Потерянное поколение: почему в Россию так и не пришел 5G? И что будет с 6G, работа над которым в других странах уже вовсю идет?

«Стандарт 5G только разрабатывается. Мы полагаем, что к 2018 году он уже появится. Тогда же [наша компания] планирует развернуть первые в России опытные сети пятого поколения», — такое амбициозное заявление в октябре 2016-го сделал тогдашний директор по инфраструктуре «Мегафона» Александр Башмаков.

Подобный оптимизм российских операторов тогда казался вполне оправданным. За несколько месяцев до этого, на площадке ПМЭФ-2016, «Мегафон» в партнерстве с китайской Huawei продемонстрировал технологию передачи данных на скорости до 1,24 гигабита в секунду. Хотя международная спецификация связи пятого поколения тогда еще не завершилась, российские издания прямо писали, что на Петербургском форуме «презентован 5G».

В сентябре того же года МТС и финская Nokia в Москве провели «тестовую демонстрацию возможностей сети 5G», в ходе которой скорость передачи данных достигла уже 4,5 гигабита в секунду. Через неделю все тот же «Мегафон» на тестах достиг отметки 4,94 гигабита в секунду.

Будущее казалось тем более близким, учитывая предыдущую историю отечественного телекома. Да, мобильная связь первого поколения была внедрена в стране с большим опозданием (впервые эта технология была запущена в Токио в конце 1979-го, в России — только в 1991-м), однако затем отрыв от других стран стремительно сокращался.