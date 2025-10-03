Илья Папоян и еще 12 лучших молодых музыкантов выступят зимой на фестивале Pianissimo

Фестиваль вновь собрал масштабную музыкальную программу на самых живописных площадках городов: в итальянском Просвете Нового Эрмитажа, московском доме культуры «ГЭС-2», концертном зале Пакгаузе в Нижнем Новгороде. Летом география проекта расширилась, и в новом сезоне музыканты выступят также в Большом петергофском дворце и калининградском филиале Третьяковской галереи. Рассказываем подробнее о событиях петербургской афиши.
С 5 декабря 2025 года по 8 февраля 2026 года в Петербурге пройдет зимняя серия сольных концертов пианистов из России, Бразилии, Италии, Швейцарии, Турции, Южной Кореи, Южной Африки и Китая в рамках фортепианного фестиваля Pianissimo. Среди хедлайнеров проекта — супергерой петербургской академической сцены с личным симфоническим фандомом, лучший ученик профессора Сандлера, а также лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Папоян.
Большой итальянский Просвет Нового Эрмитажа:
- 8 декабря, 19:00 — Асхад Шогенцуков исполнит Тему с вариациями ля минор Петра Чайковского, «Отражения» Мориса Равеля и №11 из 24 прелюдий Александра Скрябина.
- 15 декабря, 19:00 — Давиде Ранальди выступит с Сонатой ми-бемоль мажор Йозефа Гайдна, «Бергамасской сюитой» и «Островом радости» Клода Дебюсси, а также Вариации на тему Паганини Иоганнеса Брамса.
- 22 декабря, 19:00 — Иван Зец сыграет Сонату Nº 16 ля минор Франца Шуберта и «Крейслериану» Роберта Шумана.
- 29 декабря, 19:00 — Даниил Харитонов исполнит «Утешения» и Большие этюды по Паганини Ференца Листа, концертную парафразу на темы из балета Петра Ильича Чайковского «Спящая Красавица» Павла Пабста, Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак» Арама и Эмина Хачатурян, Лезгинку из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна и Дмитрия Харитонова, Адажио из балета «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича, Левона Атовмяна и Дмитрия Харитонова, а также «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, Блуменфельда и Харитонова.
- 5 января, 19:00 — Симон Бюрки. Программа обновляется.
- 12 января, 19:00 — Альфредо ван де Мунт выступит с Тремя пьесами для фортепиано Шуберта, Сонатой для фортепиано № 2 си-бемоль минор Шопена, а также Воспоминания об опере «Норма» Беллини и Листа.
- 19 января, 19:00 — Виктор Круэл сыграет Ноктюрн до минор, Балладу № 4 фа минор, вариации на тему «Là ci darem la mano» из оперы Моцарта и 12 этюдов Шопена.
- 26 января, 19:00 — Исаак Ван Дер Мерве. Программа обновляется.
- 2 февраля, 19:00 — Тянь Лан. Программа обновляется.
Илья Папоян
Танцевальная зала летней парадной Большого петергофского дворца:
- 14 декабря, 16:00 — Данил Ростовцев исполнит Сонату № 1 Шостаковича, Прелюдию и фугу соль-диез минор Сергея Танеева, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина в транскрипции Аркадия Каменского, симфоническую поэму «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского в оркестровке Игоря Худолея, а также Сонату си минор Листа.
- 28 декабря, 16:00 — Эфе Шен выступит с Сонатой для фортепиано № 27 ми минор Людвига ван Бетховена, Ноктюрном ре-бемоль мажор и Этюдом ля минор Шопена, Сонатой для фортепиано си минор Альбана Берга, Сонатой для фортепиано № 3 си минор Шопена, а также Этюдом-картиной до-диез минор Сергея Рахманинова.
- 4 января, 16:00 — Илья Папоян. Программа обновляется.
- 18 января, 16:00 — Сунмин Ким исполнит Сонату № 4 фа-диез мажор Скрябина, Баркаролу фа-диез мажор, Ноктюрн ре-бемоль мажор, Скерцо № 2 си-бемоль минор Шопена, Сонет Петрарки № 123 из цикла «Годы странствий. Год II — Италия», а также Воспоминания об опере Моцарта «Дон Жуан» в концертной парафразе Листа.
Pianissimo — фестиваль фортепианной музыки, основанный продюсером Алексеем Городневым в 2015 году. А первым музыкантом будущего бренда стал Дмитрий Шишкин, только окончивший Московскую консерваторию. Проект преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах — исторических, но далеких от традиционных филармонических и концертных залов, таких, где обычно не услышишь музыку. Фестиваль делает ставку на молодых исполнителей (в основном до 20 лет), многие из которых уже стали мировыми звездами: Абисал Гергиев, Александр Болотин, Арсений Мун, тот же Шишкин. Проект позиционируется как международный и ежегодно принимает музыкантов из разных точек планеты — от США, Китая и Колумбии до Турции, Италии и Швейцарии.
