Герои коктейля Best Dressed — о своем стиле, покупках года и любимых петербургских дизайнерах

Начнем с аксессуаров: кастомные накладки на пальцы, которые я сделал на 3D принтере. Сначала создал скульптуру в виртуальной реальности, потом напечатал, обработал, покрасил и получились украшения. В остальном, на мне пиджак и ботинки Off-White, шорты-юбка локального японского бренда и сумка Balenciaga.

Моя главная покупка в этом году, однозначно, 3D принтер. Мне очень нравится идея, что мода меняется через технологии, так что новые материалы, ткани и варианты создания меня привлекают больше всего. Я уверен, что аксессуары, напечатанные на 3D принтере — будущее. Круто, что это можно сделать своими руками и материализовать в любой точке мира.

Мои любимые дизайнеры — ребята из команды «Богема», которые сейчас распались (пересобрались!), и то, что делает Глеб Костин, его бренд Nobody Solutions, это очень круто. Я был у них в мастерской в Петербурге и видел изнутри, насколько это качественные интересные вещи. Ребята создают новый взгляд на рынок.