Знакомьтесь, Виталий Аксенов-Шабловский — создатель виртуальной Bad Gallery с работами Kaws и Аршама

Антон: В чем фишка Bad Gallery? Что это еще за новое медиа?

Виталий: Во-первых, мы ничего не продаем — поэтому мы очень плохая галерея. Я давно увлечен современным искусством и решил «выставить» художников, которые мне интересны. Но я не хотел открывать физическое пространство и захотел попробовать формат виртуальной галереи. Во-вторых, мы с командой создаем контент — снимаем объекты на полароид и пленку. Это такой постпостмодернистский ход —превратить искусство в искусство в квадрате. Даже видео делаем исключительно на VHS, то есть только на аналоговых носителях. Возможно, кому-то понравится объект, а кому-то — полароид с этим объектом. Мы выкладываем фото в инстаграм @badgallery, тестируем реакцию, вовлекаем коммьюнити и будем рассказывать о художниках.

У нас даже есть манифест — мы хотим изменить правила игры на арт-рынке. Главная задача — уйти от заумных текстов и контекстов и вернуться к чистому эмоциональному восприятию. Не читать экспликацию на пять страниц, а наслаждаться искусством. А вот почему тебе стало интересно взяться за этот проект?

Антон: Мне всегда хотелось попробовать себя в новом жанре: не фэшн, а арт-съемки. И мне отзывается искусство, которое ты собираешь. Расскажи, что у тебя в коллекции?

Виталий: Меня привлек американский скульптор Дэниел Аршам и в основном его editional-работы: объекты из серии Future Relics вроде телефона или часов, но как будто бы разрушенных временем или откопанных археологами будущего, предметы из серии Crystal Relics, покрытые застывшей смолой, его коллаборации с Dior Men, Porsche и Medicom Toy. Огромную роль сыграл Такаси Мураками: на его выставке в московском «Гараже» я заинтересовался творчеством японских художников. После мое внимание привлек Хадзимэ Сораяма с его принтами и скульптурами, letter-art от CВ_Hoyo, и конечно же, фигурки Брайана Донелли, более известного как Kaws. Ну и наконец, Julio Acab, который пишет копии известнейших полотен на картонных коробках, и креативный подход итальянского зеркальщика Романо Джампьеро.

Антон: А из русских ты на кого-то обратил внимание?

Виталий: Да, на замечательного отечественного художника Дмитрия Морозова, более известного как Vtol, — топ среди кинетического искусства и звуковых машин. Новая Третьяковка недавно приобрела несколько его объектов. Каждая его светозвуковая машина уникальна. Последняя из моих находок называется Drop: капля падает каждый раз, когда в счетчик Гейгера попадает радиоактивная частица. Оказываясь в резервуаре с водой, капля создает волнение и отблески, которые фиксируются датчиками и превращаются в звук. Получающаяся звуковая композиция бесконечно развивается, никогда не повторяясь. Vtol создает агрегаты, которые взаимодействуют со светом, радиочастотами, шумовыми эффектами. Мы были у него в мастерской в Москве — какой-то минизавод: книги от пола до потолка, куча электроники, системных плат, ископаемых, которые он использует в своих скульптурах. Еще мое внимание привлекла серия «Ресурсы» петербуржца Дениса Прасолова: объекты «Кровь», «Сперма» и «Нефть» — эта тройка прямо-таки описывает всю нашу жизнь. Еще есть пара работ начинающей художницы Тони Ермолиной.