Елизавета Боярская — героиня обложки (и сразу двух диджитал-каверов!) декабрьского номера Собака.ru!

Прима МДТ и любимица Льва Додина может все: великая Елизавета Боярская виртуозно играет на флейте на сцене Дома Радио, бегло разговаривает на финском в скандинавском (на самом деле, петербургском!) нуаре «Тоннель» (премьера декабря на КИОН!) и перевоплощается в диву модного авангарда для журнала Собака.ru.
ВАЖНО! Актриса Елизавета Боярская стала кавергерл Собака.ru в триумфальный шестой раз (и это драгоценное вау!).
На Елизавете: колье и браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), платье TOPAZA PELLA
На Елизавете: кольца MESSIKA, CASATO, ROBERTO COIN (Mercury), платье ST BY SONYA TIKHONOVA, тренч DIVNO, сапоги LE SILLA (ДЛТ)
На Елизавете: колье и браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), платье TOPAZA PELLA, туфли DRIES VAN NOTEN (ДЛТ)
Отправились вместе с Елизаветой Боярской в мощнейший трэп по лиминальным фэшн-пространствам: через лимб и мир брейнрот-видео (с парнокопытными креслами и швабрами-шиньонами!) добрались до горизонта событий. Едва Елизавета заглянула за него, как вдруг пережила великую квантовую трансформацию до дивы русского модного авангарда — взвалила на плечи плащи из запеченного меха Максима Острейковского, обернулась в готические коконы Софии Медведевой и провозгласила эру киберфутуризма в полихромном кэтсьюте Chapurin.
На Елизавете: кольца MESSIKA, CASATO, ROBERTO COIN (Mercury), платье ST BY SONYA TIKHONOVA
На Елизавете: колье ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»)
На Елизавете: кольца MESSIKA, CASATO, ROBERTO COIN (Mercury), платье ST BY SONYA TIKHONOVA, тренч DIVNO, сапоги LE SILLA (ДЛТ)
На Елизавете: кольца ROBERTO COIN (Mercury), комбинезон CHAPURIN, обувь WYSH
На Елизавете: браслеты и колье CASATO (Mercury), платье SOFIA MEDVEDEVA, перчатки EKONIKA
На Елизавете: колье и кольца ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»), туфли EKONIKA
На Елизавете: колье и кольцо MESSIKA (Mercury), платье DIESEL (ДЛТ), тренч МАКСИМ ОСТРЕЙКОВСКИЙ, сабо EKONIKA
На Елизавете: колье и кольца ROBERTO COIN (Mercury), тренч КАМЕНЬ («Дом Мод»), туфли EKONIKA
На Елизавете: кольца MESSIKA, CASATO, ROBERTO COIN (Mercury), платье ST BY SONYA TIKHONOVA, сапоги LE SILLA (ДЛТ)
На Елизавете: браслеты и колье CASATO (Mercury), платье SOFIA MEDVEDEVA, перчатки EKONIKA
На Елизавете: колье и браслеты FERRIFIRENZE (Mercury), платье TOPAZA PELLA
Елизавета Боярская бросает вызов самой себе: в кино и на сцене это базовый минимум звезды додинских «Братьев и сестер», «Чайки» и «Братьев Карамазовых». В криминальном триллере «Тоннель» (с 1 декабря в онлайн-кинотеатре КИОН) Лиза сыграла программную фем-роль сильной женщины, заговорила на финском и открыла «фрейдистский подвал» (петербургский нуар беспощаднее скандинавского!). А в новом моноспектакле «137. Сны о страсти и смерти» в Доме Радио примерила крысиный хвост, костюм дезинфектора и музицирует на флейте-дудочке, как Гамельнский крысолов. Эта постановка режиссера Аллы Дамскер в коллаборации с резидентами институции — хореографом musicAeterna Dance Настей Пешковой и композитором Кириллом Архиповым — must see театрального сезона в Петербурге: два часа метафизического путешествия по мирам Марины Цветаевой с экскурсоводом Боярской — это роскошный максимум для тех, у кого «душа — парус, а ветер — жизнь».
Елизавета Боярская
О пике карьеры и актерском мастерстве
Если я действительно чего-то захочу, то тут мне нет равных: могу не есть, не спать и заниматься только этим делом. Так было все пять лет актерского обучения, пять лет вот такой муштры, тотального погружения в профессию, и мне было это очень интересно. Вот тебе Гроссман, 600 страниц, читай. Вот тебе Шаламов, Гинзбург, поездка в Освенцим, Норильск, бараки, места, где работали заключенные. Так проходила подготовка к спектаклю «Жизнь и судьба». Я всегда была очень старательным учеником, мое старание мне даже мешало. Я сумела расслабиться годам к 26, отпустить себя, выдохнуть, не только строго следовать за режиссером, а привнести в его замысел что-то свое.
Мне в декабре будет 40 лет, и я только сейчас перестала ощущать себя студенткой. А пики… Все зависит от того, какие вершины ты себе ставишь. Как только ты начинаешь думать, что достиг максимума, особенно в моей профессии, случается конец. Профессия наша тем и прекрасна, что постичь ее полностью невозможно. Возможно только развиваться, развиваться, развиваться.
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Фото: Асет Героева
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Алина Артей
Визаж: Оля Змеюка
Волосы: Мария Туева
Сет-дизайн: Дарья Басина
Ассистент сет-дизайнера: Юрий Измайлов
Ассистент стилиста: Илона Давыдова, Тимур Гальский
Ассистенты продюсера: Алена Чиркова, Лилия Куприна
Свет: Александр Огурцов, Василий Кабайлов Skypoint
Ретушь: Анастасия Суворова
