Мария Червоткина — о том, как находить жемчужины на ресейле и не бояться экспериментов

Ты давно поддерживаешь локальную моду — не только тем, что часто отмечаешь дизайнеров в соцсетях, но и одной из первых примерив статус одновременно инфлюенсера и арт-директора. Вы продолжаете сотрудничество с петербургской маркой GATE31?

Да, мы работаем вместе. В России инфлюенсеры все еще сильно влияют на успех брендов, поэтому идеей создателя GATE31 Дениса Шевченко было не только внедрить меня в творческую команду, но и воспользоваться моей медийностью. Я не вижу в этом ничего плохого. В какой-то момент я даже определяла себя как лицо марки, поэтому некоторые думали, что это мой бизнес. Теперь это частая история, например, многие полюбили 12storeez через призму образа жизни и стиля сестер Голомадзиных. Или Iron by Mironova — все это, скорее всего, очень хорошо продавалось бы и без участия Насти Мироновой, но с ее вовлеченностью продажи увеличиваются в пять раз.