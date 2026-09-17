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Технологии

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Минцифры ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в России

Российские власти обсуждают с американской корпорацией Apple возможности подключения сети 5G на смартфонах компании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Waruenada / Shutterstock

«Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone», — приводит цитату министра информагентство.

О запуске мобильной связи пятого поколения в 16 российских городах ведомство сообщило в конце прошлой недели. Отмечалось, что пользоваться сервисами с таким типом связи смогут все пользователи Android, однако возможности россиян с iPhone будут зависеть от решения Apple.

На сегодня, чтобы «разрешить ситуацию в пользу российских клиентов», связь с американской компанией также поддерживает оператор T2, пишет РИА «Новости». А в МТС заявляют, что отсутствие 5G на iPhone и других смартфонах иностранных брендов «снижает их конкурентноспособность на российском рынке».

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