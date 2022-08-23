«Если у вас нет "ТикТок" — вы не понимаете, как распространяется информация»: Покрас Лампас — о метаверсе и будущем нейросетей

Метаценности? Да! Комьюнити, прозрачность, шеринг, принятие, контекст и метамодерн.

Самое важное в криптомире — это круг общения, комьюнити. Раз в полгода я проверяю свои гипотезы, взаимодействуя с теми, кто глубоко в теме — только тогда я расту. Это важнее, чем самая фундаментальная информация, которую не на ком протестировать. Я близок к метасообществу и имею доступ к инсайдерской информации. Мне доверяют, как человеку, который тоже обладает некоторыми знаниями — так мы обмениваемся. Все ищут единомышленников и организуются в сообщества по интересам. Важен шеринг — желание поделиться. Раньше инсайдеры делились информацией либо за деньги, либо с очень узким кругом. А сейчас делать это бесплатно и публично считается крутым. Рассказывая о том, что ты умеешь, что востребовано, ты формируешь открытость рынка и становишься ролевой моделью.

Еще одна ценность — новая креативность. Она подразумевает гибкость, умение понимать и принимать разные точки зрения. Их можно не разделять, но не бороться и не осуждать.

Одно из важнейших понятий метамодернизма — контекст. Контекст определяет смыслы. Из постмодерна мы перешли в метамодерн. Возьмем крест: для религиозного человека — это символ, для авангардиста — произведение Баухауса или Малевича, для постмодерниста — цифра или знак, а в метамодерне все это существует одновременно. Метамодерн все время в движении между разными состояниями и смыслами. Важным практиком метамодерна был дизайнер Вирджил Абло. Как в свое время постмодернист Марсель Дюшан перевернул писсуар и назначил его фонтаном, Вирджил создал хайповые объекты, объединив массовую культуру, архитектуру, дизайн, фэшн и совриск. Важные метамодернисты современности — Канье Уэст, BEEPLE и цифровой художник Pak, сумасшедший, максимально гениальный и очень минималистичный, его NFT-проект «Слияние» собрал почти 92 миллиона долларов. Из русских ребят я слежу, в том числе, за Гарри Нуриевым, он круто работает с архитектурой и совмещением цифровой и физической реальностей. Еще одна базовая ценность метавселенной — прозрачность. На блокчейне все открыто: суммы продаж, покупок, сделок. Но прозрачность не гарантирует того, что этим свойством будут пользоваться, нужно знать, как получить всю информацию. Не владея деталями, можно легко все потерять или стать жертвой мошенников и инфоцыган.