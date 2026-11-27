В середине сентября Шадаев сообщал, что российские власти ведут переговоры с американской корпорацией Apple о возможности подключения сети 5G на смартфонах компании. За неделю до этого мобильная связь пятого поколения заработала в России, однако воспользоваться ею без дополнительных настроек могут только пользователи Android.

На iPhone, используемых в стране, поддержка 5G отключена на уровне программного обеспечения, отмечает «Коммерсант». Чтобы смартфоны могли подключаться к сетям пятого поколения, Apple должна встроить в iOS специальные настройки для каждого оператора. После прекращения сотрудничества с российскими компаниями связи в 2022 году такие профили не обновляются. По той же причине на российских iPhone недоступны технологии VoWiFi и VoLTE.

Приложение мессенджера «Макс» пропало из App Store в июне. Свое решение Apple объяснила соблюдением санкций. В конце месяца из App Store удалили другие приложения VK — в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники». При этом Евросоюз ввел санкции против VK только в июле. В конце августа стало известно, что российская компания через суд потребовала от Apple вернуть удаленные приложения в ее онлайн-магазин — иск зарегистрировали в Арбитражном суде Москвы.