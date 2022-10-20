Знакомьтесь, Полина Апреликова — она одела в корсеты главных петербургских художниц. Оденет и вас!

Триумфальное возвращение корсетов (спасибо свадьбе Ксении Дукалис, стритстайлу Беллы Хадид и воскрешению Elsa Schiaparelli!) отмечаем интервью с талантливой и прекрасной Полиной Апреликовой: в ее рукодельных шедеврах Aprelikova ходят художницы Юлдус Бахтиозина, Полина Тамми и блогер Сэмми Джабраиль.
Шок! Корсеты вновь актуальны. Почему?
У меня есть теория, что любовь к корсетам возникла антитезой к оверсайзу — мы долго ходили во всем слишком свободном, в нормкоре и аутдоре, вот и захотелось чего-то более приталенного и утонченного. В 2016-м году нас накрыл ренессанс историзма, 2 020-й год стал пиком возвращения корсетов, в 2022-м к нам вернулась эстетика нулевых, а она сопровождается «принудительной» корсетизацией в сочетании с джинсами на бедрах и неприлично высокими каблуками. Плюс история с подчеркнуто-женской фигурой — вечна. Она никуда не уходила: талия выделялась за счет кроя или поясов.
Как ты начала делать корсеты?
Я шью буквально с младенчества, еще для кукол делала корсеты и платья. Этот интерес сильно связан с субкультурами: меня привлекала эстетика панков и готов, которые черпают вдохновение как раз из историзма. В детстве я видела представителей этих субкультур на улицах Петербурга и восхищалась. Позже стала слушать тяжелую музыку и подражать стилю. В то время у каждой девушки в гардеробе имелся корсет: не обязательно быть панком или готом, даже если ты просто минимальный неформал — ты носишь корсет.
Корсеты из гобелена — это неожиданно!
Гобелен привлекает меня плотностью, фактурой, тем как держит форму: для корсетов идеально подходит.
Где ищешь материалы?
Есть русские производства, которые занимаются производством гобелена. Одно из них — ткацкая фабрика «Узор» в поселке Вырица Гатчинского района. Там делают крутые ткани с пасторальными мотивами, на темы греческой и римской мифологии. В моей коллекции есть Амур и Грации, дама с единорогом. Ну и меня привлекают цветы в любом своем проявлении — спасибо художественной школе!
Преследуешь историческую достоверность при создании корсетов?
Визуально — да. Мои корсеты на костях и выполняют свою изначальную функцию — поддерживают грудь, приталивают. Но все-таки без маргинального затягивания — не хочу делать историческую реконструкцию.
Дай мастер-класс: с чем сочетать корсеты Aprelikova?
Корсет под грудь круто идет с черным базовым платьем, скорее облегающим — это универсальная штука, тут нельзя промахнуться. Корсет на бретелях — с белой рубашкой с мужского плеча, джинсами-трубами, брюками палаццо или сигаретами. Лично мне нравится, когда люди играют с принтами и фактурами, несмотря на самодостаточность гобеленовых корсетов. Например, одна моя клиент- ка сочетала его с юбкой-трапецией, на которой была цветочная вышивка: она перекликались с принтом на корсете, и это создавало классный эффект в сочетании с колготками с орнаментом. Если нужен вариант на осень, то это сочетание корсета, плотной водолазки и жакета мужского кроя.
Ты носишь свои изделия?
Когда нужно выйти в люди и нарядиться — мне не нужно думать, в чем идти — у меня есть мои корсеты.
Корсеты это просто?
С моим бэкграундом — просто, а если человек с нуля решит это делать, то очень даже сложно.
Есть в твоем гардеробе вещи российских дизайнеров? Кто тебе нравится?
На этот вопрос сложно ответить, я почти никого не ношу из российских дизайнеров. Мне Роман Кянджалиев нравится, он мой друг и петербургский дизайнер. В его изделиях сочетаются мужское и женское начала, я часто ношу его вещи. А бывает, мы вместе работаем — последний раз создали платье, где я разработала корсет, а Рома занимался асимметричной юбкой из шелковой тафты. Еще я наблюдаю за M_U_R — это новая женственность для меня, комфортная и приятная. У меня вообще специфический подход к одежде — я практически ее не покупаю. Я не хожу на шопинг раз в сезон, потребность в конкретных вещах я закрываю винтажными или шью на заказ.
