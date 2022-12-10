Герои коктейля Best Dressed — о своем стиле, покупках года и любимых петербургских дизайнерах

«Собака.ru» пригласила самых модных петербуржцев на коктейль Best Dressed. Мероприятие прошло на шестом этаже ДЛТ в декорациях новогоднего базара: гости встретились среди полярных сов, Щелкунчиков и пушистых елей. Мы поговорили с яркими героями вечера и выяснили, какой покупкой запомнится уходящий год и каким петербургским дизайнерам они респектуют.
художник
Начнем с аксессуаров: кастомные накладки на пальцы, которые я сделал на 3D принтере. Сначала создал скульптуру в виртуальной реальности, потом напечатал, обработал, покрасил и получились украшения. В остальном, на мне пиджак и ботинки Off-White, шорты-юбка локального японского бренда и сумка Balenciaga.
Моя главная покупка в этом году, однозначно, 3D принтер. Мне очень нравится идея, что мода меняется через технологии, так что новые материалы, ткани и варианты создания меня привлекают больше всего. Я уверен, что аксессуары, напечатанные на 3D принтере — будущее. Круто, что это можно сделать своими руками и материализовать в любой точке мира.
Мои любимые дизайнеры — ребята из команды «Богема», которые сейчас распались (пересобрались!), и то, что делает Глеб Костин, его бренд Nobody Solutions, это очень круто. Я был у них в мастерской в Петербурге и видел изнутри, насколько это качественные интересные вещи. Ребята создают новый взгляд на рынок.
Яна Милорадовская
главный редактор «Собака.ru»
Чтобы поддержать излюбленный слоган редакции Собака.ru «Давайте одеваться как петербуржцы», я нарядилась в костюм северного сияния над финским заливом (он же дресс-код в Мариинский театр на оперу Родиона Щедрина «Рождественская сказка» по случаю 90-летия композитора): волшебные серьги Mercury, полярное свечение топа Dries van Noten, беспросветно черный космос пиджака Nanushka.
Топ-3 бренда сложно сказать, а вот топ-3 хорошие новости от брендов из Петербурга, пожалуйста: создатели моего любимого дивана Шик Delo Design запустили линию одежды (рабочие куртки и халаты!), главные по пуховикам и дождевикам SHU — линию для дома (пижамы и пледы!), а дива и меценат Катя Смольникова — бренд спортивной одежды EVERREVER (ярчайшие комбинезоны и велосипедки ищите на 4 этаже ДЛТ!)
куратор и создательница проекта Art.Nunc
На мне сегодня брюки Ola Ola, cверкающий пиджак Balmain, сумка Balenciaga и кеды Axel Arigato.
Моя главная покупка — штаны Ola Ola, а среди любимых дизайнеров, кроме Ольги Гинзбург, Xsai, The Amian и Анастасия Миронова.
дизайнер и основательница бренда Ola Ola
На мне тотал-лук Ola Ola (с плиссированным вкраплением Comme des Garsons) и серьги Tous.
Из дизайнеров однозначно могу выделить J Kim и Razumno.
галерист, создатель галереи Bad Gallery
У меня сегодня собран панкушный лук, вдохновленный Куртом Кобейном. На мне килт, брюки и шапка-ушанка Undercover, ботинки из коллаборации Rick Owens и Dr. Martens, лонгслив и украшения Сhrome Hearts, и неповторимый аксессуар — очки Kurt.
Как человек, который увлекается современным искусством, главной покупкой точно могу назвать современное искусство. Например, я пополнил коллекцию медведей Bearbrick и приобрел картину развивающегося и перспективного японского художника Тэнга Уан. Если говорить об одежде, то главной покупкой можно считать вещи Сhrome Hearts. Я переживаю ренессанс любви к этой марке: когда-то давно она мне очень нравилась, потом произошел спад интереса, и за последний год я снова открыл ее для себя.
Любимых брендов нет, но точно радует марка Mad Daisy (ее креативный директор — мой хороший друг Антон Рудзат), прекрасный мерч мы сделали в Bad Gallery, и есть начинающие марки друзей, которые я с удовольствием поддержу, такие как D.M.T. и L2O.
Мария Червоткина и Алексей Глухов
Мария: На мне топ корейского бренда YCH из эластичной футуристичной ткани, юбка и клатч из последней новогодней коллекции Ushatava, создавая которую ребята явно вдохновлялись Dries Van Noten и Comme des Garsons (мне нравятся эти воланы!). Обувь и браслеты — бренд «Эконика», мы с ними сотрудничаем в этом году и я очень рада носить их изделия, они правда классные. Серьги — 10gran.
Алексей: Я сегодня выбрал костюм COS, лоферы Vagabond, лонгслив американского бренда Rhude, украшения -- Avgvst.
Мария: У меня было много классных покупок. Из-за стресса я дала себе волю наслаждаться деньгами по-настоящему и вкладывать их в красивые объекты. Просто маленькое женское счастье — у меня случилась первая сумка Chanel.
