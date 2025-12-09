Настя Паутова ставит спектакль по «Меланхолии» Триера

Выпускница режиссерского курса Льва Эренбурга, автор самых популярных (и смешных!) литературных мемов и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» дебютировала на театральной сцене с хитовым спектаклем «Мать» по тексту британского драматурга Марка Равенхилла в 2024 году. Бешеный успех (да-да, на показах — вечный sold out!) не отпускает постановку уже целый год — не только в родном Петербурге, но и в столице. Дальше — больше!

Настя не собирается останавливаться на достигнутом и уже планирует следующую работу — теперь по сценарию Ларса фон Триера. Готовимся к главной синефильской драм-премьере января! Средства на ее реализацию собираются краудфандингом.