Минцифры ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в России

«Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone», — приводит цитату министра информагентство.

О запуске мобильной связи пятого поколения в 16 российских городах ведомство сообщило в конце прошлой недели. Отмечалось, что пользоваться сервисами с таким типом связи смогут все пользователи Android, однако возможности россиян с iPhone будут зависеть от решения Apple.

На сегодня, чтобы «разрешить ситуацию в пользу российских клиентов», связь с американской компанией также поддерживает оператор T2, пишет РИА «Новости». А в МТС заявляют, что отсутствие 5G на iPhone и других смартфонах иностранных брендов «снижает их конкурентноспособность на российском рынке».