Алексей: Я купил мотоцикл!
Мария: Из петербургских дизайнеров мне очень нравится Atelier Biser (потрясающий контент!) и Gate31, потому что это история моего становления и хорошая замена ушедшим брендам.
Алексей: Я не одеваюсь в Росиии, но скоро мы открываем бильярдную Solids, и там будет классный мерч. Надеюсь, весь город будет в него одеваться.
Михаил Стацюк
главный редактор сайта «Собака.ru»
Одно из ярких приобретений этого года — пальто от петербургского ателье Portman. У ребят недавно вышла отличная коллекция Sartorial street, которую представили хореограф Володя Варнава, идеолог кабаре «Шум» Артем Балаев, совладелец бара El Copitas Артем Перук и другие. Но мы с креативным директором ателье Димой Усачевым решили выйти за пределы линейки Portman и сшить пальто под меня. Получилось очень круто: плотная итальянская шерсть, крупная клетка, кислотно-зеленый и благородный кобальтовый оттенки, помноженные на оверсайз силуэт. Образ я дополнил кроссовками Prada c перламутрово-синим отливом и черной велюровой шляпой петербургского бренда Cocoshnick — они, к слову, представлены в ДЛТ, где и проходил наш вечер! Новогодний лук отрепетировал: теперь знаю, в чем встречать бой курантов.
писательница
Сочетание вещей сегодня крайне неочевидное, но я люблю их соединять: бомбер Vetements, рубашка, сумка и ремень Hermes, брюки Ianis Chamalidy, которые я обожаю, сапоги Loro Piana, потому что плохая погода, но они очень вписались в образ, маленькие элегантные часы Tiffany и повязка на шею Paco Rabanne.
Главная покупка в этом году случилась со мной спонтанно в бутике «День и Ночь»: я зашла и увидела потрясающий кожаный тренч, который стоил просто космически, на улице уже шел снег. И я все таки его покупаю! И не жалею ни секунды. Из дизайнеров я очень хорошо отношусь к Янису Чамалиди.
Аня Мелехина
редактор моды «Собака.ru»
Сегодня провожу вечер в общении с гостями, поэтому на мне буквально униформа, переосмысленная под декабрьский контекст: белый жакет с акцентной линией талии бренда 2Mood и сияющая юбка в цвете года «Цифровая лаванда». Самые удобные туфли — слингбэки Prada, которые я купила в ДЛТ год назад, прожила в них свое лучшее лето и не могу успокоиться: постоянно гадаю какого цвета возьму следующие. Сумка из бисера с ромашками ручной работы, не помню, откуда появилась, но это одна из тех вещей, которые я спасу при пожаре.
Самая классная покупка уходящего года — мой рыжий пудель Тото. Говорят, мы с ним похожи.
Про любимых петербургских дизайнеров могу говорить бесконечно! Обожаю все, что делает Ольга Гинзбург для своего бренда Ola Ola, нравится наблюдать за работой с винтажными тканями у Насти Соломеиной (Colomeinysh) и Ани Дружининой (MUR). Еще моя подруга Вероника Топычканова, владелица мультибрендового концепт-стора 8store вместе с молодой маркой Tanz Markab делает замечательные вещи: летом они выпустили сумки-рюшки, а скоро покажут невероятные драконьи балаклавы.
Настя Соломеина
дизайнер, создательница бренда Colomeinysh
На мне корсет моего бренда из полосатой желтой ткани французского модного Дома Эмануэля Унгаро и с подкладкой Dries Van Noten. Платье из вискозы, казаки Raf Simons и перчатки также моей работы из плащевой тафты с вышивкой в клетку.
Моя главная покупка — винтажный бушлат Balmain. Я нашла его среди мужских вещей и он великолепен!
В моем личном топе петербургских дизайнеров точно будет Лина Гасанова. То, что она делает, будет актуально еще долгое время, потому что она использует винтажные конструкции ведущих модных Домов.
стрит-стайл легенда Петербурга
У меня тотал-лук от английского дизайнера Alexander Skelton, винтажные очки 1956 года и брошь. Главных покупок у меня не бывает, я делаю их нон-стоп, но ставлю лимит: 300 вешалок.
Объединять фешн-дизайнеров в какой-то топ я не стану, это их унижает. Каждый дизайнер это индивидуум, их нельзя сбивать в топы и стаи.
художница, создательница бренда Aprelikova
Сегодня я в винтажном шелковом кимоно, водолазке и корсете своего дизайна, винтажной меховой пилотке. Я хотела совместить несочетаемое: немного русской и азиатской культуры в цветах, которые мне идут.
Главная покупка в этом году — это винтажные меха во всех проявлениях: шубы, головные уборы, воротники. Они меня просто захватили, затянули в какую-то игру.
По поводу дизайнеров, ни для кого не секрет, что я дружу с Романом Кянджалиевым и ношу его вещи. Еще слежу за маркой MUR.
Фото: Лиза Медунецкая, Анастасия Большакова
Текст: Аня Мелехина
Комментарии (0)