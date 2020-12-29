Куратор Лиза Климко докладывает (и показывает!), какой он — петербургский арт + фэшн

Вещи в вашем гардеробе, которые вы считаете произведениями искусства?

Одежда моей мамы: классические платья Dior, ярко-розовая кожаная куртка и юбка Versace из 1990-х — все это она носила в моем возрасте.

Вот это настоящий rewearing! Есть ли проверенные места или сайты с ресейлом, которые стоит мониторить?

Винтажный магазин Kissamarket на Большой Конюшенной улице — туда

отправляйтесь за нежными, светлыми и очень женственными вещами. Недавно я узнала про московский бренд Dogrose, главной фишкой которого является то, что дизайнеры вручную перешивают одежду секонд-хэнд.