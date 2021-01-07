Власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну до 9 февраля

В Финляндии продлили ограничения по коронавирусу на границе для ряда стран, в том числе и для России. Они будут действовать до 9 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финского кабмина.
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Фото: Shutterstock
«Пандемия коронавируса продолжается, в связи с чем решение [об ограничениях на границе] необходимо продлить до 9 февраля», — уточняется в сообщении. Более того, ограничения для въезда в страну снова введены для жители Южной Кореи и Японии.
Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Ранее правительство также смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.
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