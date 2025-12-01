Елизавета Боярская — героиня обложки (и сразу двух диджитал-каверов!) декабрьского номера Собака.ru!

О пике карьеры и актерском мастерстве

Если я действительно чего-то захочу, то тут мне нет равных: могу не есть, не спать и заниматься только этим делом. Так было все пять лет актерского ­обучения, пять лет вот такой муштры, тотального погружения в профессию, и мне было это очень интересно. Вот тебе Гроссман, 600 страниц, читай. Вот тебе Шаламов, Гинзбург, поездка в Освенцим, Норильск, бараки, места, где работали заключенные. Так проходила подготовка к спектаклю «Жизнь и судьба». Я всегда была очень старательным учеником, мое старание мне даже мешало. Я сумела расслабиться годам к 26, отпустить себя, выдохнуть, не только строго следовать за режиссером, а привнести в его замысел что-то свое.

Мне в декабре будет 40 лет, и я только сейчас перестала ощущать себя студенткой. А пики… Все зависит от того, какие вершины ты себе ставишь. Как только ты начинаешь думать, что достиг максимума, особенно в моей профессии, случается конец. Профессия наша тем и прекрасна, что постичь ее полностью невозможно. Возможно только развиваться, развиваться, развиваться.