Генконсульство Финляндии в Петербурге не будет продлевать или заменять визы, выданные после начала пандемии

«В визовых вопросах Финляндия ориентируется на визовый кодекс стран Шенгенского соглашения. Согласно данному документу, дипломатическое представительство не имеет возможности продлевать срок действия визы или передвигать начало срока действия на более поздний срок. Визовый сбор покрывает расходы на рассмотрение заявления на получение визы. Из-за этого, визовый сбор не возвращается», — сообщили в генконсульстве.

Как отмечают в генеральном консульстве, в случае, если использование Шенгенской визы по причине ограничений на въезд в Финляндию из-за ограничений по коронавирусу не представляется возможным и срок действия документа подходит к концу, гражданину следует подать новое заявление на визу.

Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.

Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, рейсы из Петербурга в Хельсинки совершаются 2 раза в неделю. Туристы, прибывающие в Финляндию из России, теперь подвергаются более строгому контролю на пограничных пунктах — с тестированием на коронавирус и требованием письменного свидетельства о состоянии здоровья. При этом власти Финляндии вновь продлили ограничения по коронавирусу на границе для ряда стран, в том числе и для России. Они будут действовать до 25 мая.