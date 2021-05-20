Знакомьтесь, Виталий Аксенов-Шабловский — создатель виртуальной Bad Gallery с работами Kaws и Аршама

Коллекционер Виталий Аксенов-Шабловский создает новое медиа: Bad Gallery — это виртуальная галерея, где с объектами искусства можно будет взаимодействовать с помощью новых технологий. Креативный директор этого не-пространства фотограф Антон Рудзат расспросил, сколько Porsche из коллаборации с запредельно модным (работы для Фарелла, Dior и Мерса Каннингема!) художником Дэниэлом Аршамом уже собрал Виталий (спойлер: два), и узнал, зачем он все это придумал.
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На стене — работа Julio Acab, в руках — открытка Бэнкси с работой из палестинского The Walled Off Hotel (все —
Bad Gallery)
Антон: В чем фишка Bad Gallery? Что это еще за новое медиа?
Виталий: Во-первых, мы ничего не продаем — поэтому мы очень плохая галерея. Я давно увлечен современным искусством и решил «выставить» художников, которые мне интересны. Но я не хотел открывать физическое пространство и захотел попробовать формат виртуальной галереи. Во-вторых, мы с командой создаем контент — снимаем объекты на полароид и пленку. Это такой постпостмодернистский ход —превратить искусство в искусство в квадрате. Даже видео делаем исключительно на VHS, то есть только на аналоговых носителях. Возможно, кому-то понравится объект, а кому-то — полароид с этим объектом. Мы выкладываем фото в инстаграм @badgallery, тестируем реакцию, вовлекаем коммьюнити и будем рассказывать о художниках.
У нас даже есть манифест — мы хотим изменить правила игры на арт-рынке. Главная задача — уйти от заумных текстов и контекстов и вернуться к чистому эмоциональному восприятию. Не читать экспликацию на пять страниц, а наслаждаться искусством. А вот почему тебе стало интересно взяться за этот проект?
Антон: Мне всегда хотелось попробовать себя в новом жанре: не фэшн, а арт-съемки. И мне отзывается искусство, которое ты собираешь. Расскажи, что у тебя в коллекции?
Виталий: Меня привлек американский скульптор Дэниел Аршам и в основном его editional-работы: объекты из серии Future Relics вроде телефона или часов, но как будто бы разрушенных временем или откопанных археологами будущего, предметы из серии Crystal Relics, покрытые застывшей смолой, его коллаборации с Dior Men, Porsche и Medicom Toy. Огромную роль сыграл Такаси Мураками: на его выставке в московском «Гараже» я заинтересовался творчеством японских художников. После мое внимание привлек Хадзимэ Сораяма с его принтами и скульптурами, letter-art от CВ_Hoyo, и конечно же, фигурки Брайана Донелли, более известного как Kaws. Ну и наконец, Julio Acab, который пишет копии известнейших полотен на картонных коробках, и креативный подход итальянского зеркальщика Романо Джампьеро.
Антон: А из русских ты на кого-то обратил внимание?
Виталий: Да, на замечательного отечественного художника Дмитрия Морозова, более известного как Vtol, — топ среди кинетического искусства и звуковых машин. Новая Третьяковка недавно приобрела несколько его объектов. Каждая его светозвуковая машина уникальна. Последняя из моих находок называется Drop: капля падает каждый раз, когда в счетчик Гейгера попадает радиоактивная частица. Оказываясь в резервуаре с водой, капля создает волнение и отблески, которые фиксируются датчиками и превращаются в звук. Получающаяся звуковая композиция бесконечно развивается, никогда не повторяясь. Vtol создает агрегаты, которые взаимодействуют со светом, радиочастотами, шумовыми эффектами. Мы были у него в мастерской в Москве — какой-то минизавод: книги от пола до потолка, куча электроники, системных плат, ископаемых, которые он использует в своих скульптурах. Еще мое внимание привлекла серия «Ресурсы» петербуржца Дениса Прасолова: объекты «Кровь», «Сперма» и «Нефть» — эта тройка прямо-таки описывает всю нашу жизнь. Еще есть пара работ начинающей художницы Тони Ермолиной.
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Футболка и джинсы Amiri, казаки Saint Laurent Paris (ДЛТ). Виталий Аксенов-Шабловский и коллекция Bad Gallery. В руках — объект Дэниэла Аршама из серии Future Relics.
