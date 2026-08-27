Потерянное поколение: почему в Россию так и не пришел 5G? И что будет с 6G, работа над которым в других странах уже вовсю идет?

5G в России быть, во всяком случае такое сообщение появилось вечером 26 августа. Долгожданный значок на экранах смартфонов жителей российских миллионников должен появиться до 31 декабря следующего года. Правда к этому времени в мире уже начнется разработка рабочих спецификаций для 6G. Первые демонстрации возможностей нового стандарта могут пройти уже на Олимпиаде 2028 года. Как так получилось, что Россия отстала от остального мира на целое поколение телекома? И будет ли разрыв увеличиваться дальше? Разбираемся вместе с отраслевыми экспертами, производителями оборудования и операторами.
«Стандарт 5G только разрабатывается. Мы полагаем, что к 2018 году он уже появится. Тогда же [наша компания] планирует развернуть первые в России опытные сети пятого поколения», — такое амбициозное заявление в октябре 2016-го сделал тогдашний директор по инфраструктуре «Мегафона» Александр Башмаков.
Подобный оптимизм российских операторов тогда казался вполне оправданным. За несколько месяцев до этого, на площадке ПМЭФ-2016, «Мегафон» в партнерстве с китайской Huawei продемонстрировал технологию передачи данных на скорости до 1,24 гигабита в секунду. Хотя международная спецификация связи пятого поколения тогда еще не завершилась, российские издания прямо писали, что на Петербургском форуме «презентован 5G».
В сентябре того же года МТС и финская Nokia в Москве провели «тестовую демонстрацию возможностей сети 5G», в ходе которой скорость передачи данных достигла уже 4,5 гигабита в секунду. Через неделю все тот же «Мегафон» на тестах достиг отметки 4,94 гигабита в секунду.
Будущее казалось тем более близким, учитывая предыдущую историю отечественного телекома. Да, мобильная связь первого поколения была внедрена в стране с большим опозданием (впервые эта технология была запущена в Токио в конце 1979-го, в России — только в 1991-м), однако затем отрыв от других стран стремительно сокращался.
Леонид Коник
Главный редактор ComNews:
«Второе поколение у нас уже появилось ноздря в ноздрю со всем миром. Третье было запущено с некоторым запозданием — между первым коммерческим запуском в Японии и стартом полноценной эксплуатации в России прошло 6 лет. Зато в четвертое поколение мы шагнули почти одновременно со всем прогрессивным человечеством (первая сеть в мире запущена в декабре 2009-го, в РФ — в апреле 2012-го, — прим. Собака.ru)».
Однако будущее так и не наступило. По данным Международной ассоциации поставщиков мобильной связи (GSA) — на февраль 2026 года коммерческие сети пятого поколения запустили 383 оператора из 146 стран. К примеру, во Вьетнаме 5G охватывает 90% населения, в ЮАР — более 58%, в Иране — порядка 10%. В России общедоступной сети нет до сих пор.
«Из школьного курса физики»
«Эрмитаж всегда впереди всех. Мы стали первым музеем в мире, в котором начинает работать тестовая зона 5G. Новейшие технологии — это вполне в нашем стиле и духе, мы любим использовать современные достижения и любим с ними экспериментировать», — такую речь произнес гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 23 мая 2018 года.
Партнерами проекта выступали «Ростелеком» и шведский производитель оборудования Ericsson. В ходе презентации сразу показали новые возможности, которые открывает перед музеем пятое поколение связи. Эта почетная миссия легла на завлабораторией научной реставрации драгоценных металлов Игоря Малкиеля.
Пресс-служба компании «Ростелеком»
Из сообщения от 23 мая 2018 года:
«С помощью роборуки, управляемой на расстоянии, [Игорь Малкиель] очистил современную копию скульптуры из коллекции Эрмитажа от нанесенного на нее состава. Удаление поверхностных загрязнений — один из самых распространенных реставрационных процессов. Минимальная задержка в передаче данных дает возможность работать дистанционно на любых расстояниях в реальном времени. Требуемые параметры способны обеспечить только технологии 5G».
Была у этой презентации еще одна важная особенность. Оператор уточнял, что демонстрация проводилась «с использованием частотного диапазона 3500 МГц». Эта, казалось бы, скучная техническая подробность имела принципиальное значение. Дело в том, что радиочастоты для передачи сигнала находятся под контролем государства, и оно решает, кто и что может по ним передавать. В декабре 2017 года (то есть за полгода до презентации 5G в Эрмитаже) стали появляться публикации о том, что силовые ведомства блокируют выделение частот диапазона 3400–3800 МГц (или 3,4–3,8 ГГц) под развитие 5G.
