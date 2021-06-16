Власти Финляндии дали ответ по открытию границ для туристов из России

«Последние новости [о коронавирусе в России] вызывают беспокойство. У нас остаются ограничения на границе, которые были введены из-за COVID-19. Принимая во внимание последние новости, возможно, они будут продлены на какое-то время», — приводит «Фонтанка» слова министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, на практике это будет значить, что Финляндия останется закрытой для российских туристов. Министр выразил сожаление из-за происходящего и напомнил, что россияне — важная группа туристов для Суоми. Хаависто надеется, что ситуация в России улучшится. В связи с этим он отметил важность появления вакцины «Спутник V».

Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.

Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, рейсы из Петербурга в Хельсинки совершаются 2 раза в неделю. Туристы, прибывающие в Финляндию из России, теперь подвергаются более строгому контролю на пограничных пунктах — с тестированием на коронавирус и требованием письменного свидетельства о состоянии здоровья. При этом власти Финляндии вновь продлили ограничения по коронавирусу на границе для ряда стран, в том числе и для России.

Также ранее стало известно, что генеральное консульство Финляндии в Петербурге не будет продлевать или заменять визы россиянам, полученные после начала пандемии коронавируса. Причина тому — визовый кодекс стран Шенгенского соглашения.