Антон: Сайт для Bad Gallery разрабатывает наш друг, петербургский программист Арсений Коган. Какая перед ним стоит глобальная задача?
Виталий: Чтобы в нашем интерактивном пространстве были всякие фичи, которые заинтересовали бы продвинутых миллениалов, зумеров, хайпбистов. Наша цель — превратить знакомство с искусством в игру. Зритель становится действующим лицом. Он может сам собрать экспозицию в собственной виртуальной галерее, переставить все местами, даже уронить или расстрелять объект. Мы хотим максимально интегрировать нашего посетителя в живой процесс, сократить дистанцию. Ты будто проходишь игру и получаешь пасхалку — виртуальное владение предметом искусства. Пока все это в стадии создания, мы снимаем нечто вроде каталога, помещая искусство в какие-то ситуации и локации, чтобы показать, как они живут своей параллельной жизнью. Просто снимать объекты в каталожном формате не имеет никакого смысла, это скучно аудитории, на которую мы рассчитываем.
Антон: Будешь ли ты интегрировать диджитал-арт и NFT?
Виталий: Это следующий шаг! Есть идея разработать диджитал-рум с интеграцией файлов, чтобы можно было зайти и посмотреть картины, которые двигаются. Я внимательно присматриваюсь к этому рынку.
Антон: Большинство коллекционеров не стремятся создавать проекты или рас- сказывать об искусстве. Откуда в тебе такой запал?
Виталий: В Азии и США с точки зрения популяризации современного искусства все очень динамично развивается. И мне захотелось, чтобы в нашей стране тоже люди были знакомы с классными актуальными именами. Хобби коллекционирования у меня с детства, я все время что-то собирал: модельки Porsche 911, конструкторы Lego. А потом появилась хайпбистская история, и я увлекся артом. В начале десятых в культовом парижском магазине Colettе я увидел медведей Medicom Toy. Они зацепили меня как интерьерные объекты, и я стал понемногу их собирать: такое разнообразие тем — от героев Кубрика до «Звездных войн»! Затем на выставке Мураками в «Гараже» купил несколько постеров.
Антон: Ты следишь, растут ли они в цене?
Виталий: Я отношусь к коллекционированию, скорее, как к увлечению, ни в коем случае не как к вложению или сохранению денег. У меня есть недорогие вещи, которые художественной ценностью не обладают, просто мне очень нравятся. Меня интересует эмоция при визуальном контакте, а не то, сколько это стоит. Мы не ставим цель зарабатывать, как обычные галереи, мы не ограничены в креативе, нам незачем нравиться «потенциальным покупателям». Наша цель — создание коммьюнити поклонников современного и хайпового искусства и арт-контента. Как ты знаешь: как у самурая нет цели, есть только путь. Вот это мой путь самурая в контемпорари.
Антон: Как ты узнаешь о новых релизах?
Виталий: У меня есть друзья в арт-индустрии, благодаря им я в курсе всех новинок. Есть прекрасный ресурс artsy.net, который является глобальной площадкой для галерей, художников и коллекционеров, где на аукционах ты можешь посоревноваться за интересную работу, а иногда найти интересную эфемеру.
Антон: Эфемеру?
Виталий: Эфемеры — это не совсем объекты искусства, скорее, вещи, сопровождающие выставки. Это и постеры, и открытки, которые с течением времени приобретают ценность для поклонников того или иного художника. И многие охотятся за ними, так как при начальной стоимости в 15 евро за плакат с выставки того же Бэнкси года 2005-го может произойти нешуточная борьба только потому, что он устроил перформанс, разрезав Balloon Girl во время аукциона Sotheby’s.
Антон: Как будет развиваться Bad Gallery?
Виталий: Мы планируем коллаборации с художниками, ведем переговоры, чтобы создавались какие-то эксклюзивные объекты для галереи. Многие из них заходят в наш инстаграм и активно комментят — им нравится этот подход. С некоторыми я был в контакте еще до старта проекта, и они готовы участвовать! Ведь одна из моих амбиций в том, чтобы и сами художники увидели потенциал в нашем арт-рынке и могли общаться с российским зрителем
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Антон Рудзат
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Виктор Кринкин
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