Вместо этого в концепции развития сетей 5G было предложено использовать более высокие частоты — 4,4–4,99 Ггц, а не 3,4–3,8 Ггц, как в большинстве стран мира. Еще одна малопонятная обывателям деталь, которая, однако же, стала непреодолимым барьером на пути развития нового поколения связи в России.
«Диапазон 4,4–4,99 ГГц безумно высок, — объясняет Леонид Коник из ComNews. — Из школьного курса физики мы помним, что частота обратно пропорциональна длине волны. Проще говоря, чем выше частота, тем на меньшее расстояние распространяется сигнал. Соответственно, оператор вынужден втыкать базовые станции через каждые несколько десятков метров. Это и дорого, и сложно, когда, скажем, в Петербурге "битва" идет за размещение оборудования на каждой крыше».
Со временем выяснилась еще одна проблема — поскольку диапазон 4,4–4,99 Ггц почти нигде не использовали, то и устройств, «способных в нем работать, не так много», — объясняет Николай Середин, директор по проектной деятельности АНО «Телекоммуникационное оборудование» (объединяет крупнейших российских производителей оборудования для работы мобильной связи и интернета). Проще говоря, даже если бы операторы согласились запустить 5G на более высоких частотах, далеко не каждый гаджет смог бы поймать такой сигнал.
Почему так произошло? Точно не известно. Как отмечает отраслевой эксперт Алексей Бойко, в середине 2010-х «никто [в индустрии] и представить не мог», что вопрос частот станет такой проблемой. Относительно причин ситуации высказываются самые разные догадки.
Как отметил источник Собака.ru, близкий к телеком-индустрии, вопрос о частотах оказался «политическим» (собеседник редакции отказался подробнее распространяться на эту тему). В свою очередь Алексей Бойко предполагает, что власти могли руководствоваться желанием дать фору отечественным разработчикам оборудования, чтобы операторы связи вынужденно «дождались» появления российского оборудования для сетей 5G.
«Пока было можно, закупились впрок»
«Основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021–2024 годах», — так в ноябре 2020 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал утверждение дорожной карты развития сетей пятого поколения в России. За месяц до этого Apple представил первый iPhone с поддержкой 5G. Новый стандарт связи к тому моменту был внедрен уже в нескольких десятках стран.
Опять же, в ноябре 2020 года появилась еще одна новость — власти приняли решение, что сети пятого поколения будут строиться в стране только на отечественном оборудовании. Вопрос о частотах между тем так и не был решен.
О планах по разработке отечественной базовой станции для 5G в то время активно заявлял «Ростех». Макет такого устройства представили в 2020-м, а прототип — в 2021-м.
Как отмечает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, планы по созданию собственного оборудования для 5G звучали в то время «очень амбициозно», если учесть, что три производителя — Nokia, Ericsson и Huawei — контролируют порядка 75% этого рынка в мире. Если прибавить еще компании ZTE и Samsung, то пятерка лидеров продает более 90% всех базовых станций.
Денис Кусков
Глава агентства TelecomDaily:
«Потом пришел 2022 год, иностранные вендоры ушли, и мы остались у разбитого корыта. Отечественных станций 5G нет, станций 4G… тоже нет. Все операторы, конечно, пока было можно, закупились впрок, но возникла необходимость заниматься не пятым поколением, а срочно создавать аналоги иностранного оборудования под четвертое…».
Спустя четыре года, по словам Леонида Коника из ComNews, в России сейчас работают «шесть–семь компаний», которые выпускают базовые станции для 4G и 5G. Крупнейшие из них — «Иртея», Yadro и «Булат».
Правда, как сообщают в пресс-службе компании Yadro, первая базовая станция ее производства в городе-миллионнике заработала в мае этого года. «До конца 2026 года компания планирует подключить несколько тысяч базовых станций более чем в 30 регионах страны», — добавили в компании, отметив, что их оборудование изначально делалось в формате 5G-ready.
Проще говоря, базовая станция сейчас работает в сети 4G, но после настройки может передавать сигнал 5G. В компаниях «Булат» и «Иртея» не ответили на запрос редакции.
«25% по России»
«[Сейчас] Т2 активно тестирует 5G в городах-миллионниках — для оптимизации сервиса, поддержания компетенций технических работников и анализа функционала оборудования», — сообщили Собака.ru в пресс-службе компании. Другие операторы «Большой четверки» отказались от комментариев.
Сотрудник одного из телеком-операторов на условиях анонимности рассказал, что компании также внедряют частные 5G-сети. «Был проект частной мобильной сети для крупного индустриального заказчика силами нашей компании, — вспоминает он. — В рамках проекта было проведено тестирование совместимости оборудования отечественного производителя с ядром сети, транспортным оборудованием и сетью передачи данных. После этого была составлена документация и оборудование было установлено на объекте заказчика и введено в эксплуатацию».
