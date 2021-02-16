В России разработали первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса

Новая тест-система — набор реагентов «АмплиСенс» SARS-CoV-2-UK-IT — быстро выявляет наличие именно мутантного штамма за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации «британской» мутации коронавируса. Она рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий на миллилитр — это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Тест-система успешно прошла клинические испытания и уже зарегистрирована для использования в России. Она обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией. «Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Она успела распространиться в общей сложности в 10 странах мира — Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Гане (4), Австралии (2), Канаде (2), Иордании (2) и Испании (1). Новый штамм коронавируса отличается мутацией Е484К в шиповидном белке. Эксперты призывают британских властей увеличить количество проводимых тестов на коронавирус в тех районах страны, где он был выявлен.