Илья Папоян и еще 12 лучших молодых музыкантов выступят зимой на фестивале Pianissimo

Pianissimo — фестиваль фортепианной музыки, основанный продюсером Алексеем Городневым в 2015 году. А первым музыкантом будущего бренда стал Дмитрий Шишкин, только окончивший Московскую консерваторию. Проект преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах — исторических, но далеких от традиционных филармонических и концертных залов, таких, где обычно не услышишь музыку. Фестиваль делает ставку на молодых исполнителей (в основном до 20 лет), многие из которых уже стали мировыми звездами: Абисал Гергиев, Александр Болотин, Арсений Мун, тот же Шишкин. Проект позиционируется как международный и ежегодно принимает музыкантов из разных точек планеты — от США, Китая и Колумбии до Турции, Италии и Швейцарии.

0+