Однако полноценное внедрение 5G спустя годы сдерживают все те же факторы: спор о частотах и необходимость использования отечественного оборудования. В 2025 году Государственная комиссия по радиочастотам попыталась провести аукцион для операторов за право пользоваться частотами диапазона 4,8–4,99 ГГц. Однако в итоге аукцион был отменен.
Теперь речь идет о другом решении — операторы получат право пользоваться частотами без аукциона, а заодно им разрешат использовать для 5G те частоты, которые используются для 4G и 3G. Это решение получило название «частотной нейтральности».
Антон Прокопенко
Сооснователь компании Vigo (разрабатывает ПО для анализа качества сетей):
«По сути, все крупнейшие российские операторы технически готовы к запуску 5G в крупных городах при условии принятия решения о технологической нейтральности. Если соответствующее решение будет принято, запуск первых масштабных коммерческих сетей 5G в крупных городах может произойти значительно быстрее, чем при строительстве сетей исключительно в новом диапазоне 4,8–4,99 ГГц».
Как писало издание CNews, власти готовы пойти на внедрение нейтральности, однако за это операторы должны будут выполнить несколько условий. В частности, к 2028 году связь 5G должна появиться в 20 региональных центрах (в том числе во всех 16 миллионниках). Кроме того, телеком должен будет наращивать долю российского оборудования.
Вечером 26 августа, издание «КоммерсантЪ» подтвердило — Минцифры уже подготовило предложение по выделению частот 4,63–4,99 ГГц в купе с разрешением использовать уже имеющиеся диапазоны под 5G. Как полагает источник редакции, близкий к телеком-рынку, решение по нейтральности может быть принято в сентябре.
Впрочем, опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что 5G на уже используемых частотах даст сравнительно небольшой прирост в скорости. Использование же диапазон выше 4,5 ГГц будет очень обременительно для операторов. В свою очередь Леонид Коник из ComNews добавляет остается вопрос: насколько в России существует спрос на 5G, учитывая, что главная его задача — обслуживать интересы бизнеса, а не рядовых пользователей. В текущих экономических реалиях широкое внедрение «умных» производств и беспилотного транспорта вызывает вопросы, как и готовность обычных абонентов к существенному росту абонентской платы, добавляет эксперт. Об этом же говорит Николай Середин, директор по проектной деятельности АНО «Телекоммуникационное оборудование»: «Для большинства пользователей 4G пока закрывает основные потребности».
Денис Кусков
Глава агентства TelecomDaily:
«Да, с 5G скорость может стать на порядок быстрее — вопрос, зачем это обычному пользователю? Чтобы торрент скачивать не за час, а за две минуты? Ради этого стоит тратить миллиарды рублей, особенно в условиях периодических отключений?».
Наконец, есть и еще одна проблема. Даже если 5G в России заработает, далеко не все владельцы смартфонов смогут это оценить — многие гаджеты просто не будут поддерживать новый формат. «Некоторые производители (Apple, Google (Pixel), Motorola, Samsung) активируют поддержку новых сетей только после выпуска специального обновления с настройками для операторов конкретной страны. По итогам анализа Vigo за 2026 год доля уникальных моделей Android-смартфонов, имеющих поддержку 5G для российских операторов, составляет 25% по России», — заключает Антон Прокопенко из компании Vigo.
«К этому времени мы как раз запустим 5G»
«Позвольте рассказать об одном из самых захватывающих проектов, которые мы готовим: летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе… Мы намерены использовать внимание, [которое они привлекут], чтобы… продемонстрировать первое [применение] технологии 6G», — заявил в октябре прошлого года Адам Кэссиди, чиновник Национального управление по телекоммуникациям и информации.
Сегодня в мире постепенно разгорается 6G-гонка. Южная Корея объявляла о своих планах запустить первую сеть шестого поколения в 2028-м (сейчас уже фигурирует формула «до 2030 года»). Вьетнам также целится в 2029 год. Один из крупнейших производителей оборудования Ericsson ожидает появление первой коммерческой сети к 2030 году.
Денис Кусков
Глава агентства TelecomDaily:
«Я думаю, что реальный запуск 6G в мире — это 2029–2030 годы. К этому времени мы как раз запустим 5G, правда выборочно. Скорее всего, в городах-миллионниках и на крупных предприятиях, которые хотят развивать умные производства».
При этом, отмечают эксперты, в ситуация может повториться и в будущем уже со внедрением 6G. Контакты с некоторыми крупнейшими производителями оборудования потеряны, а частоты вновь могут стать камнем преткновения.
«Выделение частот для гражданского использования чуть не всякий раз оказывается проблемой для российских регуляторов. Кроме того, 6G потребует много современных высокотехнологичных компонентов, которые пока что в России не производятся, а иногда даже не разрабатываются», — заключает отраслевой эксперт Алексей Бойко.
Текст: Константин Крылов, при участии Евы Елисеевой
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