Какое у тебя отношение к женственности и сексуальности? Про что больше корсеты?
Корсеты новой волны, если можно так выразиться, больше про дерзкую сексуальность «для себя»: сексуальность как исследование граней своей личности и свободы. Казалось бы, довольно строгий и сковывающий предмет одежды, который исторически контролировал женскую сексуальность и скрывал ее, сейчас заиграл новыми смыслами.
Где ищешь референсы, чем вдохновляешься?
Я вдохновляюсь собой и вдохновляюсь своей фигурой. Всегда стараюсь подчеркнуть талию, прорисовать зону декольте, сделать пышную юбку. И знаешь, мне с детства снились какие-то вещи. Однажды приснилось, как нужно вязать, меня никто этому не учил, я просто проснулась и начала. Идея последней съемки для моего бренда пришла как раз во сне. Мне приснились девушки-рыцари, воинственные и при этом крайне женственные. Получились очень сильные образы.
Сотрудничаешь с инфлюенсерами?
Да, одной из первых была Полина Тамми, мы сделали съемку с ее украшениями, масками и моими изделиями: гобеленовым платьем, юбкой и корсетами. Получилась интересная история, Полине очень идут мои вещи, у нас хорошее сотрудничество. Потом у нас была работа с Сэмми Джабраиль, я подарила ей свое платье. Я давно слежу за ее стилем и меня восхищает, как она одевается — сочетание этники и готики. Еще сотрудничали с Тосей Чайкиной, Ксенией Дукалис и Дженой Марвиным — для них мы делали костюмы совместно с Романом Кянджалиевым, как и для Риты Дакоты. Рома отвечал за пышные юбки, а я за крепкие корсеты. Также для короткометражного кино Юлдус Бахтиозиной я разработала костюм — свадебное платье самурая.
Какой это был формат сотрудничества?
Всегда по-разному. Бывает, я дарю вещи, бывает, делаем совместную съемку — с меня идея, вещи и воплощение. А как-то я сделала 3D-коллекцию, и мои изделия можно было просто «надеть» на фотографию, что и сделала Чума Вечеринка.
Поделись своим диджитал-опытом!
Мы с подругой, которая как раз круто умеет создавать 3D-модели, задались целью попробовать сделать одежду. Это дало свой результат. Работать с инфлюен-серами стало проще — достаточно просто получить от них фотографию, которая обрабатывается, и поверх накладывается платье, — и получается красивая картинка для соцсетей. И да, в первый раз это было интересно, но на данном этапе я не уверена, что буду продолжать с этим работать. Пока я не очень понимаю, как.
У тебя есть коллаборация мечты?
Меня привлекает эстетика Simone Rocha. Последняя коллекция — восторг, «обойные» принты — любовь. В идеальном мире я хотела бы создать с этим брендом небольшой дроп. Плюс мне близка эстетика певицы FKA twigs — она круто умеет носить современное платье с историческим подтекстом, сочетая со спортом и этномотивами. Еще она очень талантлива, как и другие мои музы. Grimes, Solange, Sevdaliza — у них есть сложившийся стиль и визуальный образ. Мне кажется, я со своим видением могла бы создать что-то новое для них… И моя французская муза — певица Fishbach, она уже успела стать моей приятельницей. Я давно слушаю ее музыку, и однажды мы подписались друг на друга, я стала помогать ей изучать русский язык, так и общаемся.
Как быть новатором в твоем ремесле?
У меня есть теория, что каждый человек вносит что-то новое в мир, даже если пытается кому-то подражать или делает то, что кто-то делал до него. Он все равно создаст что-то новое, откровенно свое! Нужно следовать своему внутреннему ощущению — и станешь новатором. Ты уже — новатор! Я как раз действую по ощущениям — смотрю на вещь и чувствую, в какую сторону мне с ней идти. Это сенсорный комплекс, наитие, а не математическая формула.
Получается, у тебя никогда не было полноценной коллекции?
Да, в современном мире эта необходимость отпала. Я показываю и продаю свои работы через соцсети. Конечно, никогда не говори «никогда». Но сейчас очень много заказовна корсеты, плюс поступают заявки на всякие индивидуальные штуки — свадебные платья, например.
Фото: Алиса Дитрих
Текст и стиль: Дарья Паршина
Визаж и волосы: Влада Круковская
Ассистент визажиста: Валерия Иванова
Свет: Алексей Галенин Skypoint
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