не отпускает постановку уже целый год — не только в родном Петербурге, но и в столице. Дальше — больше!
Настя не собирается останавливаться на достигнутом и уже планирует следующую работу — теперь по сценарию Ларса фон Триера. Готовимся к главной синефильской драм-премьере января! Средства на ее реализацию собираются краудфандингом.
В новом проекте Настя Паутова обращается к сценарию «Меланхолии» фон Триера — интенсивной мрачной экзистенциальной драме о фундаментальной боли существования. Как отмечает Настя, «Меланхолия» — «это возможность поговорить о человеческой хрупкости и внутреннем пределе, и сделать это в пространстве, которое само усиливает каждый смысл». Специально для анонса автор спектакля побрилась налысо.
Сейчас деньги на реализацию второго спектакля независимого проекта povod.ovod собирают краудфандингом. Большая часть средств пойдет на световое сопровождение — оно станет центральным элементом сценографии. Еще одним хайлайтом станут костюмы в эстетике картин Иеронима Босха, с их искаженными формами, макабрическими мотивами, темой внутреннего разложения и греховности человеческой натуры.
Место премьеры — крайне нетривиальный спот. Показы пройдут в Церкви Посещения Пресвятой Девой Марией Святой Елизаветы на Минеральной. На данный момент команда в процессе подготовки локации: работает со светом, акустикой и обогревом.
Настя Паутова
Режиссер:
Помимо интереса погрузиться в мир одного из самых мощных, на мой взгляд, режиссёров нашего времени, меня привлекла сама история. В ней любопытно исследовать границы человеческой природы перед лицом приближающейся катастрофы, которая станет концом всего.
Мой мастер, Лев Эренбург, учил нас доводить обстоятельства до логического предела. Я же решила взять текст, в котором обстоятельства уже обострены самым предельным способом, выжимая из людей суть.
А дальше, процеживая эту суть, мы пытаемся разглядеть: что же действительно важно в этой жизни? За что мы так упёрто держимся? И что давно пора отпустить?
