Знакомьтесь, Полина Апреликова — она одела в корсеты главных петербургских художниц. Оденет и вас!

Шок! Корсеты вновь актуальны. Почему?

У меня есть теория, что любовь к корсетам возникла антитезой к оверсайзу — мы долго ходили во всем слишком свободном, в нормкоре и аутдоре, вот и захотелось чего-то более приталенного и утонченного. В 2016-м году нас накрыл ренессанс историзма, 2 020-й год стал пиком возвращения корсетов, в 2022-м к нам вернулась эстетика нулевых, а она сопровождается «принудительной» корсетизацией в сочетании с джинсами на бедрах и неприлично высокими каблуками. Плюс история с подчеркнуто-женской фигурой — вечна. Она никуда не уходила: талия выделялась за счет кроя или поясов.

Как ты начала делать корсеты?

Я шью буквально с младенчества, еще для кукол делала корсеты и платья. Этот интерес сильно связан с субкультурами: меня привлекала эстетика панков и готов, которые черпают вдохновение как раз из историзма. В детстве я видела представителей этих субкультур на улицах Петербурга и восхищалась. Позже стала слушать тяжелую музыку и подражать стилю. В то время у каждой девушки в гардеробе имелся корсет: не обязательно быть панком или готом, даже если ты просто минимальный неформал — ты носишь корсет.

Корсеты из гобелена — это неожиданно!

Гобелен привлекает меня плотностью, фактурой, тем как держит форму: для корсетов идеально подходит.