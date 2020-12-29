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Куратор Лиза Климко докладывает (и показывает!), какой он — петербургский арт + фэшн

Похоже, выпускница Sotheby’s Institute of Art решила не на шутку встряхнуть выставочную жизнь Петербурга: ее арт-проект локальных художников NUNC и выставка VIVUS/DOMUM в роскошных городских особняках диктуют: на эти вернисажи принято наряжаться!

  • Платье Area (ДЛТ), балетки Christian Dior (собственность героини), сумка Chanel 19
     

Вещи в вашем гардеробе, которые вы считаете произведениями искусства?

Одежда моей мамы: классические платья Dior, ярко-розовая кожаная куртка и юбка Versace из 1990-х — все это она носила в моем возрасте.

Вот это настоящий rewearing! Есть ли проверенные места или сайты с ресейлом, которые стоит мониторить?

Винтажный магазин Kissamarket на Большой Конюшенной улице — туда
отправляйтесь за нежными, светлыми и очень женственными вещами. Недавно я узнала про московский бренд Dogrose, главной фишкой которого является то, что дизайнеры вручную перешивают одежду секонд-хэнд.

За какими русскими дизайнерами интересно следить?

За брендами OLA OLA, Private Couturier, Daniil Berg, osome2some. А учитывая последние события, стоит приглядеться к екатеринбургской
марке Ushatava: у них вся околодомашняя базовая линия и красивая, и удобная.

Аксессуар, способный сделать весь образ? 

Перчатки Tender and Dangerous, украшения Levashovaelagina и fjord.

  • Юбка Prada, ботфорты Balenciaga (все — ДЛТ), винтажная перчатка, кольцо и серьги (все — собственность героини), топ OLA OLA

А что из декоративно-прикладного искусства необходимо иметь дома, чтобы и его превратить в фэшн?

Классные, тонкие и необычные фарфоровые изделия художницы Лизы Мельник, которые она делает под брендом Chtonic Ceramics. В основном она работает под заказ, но некоторые предметы выставлены в неорусском концепт-сторе «Палаты»: там, кстати, хочется купить практически все. Еще порекомендую керамику москвички Алены Мухиной. Что касается художников, работающих на стыке арт+фэшн, то это, конечно, Полина Осипова и Алиса Горшенина.

Фото: Данил Ярощук

Интервью: Валерия Ниренштейн 

Стиль: Валерия Ниренштейн

Ассистент стилиста: Софья Григорьева

Свет: Skypoint

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